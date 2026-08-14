Vuelta a Guatemala Femenina: Angie Mariana Londoño se afianza en el liderato tras ganar la segunda etapa

Sigue el dominio colombiano en la Vuelta a Guatemala Femenina 2026. La joven antioqueña Angie Mariana Londoño (Asociación de Sololá) volvió a ganar esta vez en la segunda etapa la ronda chapina disputada entre Santa Lucía Utatlán y la Cumbre María Tecún, cerca de la localidad de Senyabá, en un final montañoso.

La pedalista carmelitana fue la más fuerte en los últimos kilómetros y entró primera en la meta 12 segundos por delante de la estadounidense Ashley Frye del equipo norteamericano Competitive Edge Racing. Tercera se reportó la mexicana Sara Roel (Latin All Star Racing).

En lo referente a la clasificación general, la colombiana Angie Mariana Londoño (Asociación de Sololá) reforzó su liderato y amplió la ventaja con todas sus rivales. El podio parcial lo completan Ashley Frye (Competitive Edge Racing) y Sara Roel (Latin All Star Racing).

La carrera guatemalteca vivirá este sábado su tercera etapa, una crucial contrarreloj individual de 15 kilómetros, entre Villa Canales y Santa Elena Barillas.



Angie Mariana Londoño, ganadora de la segunda etapa de la Vuelta a Guatemala Femenina 2026. (Foto © Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Guatemala)

Vuelta Ciclística Internacional Femenina a Guatemala (2.2)

Resultados Etapa 2 | Santa Lucía Utatlán – Cumbre María Tecún (95,3 km)

1 Angie Mariana Londoño Asociación de Sololá 3:02:11 2 Ashley Frye Competitive Edge Racing 0:12 3 Sara Roel Latin All Star Racing 0:35 4 Gabriela Soto Banrural-Tropigas-Paleter 2:32 5 Juanita Salcedo Azteca Cycling Team 2:32 6 Miryam Nuñez Banrural-Tropigas-Paleter 2:43 7 Michela Molina Best PC 2:45 8 Gergana Stoyanova Banrural-Tropigas-Paleter 2:53 9 Paola Reyes Latin All Star Racing 3:02 10 Elvia Cárdenas Banrural-Tropigas-Paleter 3:23

Clasificación General Individual