Vuelta a España: Marco Brenner le gana el duelo de fugados a Santiago Buitrago en la decimocuarta etapa con Iván Sosa 4°

La fuga volvió a hacer de las suyas, esta vez en la decimocuarta etapa de la Vuelta a España 2026, donde una numerosa escapada consiguió una buena ventaja. Al final, el alemán Marco Brenner (Tudor Pro Cycling Team) le aguó la fiesta a Colombia y se quedó con el triunfo tras recorrer 154,5 kilómetros entre las localidades de Jaén y Sierra de la Pandera.

Los escarabajos, que sacaron a relucir sus dotes de escaladores natos en el último ascenso, consiguieron llegar 2° y 4° con Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) e Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma), quienes comandaron la gran actuación de los colombianos en la jornada.



Santiago Buitrago terminó 2° en la la decimocuarta etapa de la Vuelta España 2026. (Foto Bahrain Victorious © Sprint Cycling)

Los favoritos ingresaron a la meta a más 4 minutos, donde el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), fue el mejor, llegando a su rueda, con el líder, el español Enric Mas (Movistar Team), mientras que el esloveno Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) perdió 25 segundos y bajó un puesto en el podio.

En cuanto a la general, el español Enric Mas (Movistar Team) se afianzó en el liderato, quien mantiene una ventaja cómoda, superior a los dos minutos con Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) y con Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe).

La ronda ibérica continuará este domingo con la disputa de la decimoquinta etapa, que tuvo un recorte por el calor extremo y solo tendrá 110,2 kilómetros, con varios repechos y dos puertos categorizados.

La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)

Resultados Etapa 14 | Jaén – Sierra de la Pandera (154,5 km)

1 Marco Brenner Tudor Pro Cycling Team 4:15:09 2 Santiago Buitrago Bahrain Victorious 0:01 3 Cristian Rodriguez XDS Astana Team 0:11 4 Iván Ramiro Sosa Equipo Kern Pharma 0:14 5 Valentin Paret-Peintre Soudal Quick-Step 0:22 6 Clément Berthet Groupama-FDJ United 0:27 7 Jørgen Nordhagen Team Visma | Lease a Bike 0:39 8 Filippo Zana Soudal Quick-Step 0:43 9 Walter Calzoni Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 1:06 10 João Almeida UAE Team Emirates-XRG 1:09

31 Harold Tejada XDS Astana Team 5:27 40 Juan Felipe Rodríguez EF Education – EasyPost 8:02 65 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 20:16



Enric Mas, líder de la Vuelta España 2026. (Foto © Movistar Team)

Clasificación General Individual

1 Enric Mas Movistar Team 49:28:12 2 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 2:06 3 Primoz Roglic Red Bull-BORA-hansgrohe 2:10 4 Richard Carapaz EF Education-EasyPost 4:24 5 Oscar Onley Netcompany INEOS Cycling Team 5:44 6 Jakob Omrzel Bahrain Victorious 6:14 7 Mattias Skjelmose Lidl-Trek 6:49 8 Cristian Rodríguez XDS Astana Team 7:01 9 Clément Berthet Groupama-FDJ United 7:19 10 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike 8:55 11 Harold Tejada XDS Astana Team 9:48