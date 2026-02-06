Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026: Andrew August gana la tercera etapa y consigue su primera victoria como profesional

En un final lleno de emociones, Andrew August ganó la tercera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026. El joven norteamericano del Ineos Grenadiers cambió de ritmo en los últimos kilómetros para superar a sus compañeros de aventura, luego de recorrer 158 kilómetros entre Orihuela y San Vicente del Raspeig.

El grupo de favoritos entró 4 segundos después del ganador, comandado por el líder, el eritreo Biniam Girmay (NSN Cycling Team), quien se quedó con el 6° puesto de la fracción y logró salvar el liderato.

En cuanto a los suramericanos, el mejor fue el ecuatoriano Jonathan Caicedo (Petrolike) en el puesto 42° a 13 segundos de August, mientras que el único colombiano Alejandro Callejas (Petrolike) abandonó la carrera.

La ronda valenciana continuará este sábado con la cuarta etapa, una jornada rompe-piernas de 172 kilómetros con salida en La Nucía y final en Teulada Moraira, que incluye cinco puertos categorizados.



Andrew August, ganador de la tercera etapa de la Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026. (Foto Ineos Grenadiers © Getty Images Sport)

Volta Comunitat Valenciana (2.Pro)

Resultados Etapa 3 | Orihuela – San Vicente del Raspeig (158 km)

1 Andrew August INEOS Grenadiers 3:20:54 2 Ådne Holter Uno-X Mobility m.t. 3 Florian Vermeersch UAE Team Emirates-XRG m.t. 4 Jonathan Vervenne Soudal Quick-Step 0:02 5 Ben Turner INEOS Grenadiers 0:04 6 Biniam Girmay NSN Cycling Team 0:04 7 Magnus Cort Uno-X Mobility 0:04 8 Mathias Vacek Lidl-Trek 0:04 9 Mirco Maestri Team Polti VisitMalta 0:04 10 Aleksandr Vlasov Red Bull-BORA-hansgrohe 0:04 11 Matevz Govekar Bahrain Victorious 0:04 12 Remco Evenepoel Red Bull-BORA-hansgrohe 0:04 13 Mikel Retegi Equipo Kern Pharma 0:04 14 Yves Lampaert Soudal Quick-Step 0:04 DNF Alejandro Callejas Petrolike Se retiró



Biniam Girmay sigue líder de la Vuelta a la Comunidad Valenciana 2026. (Foto © NSN Cycling Team)

Clasificación General Individual