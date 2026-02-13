Vuelta a la Región de Murcia: el UAE hace la fiesta en la jornada inaugural con Marc Soler 1° y Julius Johansen 2°

En un final emocionante, Marc Soler (UAE Team Emirates – XRG) ganó la primera etapa de Vuelta a la Región de Murcia 2026 al imponerse desde un ataque lejano. El joven corredor mantuvo la calma sobre el final y logró su primera victoria del año.

El pedalista español se llevó el triunfo, tras recorrer 83,5 kilómetros entre Fortuna y Yecla. El danés Julius Johansen completó la fiesta del conjunto árabe entrando en la segunda posición y tercero llegó el británico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).

En el Alto Virgen del Castillo (1,3 km al 7,4%), la subida más dura del día, Marc Soler se fue en solitario. Inmediatamente después atrás salto Thomas Pidcock, pero no fue suficiente para alcanzar a los puntero del UAE.

La carrera española finalizará este sábado con le segunda etapa y última etapa de 178,7 kilómetros entre Fortuna y Santomera, donde conoceremos al sucesor del suizo Fabio Christen, campeón del año pasado.

¡TREMENDA ACTUACIÓN DEL ESPAÑOL!



Marc Soler se quedó con el primer lugar en la Etapa 1 de la Vuelta a la Región de Murcia.



— DSPORTS (@DSports) February 13, 2026

Vuelta a la Región de Murcia “Costa Cálida” (2.1)

Stage 1 | Fortuna – Yecla (83.5km)