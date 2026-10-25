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Ruta

Vuelta a Guatemala: Wilson Chonay se impone en el tercer capítulo y Alejandro Granados se convierte en el nuevo líder

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El guatemalteco Wilson Chonay ganó la tercera etapa de la Vuelta a Guatemala 2026. (Foto © FGC)
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El bogotano Javier Jamaica se consagró campeón del Clásico RCN Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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Samuel Cabrera (Q.E.P.D), campeón de la Vuelta a Guatemala en 1980. (Foto © RMC)
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