Ruta
Vuelta a Madrid Sub-23: Mika Vijvinkel también triunfa en Alcalá de Henares y es más líder
¡Cero y van dos! El neerlandés Mika Vijvinkel (GD Súper Froiz) repitió la dosis del primer día y levantó los brazos vestido de rojo en Alcalá de Henares, con una jornada de intenso calor en la que un apretado sprint el líder ganó por delante de los españoles Aimar Galdós (BBK Euskadi) y Luca Martínez (Selección Española júnior).
En cuanto al joven boyacense Alejandro Peña (Equipo Cortizo), este llegó perdiendo más de dos minutos con en el grupo de favoritos, luego de realizarle un gran trabajo a su líder, Manuel Sanroma, el actual campeón de España en la categoría sub-23
El trayecto de la segunda jornada contó con un recorrido de 134 kilómetros, en un doble circuito, que incluyó las subidas de Villalbilla y Loranca, así como las metas volantes al paso por Nuevo Baztán. La etapa tuvo desde los primeros compases el protagonismo de tres fugados: Joaquín Medina (Telco ON Clima Osés), el líder de la montaña Cornee Vanslembrouck (Dovy Keukens) y Loewis Bockstaele (Supermercados Froiz).
La carrera madrileña para los sub-23 continuará este jueves con la tercera etapa, que se llevará a cabo en el municipio de Parla sobre un recorrido de 126 kilómetros con varios tramos de sterrato.
Ruta
Tour de Francia: Olav Kooij se queda con la quinta etapa en el primer duelo de sprinters
En un final a pura velocidad, el neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team) se mostró como el más rápido en el sprint colectivo y se quedó con la quinta etapa del Tour de Francia 2026, disputada entre las localidades de Lannemezan y Pau, con 158,3 kilómetros de recorrido.
El velocista de Países Bajos superó holgadamente al alemán Max Kanter (XDS Astana Team) y al belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente. El mejor colombiano de la jornada fue Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) en la posición 17° con el mismo tiempo del ganador.
En cuanto a la clasificación general, no se presentaron cambios sustanciales y el noruego Torstein Træen (Uno-X Mobility) se mantuvo al comando con el estadounidense Sean Quinn (EF Education – EasyPost) escoltándolo a 28 segundos. El podio provisional lo completa el checo Mathias Vacek (Lidl – Trek) a 3:50.
Recién lanzada la carrera varios hombres lo intentaron, entre los grandes protagonistas del día estuvo el francés Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), quien luchó por llegar en solitario a la meta, pero a 14 kilómetros para la llegada el puntero fue capturado por el pelotón.
En el tramo final de la etapa los hombres rápidos empezaron a vigilarse, y todo se definió al sprint donde el neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team), apareció en los últimos metros para llevarse la victoria.
La ‘Grand Bouclé’ continuará este jueves con la disputa de la sexta etapa, una jornada montañosa de 186,2 kilómetros con salida en Pau y llegada a Gavarnie-Gèdre, que incluye cinco puertos categorizados y un final en alto.
Tour de Francia (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | Lannemezan – Pau (158,3 km)
|17
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t.
|42
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|0:14
|44
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|0:14
|45
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:14
|70
|Einer Rubio
|Movistar Team
|0:14
Clasificación General Individual
|22
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|11:16
|26
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|12:08
|28
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|12:31
|73
|Einer Rubio
|Movistar Team
|38:30
|163
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:11:00
Ruta
Vuelta a Austria: Gregor Mühlberger es profeta en su tierra y gana la jornada inaugural
La primera etapa del Vuelta a Austria 2026 la ganó Gregor Mühlberger. El corredor local se escapó en la parte final y logró llegar en solitario a la meta, luego de recorrer 188 kilómetros entre Graz, la capital del estado de Estiria y la localidad de Gamlitz.
El corredor austriaco, de 32 años, que alcanzó su primera victoria de la temporada, superó por 11 segundos al estadounidense Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates-XRG) y al español Héctor Álvarez (Lidl-Trek), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
A lo largo de la jornada inaugural se presentaron bastantes ataques como el del luxemburgués Loïc Bettendorff (Hrinkow Advarics), el del austriaco Christoph Holzer (WSA KTM Graz) y el de los alemanes Tobias Nolde (Team Vorarlberg) y Mauro Brenner (REMBE | rad-net), pero todos frcasaron en su intento y terminaron siendo neutralizados por el pelotón.
La carrera europea del calendario UCI, que no cuenta con participación colombiana, continuará este jueves con la segunda etapa, la catalogada reina, que tendrá un recorrido montañoso de 188,8 kilómetros entre Bad Kleinkirchheim y Großglockner, que incluye cuatro puertos categorizados y un final en alto de categoría especial.
Vuelta a Austria (2.1)
Resultados Etapa 1 | Graz – Gamlitz (188 km)
|1
|Gregor Mühlberger
|Selección de Austria
|4:21:02
|2
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates-XRG
|0:11
|3
|Héctor Álvarez
|Lidl-Trek
|0:11
|4
|Bauke Mollema
|Lidl-Trek
|0:11
|5
|Andrea Bagioli
|Lidl-Trek
|0:11
|6
|Michael Gogl
|Alpecin-Premier Tech
|0:11
|7
|Finlay Pickering
|Team Jayco-AlUla
|0:11
|8
|Paul Double
|Team Jayco-AlUla
|0:11
|9
|Carlos Rodríguez
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:11
|10
|Andrew August
|Netcompany INEOS Cycling Team
|0:11
Ruta
“Teníamos claro que íbamos a apostar todo por Fernando Gaviria”: José Miguel Fernández tras el quinto capítulo del Tour
Etapa de ideas claras y un solo objetivo para el Caja Rural-Seguros RGA en el quinto capítulo del Tour de Francia 2026: que Fernando Gaviria peleará frente a los mejores velocistas del pelotón en el previsible sprint masivo de Pau.
“En el inicio de la etapa teníamos claro que íbamos a apostar todo por Gaviria. Hemos decidido no meter a nadie en la fuga para que se sintiera arropado y que todo el mundo estuviera con él todo lo posible. El equipo ha estado muy bien durante todo el día, siempre cerca”, dijo José Miguel Fernández, director deportivo del equipo español.
Al final, una caída cerca de los últimos 5 kilómetros, que afectó a Stefano Oldani y Alex Molenaar, trastocó todos los planes, ya que ambos debían proteger y situar al colombiano en una parte final muy técnica por las calles de Pau, donde resultaba de vital importancia contar con la ayuda de otros compañeros.
Aunque el sprinter antioqueño salvó el incidente, la baza de la formación española para las llegadas masivas se quedó sin la ayuda de sus compañeros en los kilómetros finales y no pudo remontar posiciones, terminando en la casilla 17º en el embalaje.
*Con Información Prensa Caja Rural-Seguros RGA