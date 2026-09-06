Vuelta a España: Wout van Aert suma su segunda victoria y Santiago Buitrago sigue líder de la montaña

En un final lleno de emociones, Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) fue el más rápido al sprint de un grupo reducido y repitió victoria en la Vuelta a España 2026, luego de recorrer 110,2 kilómetros entre Palma del Río y Córdoba. El bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) conservó el liderato la montaña y Enric Mas (Movistar Team) se mantuvo al comando de la clasificación general.

El todoterreno belga volvió a vencer esta vez en la decimoquinta etapa, superando en la definición al italiano Alessandro Romele (XDS Astana Team) y a su compatriota Thibau Nys (Lidl – Trek), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a los colombianos, Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) fue el mejor de los nuestros en la jornada, terminando en el puesto 39° a más de 2 minutos del ganador. El resto de escarabajos se clasificaron así: Harold Tejada (Astana Qazaqstan Team) 61°, Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) 127°, Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) 144° y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) 145°.

La ronda ibérica tendrá su última jornada de descanso este lunes y retornará el martes con la disputa de la decimosexta etapa, una fracción ondulada de 181,1 kilómetros con inicio en Cortegana y llegada a Palos de la Frontera, que incluye varios repechos no categorizados.

La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)

Resultados Etapa 15 | Palma del Río – Córdoba (110,2 km)

1 Wout van Aert Team Visma | Lease a Bike 2:35:00 2 Alessandro Romele XDS Astana Team m.t. 3 Thibau Nys Lidl-Trek m.t. 4 Ramses Debruyne Alpecin-Premier Tech 0:02 5 Andreas Leknessund Uno-X Mobility 0:02 6 Alessandro Covi Team Jayco-AlUla 0:58 7 Bastien Tronchon Groupama-FDJ United 0:58 8 Henok Mulubrhan XDS Astana Team 0:58 9 Stefan Küng Tudor Pro Cycling Team 0:58 10 Ivo Oliveira UAE Team Emirates-XRG 0:58

39 Juan Felipe Rodriguez EF Education – EasyPost 2:44 61 Harold Tejada XDS Astana Team 2:44 127 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious 12:30 144 Iván Ramiro Sosa Equipo Kern Pharma 19:35 145 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 19:35



Enric Mas, líder de la Vuelta a España 2026. (Foto © La Vuelta)

Clasificación General Individual

1 Enric Mas Movistar Team 52:05:56 2 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 2:06 3 Primož Roglič Red Bull – BORA – hansgrohe 2:10 4 Richard Carapaz EF Education – EasyPost 4:24 5 Oscar Onley Netcompany INEOS 5:44 6 Jakob Omrzel Bahrain – Victorious 6:14 7 Mattias Skjelmose Lidl – Trek 6:49 8 Clément Berthet XDS Astana Team 7:01 9 Cristián Rodríguez Groupama – FDJ United 7:19 10 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike 8:55 11 Harold Tejada XDS Astana Team 9:48