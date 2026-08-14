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Vuelta a Guatemala Femenina: Angie Mariana Londoño se afianza en el liderato tras ganar la segunda etapa

Publicado

Hace 27 mins

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La antioqueña Angie Mariana Londoño también ganó la segunda etapa de la Vuelta a Guatemala Femenina 2026. (Foto © Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala)
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El noruego Erlend Blikra ganó la segunda etapa de la Artic Race 2026. (Foto Arctic Race of Norway © A.S.O. / Thomas Maheux)
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