Ruta
Vuelta a España: Marco Brenner le gana el duelo de fugados a Santiago Buitrago en la decimocuarta etapa con Iván Sosa 4°
La fuga volvió a hacer de las suyas, esta vez en la decimocuarta etapa de la Vuelta a España 2026, donde una numerosa escapada consiguió una buena ventaja. Al final, el alemán Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team) le aguó la fiesta a Colombia y se quedó con el triunfo tras recorrer 154,5 kilómetros entre las localidades de Jaén y Sierra de la Pandera.
Los escarabajos, que sacaron a relucir sus dotes de escaladores natos en el último ascenso, consiguieron llegar 2° y 4° con Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) e Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), quienes comandaron la gran actuación de los colombianos en la jornada.
Los favoritos ingresaron a la meta a más 4 minutos, donde el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), fue el mejor, llegando a su rueda, con el líder, el español Enric Mas (Movistar Team), mientras que el esloveno Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) perdió 25 segundos y bajó un puesto en el podio.
En cuanto a la general, el español Enric Mas (Movistar Team) se afianzó en el liderato, quien mantiene una ventaja cómoda, superior a los dos minutos con Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) y con Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe).
La ronda ibérica continuará este domingo con la disputa de la decimoquinta etapa, que tuvo un recorte por el calor extremo y solo tendrá 110,2 kilómetros, con varios repechos y dos puertos categorizados.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 14 | Jaén – Sierra de la Pandera (154,5 km)
|1
|Marco Brenner
|Tudor Pro Cycling Team
|4:15:09
|2
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|0:01
|3
|Cristian Rodriguez
|XDS Astana Team
|0:11
|4
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|0:14
|5
|Valentin Paret-Peintre
|Soudal Quick-Step
|0:22
|6
|Clément Berthet
|Groupama-FDJ United
|0:27
|7
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:39
|8
|Filippo Zana
|Soudal Quick-Step
|0:43
|9
|Walter Calzoni
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|1:06
|10
|João Almeida
|UAE Team Emirates-XRG
|1:09
|31
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|5:27
|40
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|8:02
|65
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|20:16
Clasificación General Individual
|1
|Enric Mas
|Movistar Team
|49:28:12
|2
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|2:06
|3
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|2:10
|4
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|4:24
|5
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS Cycling Team
|5:44
|6
|Jakob Omrzel
|Bahrain Victorious
|6:14
|7
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|6:49
|8
|Cristian Rodríguez
|XDS Astana Team
|7:01
|9
|Clément Berthet
|Groupama-FDJ United
|7:19
|10
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|8:55
|11
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|9:48
|15
|Juan Felipe Rodriguez
|EF Education – EasyPost
|29:46
|17
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|33:52
|90
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|2:27:12
|133
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|3:18:34
Ruta
Santiago Buitrago suma puntos valiosos y se afianza en el liderato de la montaña en la Vuelta a España 2026
Emulando las grandes gestas de los escarabajos en la historia de la Vuelta a España, Santiago Buitrago se afianzó como el mejor escalador de la tercera grande de la temporada, tras hacer parte de la fuga en la decimocuarta etapa y afianzarse en la clasificación de los premios de montaña.
El pedalista bogotano del Bahrain – Victorious logró sumar puntos valiosos en una de las jornadas montañosas más exigentes de la carrera española para liderar con una ventaja más cómoda la clasificación de la camiseta de las pepas azules, tras catorce días de competencia.
Buitrago contabiliza 69 puntos, 29 unidades más que el belga Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) y 45 más que el español Enric Mas (Movistar Team), líder sólido de la carrera.
Los escarabajos Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), Harold Tejada (XDS Astana Team) y Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost), también aparecen en el escalafón, pero con pocos puntos.
Clasificación de la Montaña
|1
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|69
|2
|Wout van Aert
|Team Visma | Lease a Bike
|40
|3
|Enric Mas
|Movistar Team
|24
|4
|Lorenzo Fortunato
|XDS Astana Team
|21
|5
|Andreas Leknessund
|Uno-X Mobility
|19
|6
|Jakob Omrzel
|Bahrain – Victorious
|12
|7
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates – XRG
|11
|8
|Marco Brenner
|Decathlon CMA CGM Team
|11
|9
|Felix Gall
|Tudor Pro Cycling Team
|10
|10
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS
|10
|22
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|6
|33
|Tejada Harold
|XDS Astana Team
|2
|42
|Juan Felipe Rodriguez
|EF Education – EasyPost
|1
Ruta
Javier Jamaica se lleva la etapa reina y sigue vestido de amarillo en la Vuelta a Santa Catarina
El pedalista bogotano Javier Jamaica, del NU Colombia, sigue líder de la Vuelta a Santa Catarina 2026, luego de ganar la cuarta etapa, una jornada montañosa de 138,6 kilómetros, que se disputó entre Orleans y Bom Jardim da Serra.
El corredor capitalino, de 30 años, se afianzó en el liderato y aumentó las diferencias con todos sus rivales y prácticamente sentenció la competencia a falta de un día para el final.
El resto de escarabajos no defraudaron y Diego Camargo (Team Medellín-EPM) y Rodrigo Contreras (NU Colombia) escoltaron a su compatriota, completando el podio del día y haciendo el 1-2-3 para Colombia.
La carrera brasileña finalizará este domingo con la disputa de la quinta y última etapa, un circuito llano de 70 kilómetros con salida y llegada en la ciudad de Florianópolis, en el sur de Brasil, donde conoceremos al sucesor del boyacense Diego Camargo, campeón el año pasado.
Volta Ciclística de Santa Catarina (2.2)
Resultados Etapa 4 | Orleans – Bom Jardim da Serra (138,6 km)
|1
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|3:45:51
|2
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|m.t.
|3
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|0:05
|4
|Bruno Lemes
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|1:09
|5
|Thales Areias
|Andbank Cycling Team
|1:09
|6
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|1:49
|7
|Gustavo De Oliveira
|Selección Paranaense
|2:00
|8
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|2:02
|9
|Euller Magno
|Andbank Cycling Team
|2:05
|10
|Daniel Méndez
|Team Medellín – EPM
|2.13
Clasificación General Individual
|1
|Javier Jamaica
|Nu Colombia
|12:35:10
|2
|Diego Camargo
|Team Medellín – EPM
|0:30
|3
|Rodrigo Contreras
|Nu Colombia
|0:30
|4
|Bruno Lemes
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|1:37
|5
|Thales Areias
|Andbank Cycling Team
|2:19
|6
|Carlos Gutiérrez
|Nu Colombia
|2:41
|7
|Daniel Méndez
|Team Medellín – EPM
|2:54
|8
|Juan Diego Alba
|Nu Colombia
|2:56
|9
|Euller Magno
|Andbank Cycling Team
|3:34
|10
|Pedro Figueiredo
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|4:01
CLASIFICACIONES COMPLETAS
Ruta
Clásica de Siachoque: Brayan Molano gana la contrarreloj y asume el liderato
En gran actuación Brayan Molano (EBSA) se impuso en la segunda etapa de la Clásica de Siachoque, una contrarreloj individual de 7 kilómetros disputada por las calles del municipio que le pone nombre a la carrera, con final en un premio de montaña de segunda categoría.
El corredor boyacense, que fue el más rápido de la crono, empleo 11 minutos y 32 segundos para ganarle por dos segundos a José Misael Urián (Team Sistecrédito) y por 9 segundos a su compañero de equipo Michael Armando Moreno (EBSA).
El exlíder Jeisson Casallas (Hino-One-La Red-Suzuki Team Hino) arribó en la 4° posición y perdió el liderato. Ahora la clasificación general la comanda Brayan Molano (EBSA), que se adueñó de la primera posición.
La carrera boyacense concluirá este domingo con la disputa de su tercera y última etapa, un circuito de 82 kilómetros por las calles del municipio de Tunja.
CLASIFCACIONES COMPLETAS