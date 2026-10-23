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Vuelta a Guatemala 2026: Johan Rubio gana la jornada inaugural

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El boyacense Johan Rubio ganó la primera etapa de la Vuelta a Guatemala 2026. (Foto © FGC)
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