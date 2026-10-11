Vuelta a Nariño 2026: Rodrigo Contreras se queda con el título y Adrián Bustamante se lleva la última etapa

El experimentado ciclista cundinamarqués Rodrigo Contreras se coronó campeón de la décima edición de la Vuelta a Nariño 2026, luego de mantener el liderato tras cinco intensos días de competencia por las carreteras del departamento.

El corredor estrella del NU Colombia firmó una actuación soberbia para adjudicarse su primer título de la temporada, ratificando su condición como uno de los pedalistas más fuertes del pelotón nacional.

Los puestos de honor reflejaron el alto nivel de la competencia con Óscar Santiago Garzón (GW Erco Sportfitness) en el segundo puesto, mientras que el tercer cajón lo ocupó Kevin Castillo (Orgullo Paisa), completando un podio de lujo para esta histórica edición.

La última jornada de la carrera, disputada entre la Laguna de La Cocha y el municipio de La Unión, ofreció un espectáculo vibrante de principio a fin. El triunfo se lo llevó el boyacense Adrián Bustamante (GW Erco Sportfitness), quien cruzó la meta en solitario uno segundos por delante de sus perseguidores.