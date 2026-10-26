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Vuelta a Guatemala: Jhonatan Chaves gana la cuarta etapa y Cristian Rico se acerca al liderato
Se disputó la cuarta etapa de la Vuelta a Guatemala 2026 y continuó el dominio colombiano en territorio guatemalteco. Esta vez la victoria quedó en manos del cundinamarqués Jhonatan Chaves (NU Colombia), quien se llevó los máximos honores al pasar primero por la línea de meta, después de recorrer los 119,3 kilómetros que unieron a localidades de San Felipe con San Rafael Pie de la Cuesta.
El escarabajo se llevó la victoria por delante del guatemalteco Wilson Chonay, del equipo Hino One La Red Suzuki y de su compatriota y compañero de equipo Óscar Fernández (NU Colombia), quien llegó en cerrando el Top 3 de la etapa.
En cuanto a la general no se presentaron grandes cambios y el costarricense Alejandro Granados (Team Colono Bikestation Kölbi) mantuvo el liderato. El podio parcial lo completan el chapín José Canastuj (ECA Electricidad Ciclismo) 2° y el boyacense Cristian Rico (NU Colombia), 3°.
La prestigiosa ronda chapina continuará este martes la quinta etapa, otra jornada rompe-piernas de 135,4 kilómetros entre las localidades de Catarina y Quetzaltenango con final en alto.
Vuelta Ciclistica Internacional a Guatemala (2.2)
Resultados Etapa 4 | San Felipe › San Rafael Pie de la Cuesta (119,3km)
|1
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|2:55:20
|2
|Wilson Chonay
|Hino-One-La Red Suzuki
|m.t.
|3
|Óscar Fernandez
|Nu Colombia
|0:07
|4
|José Canastuj
|ECA Electricidad Ciclismo
|0:07
|5
|Yesid Pira
|Hino-One-La Red Suzuki
|0:07
|6
|Cristian Rico
|Nu Colombia
|0:07
|7
|Mardoqueo Vásquez
|Hino-One-La Red Suzuki
|0:07
|8
|Luis Daniel Oses
|Team Colono Bikestation Kölbi
|0:16
|9
|Nelson Panjoj
|ECA Electricidad Ciclismo
|0:32
|10
|Fredy Toc
|ECA Electricidad Ciclismo
|0:37
|15
|Johan Rubio
|Nu Colombia
|1:10
|16
|Lukas Blanco
|Pío Rico Cycling Team
|1:15
|18
|John Agudelo
|Nu Colombia
|1:26
|19
|Julian Alarcón
|Pío Rico Cycling Team
|1:30
|24
|William Colorado
|Nu Colombia
|2:23
|25
|Juan Esteban Guerrero
|Pío Rico Cycling Team
|2:55
|27
|Cristian Yesid Bustos
|Castelli-Deluxe-Redhook
|2:58
|40
|Santiago Cardona
|Arenas – Tlax – Mex
|10:18
|45
|Andrés Mancipe
|Hino-One-La Red Suzuki
|15:02
|49
|Jair Antonio Aparicio
|4WD Rent a Car – Facatativa
|16:14
|57
|Jorge Camilo Castiblanco
|Pío Rico Cycling Team
|17:38
Clasificación General Individual
|1
|Alejandro Granados
|Colono Bikestation Kölbi
|17:112:53
|2
|José David Canastuj
|ECA Electricidad Ciclismo
|0:32
|3
|Cristian David Rico
|Nu Colombia
|0:37
|4
|Wilson Chonay
|Hino One La Red Suzuki
|1:18
|5
|Miguel Ángel Díaz
|Canel’s – Java
|1:19
|6
|Jhonatan Chaves
|Nu Colombia
|1:58
|7
|Luis Daniel Oses
|Colono Bikestation Kölbi
|2:03
|8
|Óscar Fernández
|Nu Colombia
|2:15
|9
|Mardoqueo Vásquez
|Hino One La Red Suzuki
|2:19
|10
|Nelson Panjoj
|ECA Electricidad Ciclismo
|2:23
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Clásico RCN Sistecrédito: las esperanzadoras revelaciones que nos dejó la sexagésima sexta edición
La sexagésima sexta edición del Clásico RCN llegó a su fin tras nueve exigentes e intensos días de competencia y con ello, la Revista Mundo Ciclístico continúa analizando todo lo sucedido en el espectacular ‘Duelo de Titanes‘.
En esta oportunidad les presentamos a las grandes las revelaciones que nos dejó la carrera del calendario colombiano. Sin duda, la lista la encabeza el bogotano Michael Moreno del EBSA, el mejor de los novatos con tan solo 19 años.
Michael Moreno – 19 años (EBSA)
Felipe Bravo – 19 años (GW Erco Sportfitness)
David Sebastián Riaño – 21 años (Team Boyacá es Para Vivirla)
José Manuel Ortiz – 19 años (Team Sistecrédito)
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Jonathan Caicedo sigue líder Tour de Guizhou 2026 tras la penúltima etapa
El experimentado pedalista ecuatoriano Jonathan Caicedo del Wheeltop Rotor Chengdu, sigue líder del Tour de Guizhou 2026, luego de defender el liderato en la octava y penúltima etapa de la carrera china.
Caicedo, de 33 años, que el próximo año correrá con el equipo español Burgos Burpellet BH, mantuvo la cómoda ventaja que lo tiene primero la clasificación general , superando a sus compañeros de equipo, los rusos Petr Rikunov y Andrei Stepanov.
La penúltima fracción quedó en manos del ruso Iván Bortnik (Pingtan International Tourism Island Cycling Team), quien le ganó en el embalaje a su compatriota Aleksandr Bereznyak (Wheeltop Rotor Chengdu Team).
La carrera asiática, que no cuenta con participación colombiana, finalizará este martes con la novena etapa, que tendrá una distancia de 133 kilómetros y se disputará por los alrededores de la ciudad Zunyi, donde conoceremos al sucesor del belga Rutger Wouters, campeón de la primera edición.
Tour de Guizhou 2026
Resultados Etapa 8 | Tongren › Taiping Xiang (167 km)
|1
|Iván Bortnik
|Pingtan International Tourism Island Cycling Team
|2:37:37
|2
|Aleksandr Bereznyak
|Wheeltop Rotor Chengdu
|m.t.
|3
|Anton Klimchyk
|Team Gusto
|m.t.
|4
|Loïc Desriac
|Prowheel Kung Shenzhen
|+ 00
|5
|Bolor-Erdene Enkhtaivan
|Huansheng – Vonoa – Taishan Sport
|m.t.
|6
|Nikita Bezruchko
|Almaty Continental
|m.t.
|7
|Jian Le Chan
|Selección de Malasia
|1:32
|8
|Yosandy Oetomo
|Jakarta Pro Cycling Team
|1:32
|9
|Sebastián Pita
|Prowheel Kung Shenzhen
|1:32
|10
|Huong Nguyen
|Selección de Vietnam
|1:32
|41
|Jhonatan Caicedo
|Wheeltop Rotor Chengdu
|1:32
Ruta
Ciclo-Retro: un repaso a todos los títulos de los escarabajos en la historia de la Vuelta a Guatemala
La Vuelta a Guatemala, que este año disputa su sexagésima quinta edición, cuenta con grandes actuaciones de los escarabajos, quienes han sido protagonistas de primer orden a lo largo de su historia, por eso es bueno recordarla.
La prestigiosa carrera centroamericana, que llegó al mundo del ciclismo en 1957, cuenta con 27 títulos colombianos. El antioqueño Hernán Medina Calderón fue el primer corredor nacional en ganarla en 1958.
Los pedalistas de Colombia a lo largo de todas las ediciones que se han disputado consiguieron hacer en 15 ocasiones el 1-2-3 en la historia de la ronda guatemalteca. La última vez fue el año pasado con Óscar Santiago Garzón 1°, Carlos Gutiérrez 2° y Cristian Camilo Muñoz 3°.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso de todos los títulos de los colombianos, en una de las carreras más importantes de Centroamérica y que actualmente hace parte del calendario UCI.
TÍTULOS COLOMBIANOS EN LA VUELTA A GUATEMALA
2025 🥇 Óscar Santiago Garzón🥈 Carlos Gutiérrez 🥉 Cristian Muñoz
2024 🥇 Róbinson López 🥈 Mardoqueo Vásquez 🥉 David González
2014 🥇 Alex Cano 🥈 Francisco Colorado 🥉 Óscar Sevilla
2013 🥇 Óscar Sánchez 🥈 Jonathan Millán 🥉 Juan Sebastián Tamayo
2012 🥇 Ramiro Rincón 🥈 Freddy Piamonte 🥉 Román Villalobos
2010 🥇 Giovanni Báez 🥈 Juan Pablo Suárez 🥉 Francisco Colorado
2003 🥇 César Salazar 🥈 Julio César Rangel 🥉 Mauricio Ortega
2002 🥇 Víctor Hugo González 🥈 José Daniel Bernal 🥉 Amílcar Gramajo
2001 🥇 Gregorio Ladino 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Álvaro Lozano
1998 🥇 Ismael Sarmiento 🥈 Ubaldo Mesa 🥉 Julio César Rangel
1996 🥇 Graciano Fonseca 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Raúl Gómez Suárez
1995 🥇 Jairo Hernández 🥈 Ismael Sarmiento 🥉 Luis Cárdenas
1993 🥇 José Robles 🥈 Luis Cárdenas 🥉 José Castelblanco
1992 🥇 José Castelblanco 🥈 Jair Bernal 🥉 Hugo Bolívar
1990 🥇 Adolfo Rico 🥈 Raúl Gómez 🥉 Edín Roberto Nova
1989 🥇 Dinael Vargas 🥈 Edín Roberto Nova 🥉 Jair Bernal
1987 🥇 Orlando Castillo 🥈 Jair Bernal 🥉 Dubán Ramírez
1986 🥇 Josué López 🥈 Juan Carlos Arias 🥉 Marco Quezada
1985 🥇 Héctor Julio Patarroyo 🥈 Robenson Pacheco 🥉 Andrés Brenes
1982 🥇 Rafael Tolosa 🥈 Martín Ramírez 🥉 Jesús María Segura
1980 🥇 Samuel Cabrera 🥈 Israel Corredor 🥉 Antônio Silvestre
1977 🥇 Patrocinio Jiménez 🥈 Carlos Julio Siachoque 🥉 Luis Enrique Murillo
1976 🥇 Patrocinio Jiménez 🥈 Wilfredo Insuasti 🥉 Carlos Julio Siachoque
1973 🥇 Luis Leonardo Tovar 🥈 Carlos Campaña 🥉 Alberto Duarte
1964 🥇 Rubén Darío Gómez 🥈 Pablo Hernández 🥉 Juan Pontaza
1960 🥇 Jorge Alfonso Luque 🥈 Eduardo Bustos 🥉 Aureliano Cuque
1958 🥇 Hernán Medina Calderón 🥈 Honorio Rúa 🥉 Roberto Buitrago