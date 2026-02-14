Vuelta a la Región de Murcia: Marc Soler se consagra campeón ante la cancelación de la jornada final

Tras la cancelación de su segunda y última jornada debido a las complicadas condiciones meteorológicas la Vuelta a la Región de Murcia 2026 vio coronar como campeón al español Marc Soler (UAE Emirates – XRG) tras su gran triunfo en la primera etapa.

“Podemos organizar la mejor carrera del mundo, pero ante las inclemencias del tiempo no podemos hacer nada. La primera etapa la pudimos salvar, pero hoy se han producido rachas de hasta 90 km por hora y antes de poner en peligro la integridad de los ciclistas hemos decidido suspender la prueba”, dijo el organizador, Paco Guzmán.



Julius Johansen, Marco Soler y Tom Pidcock, en el podio de Vuelta a la Región de Murcia. (Foto UAE © Sprint Cycling)

Los puestos de honor de la carrera española los completaron el danés Julius Johansen (UAE Emirates – XRG) y el británico Tom Pidcock (Pinarello – Q36.5), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación a los dos colombianos del Petrolike en competencia, Juan Diego Quintero finalizó en la casilla 55° a 3:13 del ganador, mientras que Alejandro Callejas terminó en el puesto 89° a más de 4 minutos de Soler.

Clasificación General Final