Vuelta a España: se derrumba el sueño de Tadej Pogacar, que se retira tras una caída en la octava etapa

El sueño de ganar la Vuelta a España para Tadej Pogacar se acabó abruptamente en la octava etapa. El hasta ahora líder indiscutido de la carrera sufrió una caída a 32 kilómetros de meta. El esloveno fue retirado en ambulancia y peligra su presencia en el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta UCI 2026, que se celebrará en Montreal, Canadá, del 20 al 27 de septiembre.

El esloveno sufrió sufrió un duro golpe en la clavícula y presentó heridas tanto en la ceja como en el hombro, donde su movilidad se vio bastante reducida. Pogacar fue trasladado con rápidez hacia la ambulancia y dio por concluida su presencia en la Ronda Ibérica, la única gran vuelta que aún no ha ganado.

La etapa trascurría sin muchos sobresaltos, pero el ciclismo es impredecible y de un momento a otro todo cambió para el jefe de filas del UAE Team Emirates – XRG, que se se fue al suelo con el británico Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike) y el danés Cort Magnus (Uno-X Mobility), llevando la peor parte el esloveno.

A consecuencia del abandono de Pogi, la carrera queda abierta y el nuevo líder pasó a ser el español Enric Mas (Movistar Team), escoltado por el asutriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) y el esloveno Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe).