Vuelta a Guatemala: Jhonatan Chaves 1° y Cristian Rico 2° en la general a falta de un día

En un hecho sin precedentes para el deporte nacional, la Selección Colombia de Paracycling con el respaldo de Fedeciclismo, Clarus Merquimia y la Fundación Cirec, disputará por primera vez la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026, competencia que se llevará a cabo la próxima semana en el departamento del Valle del Cauca del 4 al 8 de noviembre.

Este hito representa un avance fundamental en la inclusión y el fortalecimiento de la categoría juvenil dentro del paraciclismo colombiano, permitiendo a los atletas medirse en una de las pruebas de ruta más exigentes del calendario nacional.

La representación tricolor estará integrada por cuatro deportistas: Johan Muñoz y Johan Díaz, de la categoría C4, y los hermanos Juan y Julián Cortés, de la categoría C5, quienes estarán acompañados en la dirección técnica por el Seleccionador Nacional Jaime Ramírez.

El debut del equipo en la Vuelta Juvenil 2026 es posible gracias al trabajo articulado de la Federación Colombiana de Ciclismo, el patrocinio de Clarus Merquimia y de la Fundación Cirec, instituciones comprometidas con el desarrollo integral y el impulso del talento deportivo adaptado en Colombia.

Cabe destacar que, para la temporada 2024, una Selección Colombia Prejuvenil hizo parte de la Vuelta del Futuro y que de ese grupo, dos corredores (Johan Díaz y Julián Cortés) volverán a competir en una ronda nacional convencional, como reflejo del trabajo que se realiza en las bases del ciclismo colombiano y como inspiración a las nuevas generaciones de deportistas paralímpicos en todo el territorio nacional.

Listado de Inscritos para la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026

*Con Información de Fedeciclismo