Vuelta a España: Santiago Buitrago termina 2° en Peñas Blancas detrás de Eddie Dunbar

En una jornada montañosa llena de emociones, Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) le ganó el duelo al bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) en la decimonovena etapa de la Vuelta a España 2026, luego de recorrer 201,8 kilómetros entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas.

El irlandés, que sumó su primera victoria de la temporada, remónto en los últimos 1.000 metros y pasó de largo al escarabajo, que otra vez se quedó cerca de la victoria. Tercero finalizó el británico Thomas Gloag (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) a 23 segundos de los dos punteros.

La etapa comenzó muy movida con muchos ataques. Después de una lucha inalcanzable Buitrago se mostró muy activo y pudo entrar en la fuga del día para sumar puntos en la montaña. La carrera transcurrió bajo el dominio de los escapados, que terminaron definiendo la etapa. Al final, el colombiano perdió las fuerzas y terminó entrando 2° detrás de Eddie Dunbar.

En cuanto al resto de nacionales se clasificaron así: Harold Tejada (XDS Astana Team) 20°, Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) 32°, Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) 103° e Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) 122°.

Con relación a la clasificación general, Enric Mas (Movistar Team) no aflojó y se mantuvo primero con dos etapas por disputar. El podio lo completan el esloveno Primož Roglic (Red Bull – BORA – hansgrohe) y el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).

La ronda ibérica vivirá este sábado su vigésima etapa, iniciando en La Calahorra para terminar en Collado del Alguacil, que tendrá un recorrido montañoso de 186,8 kilómetros, con cinco puertos categorizados y un final en alto de 8,4 km al 9.8%.



Eddie Dunbar ganó la decimonovena etapa de la Vuelta a España 2026. (Foto © La Vuelta)

La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)

Resultados Etapa 19 | Vélez-Málaga – Peñas Blancas (210,8 km)

1 Eddie Dunbar Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 5:00:54 2 Santiago Buitrago Bahrain Victorious 0:14 3 Thomas Gloag Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 0:23 4 Urko Berrade Equipo Kern Pharma 0:44 5 Marcel Camprubí Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 1:44 6 Andreas Leknessund Uno-X Mobility 2:01 7 Guillaume Martin Groupama-FDJ United 2:11 8 Chris Hamilton Team Picnic PostNL 2:39 9 Kevin Vermaerke UAE Team Emirates-XRG 3:03 10 Sergio Samitier Cofidis 3:17

20 Harold Tejada XDS Astana Team 5:41 32 Juan Felipe Rodríguez EF Education – EasyPost 8:18 103 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 28:52 122 Iván Ramiro Sosa Equipo Kern Pharma 34:13



Enric Mas, líder de la Vuelta a España 2026. (Foto © Movistar Team)

Clasificación General Individual

1 Enric Mas Movistar Team 65:52:03 2 Primoz Roglic Red Bull-BORA-hansgrohe 1:37 3 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 3:01 4 Richard Carapaz EF Education-EasyPost 5:17 5 Oscar Onley Netcompany INEOS Cycling Team 6:03 6 Jakob Omrzel Bahrain Victorious 7:06 7 Clément Berthet Groupama-FDJ United 7:57 8 Cristian Rodríguez XDS Astana Team 8:21 9 Mattias Skjelmose Lidl-Trek 9:06 10 Harold Tejada XDS Astana Team 10:27