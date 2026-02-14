Connect with us

Ruta

Vuelta a la Región de Murcia: Marc Soler se consagra campeón ante la cancelación de la jornada final

Publicado

Hace 5 horas

el

El español Marc Soler, gran campeón de la Vuelta a la Región de Murcia 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)
Temas relacionados:
Anuncio

Ruta

Antonio Morgado revalida su título en la Figueira Champions Classic con Daniel Felipe Martínez en el top 10

Publicado

Hace 2 horas

el

14 febrero, 2026

Por

El portugués Antonio Morgado ganó nuevamente la Figueira Champions Classic. (Foto © UAE)
Seguir leyendo

Ruta

Tour de la Provence: Matthew Riccitello triunfa en la penúltima etapa con Brandon Rivera 3° y en el podio parcial

Publicado

Hace 3 horas

el

14 febrero, 2026

Por

El estadounidense Matthew Riccitello le ganó el duelo al español Carlos Rodriguez en la segunda etapa del Tour de la Provence 2026. (Foto Ineos Grenadiers © Getty Images Sport)
Seguir leyendo

Ruta

Valencia decidirá a la ganadora de la décima edición de la Setmana Ciclista; Demi Vollering defenderá su liderato

Publicado

Hace 4 horas

el

14 febrero, 2026

Por

La neerlandesa Demi Vollering va por su segundo título consecutivo en la Setmana Ciclista Valenciana. (Foto © Setmana Ciclista - Volta Femenina de la CV)
Seguir leyendo
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Todos los derechos reservados © 2007-2020 Mundo Ciclístico SAS.
Calle 79 No. 18-34 Of. 602
Tel: (+57) 1 9370461
Email: mundociclistico@gmail.com
Bogotá, Colombia, Sur América.