Ruta
Vuelta a Extremadura Femenina 2026: Zoe Bäckstedt gana la crono inicial
La británica Zoe Bäckstedt (CANYON//SRAM zondacrypto) ganó este viernes la crono que sirvió para darle apertura a la cuarta edición de la Vuelta a Extremadura Femenina. La corredora inglesa realizó el recorrido en 24 minutos y 30 segundos.
Una emocionante lucha contra el cronómetro se vivió en la localidad española de Herrera del Duque, en el que Bäckstedt fue la más rápida. Al final, el podio del día lo completaron dos corredoras del UAE Team ADQ: Brodie Chapman y Maeva Squiban, quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
El inicio de la carrera española se recorrieron 18,4 kilómetros, donde 98 ciclistas, entre ellas 2 colombianas tomaron la salida. La mejor de la nuestras fue Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi), quien ocupó la casilla 70° a 3:39 de la ganadora.
La ronda extremeña continuará este sábado con la segunda etapa, una jornada ondulada de 132,8 kilómetros entre Pueblonuevo del Guadiana y Fuente del Maestre.
Vuelta a Extremadura Femenina (2.1)
Resultados Etapa 1 (CRI) | Herrera del Duque – Herrera del Duque (18,4 km)
|1
|Zoe Bäckstedt
|CANYON//SRAM zondacrypto
|24:30
|2
|Brodie Chapman
|UAE Team ADQ
|0:12
|3
|Maeva Squiban
|UAE Team ADQ
|0:17
|4
|Mackenzie Coupland
|Liv AlUla Jayco
|0:20
|5
|Lauretta Hanson
|Lidl – Trek
|0:26
|6
|Marion Borras
|Cofidis Women Team
|0:28
|7
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM zondacrypto
|0:36
|8
|Fee Knaven
|UAE Team ADQ
|0:44
|9
|Vittoria Guazzini
|FDJ United – SUEZ
|0:49
|10
|Talia Appleton
|Liv AlUla Jayco
|0:51
|70
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|3:39
|88
|Nicoll Garcia
|Cantabria Deporte – Río Miera
|5:15
Ruta
El calendario ciclístico nacional continúa con la Clásica de Rionegro
La emoción del ciclismo profesional vuelve a Rionegro con la edición 21° de la Clásica de Ciclismo Ciudad Santiago de Arma, una competencia que se disputará del 12 al 14 de marzo y que hoy se consolida como una de las competencias más tradicionales del calendario ciclístico nacional.
El IMER Rionegro reveló que, durante tres días Rionegro será escenario de una competencia que no se parece a ninguna otra en el país. A diferencia de las tradicionales carreras de largos ascensos o extensas rutas abiertas, esta clásica se desarrolla en circuitos urbanos altamente técnicos, donde cada curva, cada aceleración y cada metro recorrido obligan a los ciclistas a mantener máxima concentración, explosividad y una impecable ubicación en el pelotón.
La competencia se ha convertido en un verdadero laboratorio de habilidades para los talentos del ciclismo y los corredores en formación, quienes deben “leer” la carrera segundo a segundo y tomar decisiones en fracciones de tiempo. Aquí no gana solo el más fuerte: triunfa el más estratégico.
La programación iniciará el jueves 12 de marzo con una contrarreloj por equipos de 11,3 kilómetros, partiendo desde el Parque Recreativo Comfama Rionegro, en la que únicamente se permitirá material convencional. El viernes 13 de marzo se disputará el Critérium Transversales, sobre un circuito urbano de 1,6 kilómetros que completará un total de 11,3 kilómetros. Finalmente, el sábado 14 de marzo se correrá el tradicional Circuito del Tanque, con recorridos de 56 kilómetros para damas, 70 kilómetros para
juveniles y 105 kilómetros para la categoría élite.
La prueba reunirá a ciclistas de las categorías Élite (incluye Sub-23), Juveniles (17–18 años) y Damas únicas (17 años en adelante), con participación exclusiva por equipos, sin inscripciones individuales. Todos los corredores deberán contar con licencia nacional vigente. Además, la organización ha dispuesto una bolsa de premiación de 20 millones de pesos, lo que refuerza la relevancia de esta clásica dentro del calendario competitivo.
Más que una carrera, la XXI Clásica Ciclística Ciudad Santiago de Arma es una escuela de ciclismo urbano, un escenario donde se forjan corredores completos, capaces de combinar fuerza, técnica y estrategia en espacios reducidos y de alta exigencia.
Con este evento, Rionegro vuelve a demostrar que es territorio de ciclismo, abriendo sus calles para recibir a los mejores talentos del país en una prueba que se ha ganado un lugar propio por su formato, su dificultad y el espectáculo que ofrece a propios y visitantes.
*Con Información Prensa Clásica de Rionegro
Ruta
El Movistar Team designa a Diego Pescador como uno de sus líderes para la Strade Bianche 2026
El equipo español Movistar regresa a la acción este fin de semana y tendrá al joven quindiano Diego Pescador como una de sus cartas principales. La cita será este sábado en la Strade Bianche, una de las clásicas más apetecidas del calendario World Tour con el protagonismo de los caminos de tierra de la Toscana.
La escuadra telefónica presentará una formación equilibrada con escaladores que buscarán aprovechar las oportunidades que pueda ofrecer una carrera siempre imprevisible por los terrenos de sterrato exigentes y técnicos.
En el resto de la nómina figuran Roger Adrià, un corredor con características adecuadas para este tipo de clásicas explosivas y que puede ser otra de las principales bazas del conjunto telefónico. Junto a ellos estarán corredores con experiencia en carreras de un día como Filip Maciejuk, Gonzalo Serrano y Albert Torres, además de los jóvenes Pavel Novak y Manlio Moro.
La Strade Bianche, aunque es relativamente nueva en comparación con otras carreras de un día, se ha ganado un lugar especial en el calendario World Tour, convirtiéndose en una de las más queridas y emblemáticas, que este año contará con un recorrido de 203 kilómetros por los pintorescos caminos de gravel en los alrededores de la ciudad de Siena, en la región de Toscana.
Ruta
Venezuela confirma a sus selecionados para el Panamericano de ruta en Montería
La Federación Venezolana de Ciclismo (FVC) definió la nómina de la selección que representará al vecino país en el próximo Campeonato Panamericano de Ruta en Montería, Colombia, del 16 al 22 de marzo. La convocatoria destaca por una sólida presencia de pedalistas del estado Táchira, quienes conforman el núcleo principal de la delegación en ambas ramas.
En la rama femenina, el estado tachirense aporta la mayor parte de la nómina con la jerarquía de Lilibeth Chacón, quien alcanza su décima participación panamericana. La representación regional se completa con Yeniret Alexandra Roa y Fabiana Candelas (segundo año consecutivo). Johaneth Vargas, quien a sus 19 años se estrena en la máxima cita continental y complementan el grupo femenino Verónica Sofía Abreu y la debutante Angy Luna.
En el bloque masculino, destacan los tachirenses Edwin Yair Torres, quien asiste a su segunda edición consecutiva; Francisco Peñuela, tras su 11° lugar el año pasado; y el experimentado Jorge Abreu, Campeón de la Vuelta al Táchira y de extraordinaria presentación en la Vuelta a República Dominicana, quien a sus 35 años hará su esperado debut en el certamen continental. A ellos se suman Leangel Linares (con tres Top-10 previos), Emmanuel Viloria y el debutante Yonathan Eugenio.
Miguel Fuentes, Coordinador Técnico de Selecciones de la FVC, subrayó que esta selección es producto de un sistema de trabajo profesionalizado. Durante sus declaraciones, en el programa “Tiempo de Juego” del Circuito Líder, Fuentes extendió un reconocimiento especial a los estrategas Arlex Méndez y Miguel Ubeto, piezas clave del cuerpo técnico en la preparación de los corredores.
Asimismo, el vocero agradeció el respaldo de las actuales autoridades de la FVC y manifestó su expectativa de que las próximas gestiones mantengan esta metodología. “Esperamos que las nuevas autoridades den continuidad a este sistema de trabajo, pues es la vía para garantizar el beneficio real del atleta del pedal en Venezuela”, afirmó Fuentes
*Con Información Prensa Carlos Alexis Rivera