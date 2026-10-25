Vuelta a Guatemala: Wilson Chonay se impone en el tercer capítulo y Alejandro Granados se convierte en el nuevo líder

El ciclista guatemalteco Wilson Chonay, del equipo Hino One La Red Suzuki, acabó con la hegemonía colombiana y terminó ganando la tercera etapa de la Vuelta a Guatemala 2026. En una jornada extenuante y cargada de emociones, el corredor local impuso un ritmo implacable para coronar con éxito una de las fracciones más exigentes y disputadas en lo que va de la máxima fiesta del pedal centroamericano.

La exigente jornada contó con un recorrido de 196,5 kilómetros, el cual conectó la emblemática e histórica ciudad de Antigua Guatemala con el municipio de Coatepeque. Durante el trayecto, que combinó terrenos quebrados y altas temperaturas, Chonay supo manejar los tiempos de la carrera de forma inteligente. Al corredor local lo escoltaron en la línea de meta el también chapín Fredy Orlando Toc (ECA Electricidad Ciclismo) y el costarricense Alejandro Granados (Team Colono Bikestation Kölbi), quienes se reportaron en la segunda y tercera posición, respectivamente.

En lo referente a la clasificación general, la competencia sufrió grandes e inesperados cambios tras el arribo a Coatepeque. El costarricense Alejandro Granados (Team Colono Bikestation Kölbi) dio el gran golpe del día al apoderarse del liderato de la carrera. Su gran desempeño y protagonismo en la fuga le permitieron vestirse con la codiciada camiseta amarilla, desplazando de la cima al guatemalteco José David Canastuj (ECA Electricidad Ciclismo).

Con este nuevo panorama, la Vuelta a Guatemala entra en una etapa de alta tensión y estrategia, donde las escuadras locales buscarán recortar distancias frente al nuevo líder extranjero. La caravana multicolor continuará su curso en las próximas jornadas, prometiendo más batallas montañosas y emociones de alto calibre. La carrera continuará este lunes con el cuarto capítulo entre San Felipe y San Rafael Pie de la Cuesta con un recorrido de 119,3 kilómetros, en un final montañoso.