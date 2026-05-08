Ruta
Vuelta a España Femenina: Anna van der Breggen le gana el duelo a Paula Blasi en la penúltima jornada
Primera batalla montañosa en la Vuelta a España Femenina 2026, en la que Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) no tuvo rival en el puerto de montaña de primera categoría ubicado en Les Praeres y salió victoriosa en la sexta y penúltima etapa de la ronda española.
La corredora neerlandesa empleó un tiempo de 3 horas, 1 minuto, 45 segundos, para los 106,5 kilómetros de recorrido. En segundo lugar llegó la española Paula Blasi (UAE Team ADQ) y en el tercer puesto se reportó la francesa Marion Bunel (Team Visma | Lease a Bike), que entraron a 8 y 29 segundos, respectivamente.
En cuanto a las colombianas, Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) ingresó en el puesto 31° a 3:35 y Juliana Londoño (Team Picnic PostNL) en la casilla 88°, a más de 15 minutos de la ganadora.
Con los resultados de hoy, en la general se presentaron cambios importantes en los primeros lugares. De esta manera, Anna van der Breggen (Team SD Worx – Protime) pasó a comandar la carrera. La neerlandesa llegó a lo más alto del podio, escoltada por la española Paula Blasi (UAE Team ADQ), quien se apoderó del 2° puesto a 18 segundos de la nueva líder.
La ronda española para mujeres finalizará este sábado con la séptima y última etapa de 132 kilómetros, que se correrá entre La Pola Llaviana y el L’Angliru, donde conoceremos a la sucesora de la neerlandesa Demi Vollering, campeona del año pasado.
Vuelta España Femenina (2.WWT)
Resultados Etapa 6 | Gijón/Xixón – Les Praeres (106,5 km)
|1
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx – Protime
|3:01:45
|2
|Blasi Paula
|UAE Team ADQ
|0:08
|3
|Bunel Marion
|Team Visma | Lease a Bike
|0:29
|4
|Berthet Juliette
|FDJ United – SUEZ
|0:36
|5
|Trinca Colonel Monica
|Liv AlUla Jayco
|,,
|6
|Muzic Évita
|FDJ United – SUEZ
|0:47
|7
|Kastelijn Yara
|Fenix-Premier Tech
|,,
|8
|Realini Gaia
|Lidl – Trek
|0:57
|9
|Aalerud Katrine
|Uno-X Mobility
|1:09
|10
|Niewiadoma Kasia
|CANYON//SRAM zondacrypto
|,,
|11
|Ostolaza Usoa
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|,,
|31
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|3:35
|88
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|15:02
Clasificación General Individual
|1
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx – Protime
|18:06:48
|2
|Paula Blasi
|UAE Team ADQ
|0:18
|3
|Marion Bunel
|Team Visma | Lease a Bike
|0:41
|4
|Mónica Trinca
|Liv AlUla Jayco
|0:54
|5
|Évita Muzic
|FDJ United – SUEZ
|0:59
|6
|Kasia Niewiadoma
|CANYON//SRAM zondacrypto
|1:25
|7
|Usoa Ostolaza
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|,,
|8
|Katrine Aalerud
|Uno-X Mobility
|,,
|9
|Lore De Schepper
|AG Insurance – Soudal Team
|1:32
|10
|Lotte Claes
|Fenix-Premier Tech
|1:44
|28
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|4:33
|106
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|55:06
Ruta
Giro de Italia 2026: Paul Magnier sale avante en el primer duelo de sprinters
El primer duelo de sprinters en el Giro de Italia 2026 se lo llevó el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step). En las calles de Burgas, el corredor galo fue el más rápido, tras recorrer 147 kilómetros en territorio búlgaro. Con su victoria Magnier se convirtió en el primer portador de la ‘Maglia Rosa’.
Segundo entró el danés Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) y tercero el británico Ethan Vernon (NSN Cycling Team). En la definición, una caída masiva cortó el pelotón en el último kilómetro.
El venezolano Orluis Aular (Movistar Team) fue el mejor suramericano en el puesto 24°. Con relación a los tres colombianos, todos se reportaron en el pelotón con el mismo tiempo del ganador con Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) 43°, Einer Rubio (Movistar Team) 94° y Egan Bernal (Netcompany Ineos) 115°.
La fuga del día la animaron el italiano Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) y el español Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta), pero en la fase final el dúo fue cazado por el pelotón.
Luego de ser neutralizada la escapada, el Lidl-Trek tomó el control del lote marcando el ritmo en favor de su velocista, el gran favorito, el italiano Jonathan Milan, que no contó con las fuerzas suficientes y terminó en la 4° posición.
La ronda italiana continuará este sábado con la segunda etapa, una jornada ondulada de 221 kilómetros entre Burgas y Veliko Tarnovo, en suelo búlgaro.
Giro d’Italia (2.UWT)
Resultados Etapa 1 | Nessebar – Burgas (147 km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|3:21:08
|2
|Tobias Lund Andresen
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|3
|Ethan Vernon
|NSN Cycling Team
|m.t.
|4
|Jonathan Milan
|Lidl – Trek
|m.t.
|5
|Madis Mihkels
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|6
|Giovanni Lonardi
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|7
|Pascal Ackermann
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|8
|Tord Gudmestad
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|9
|Max Walscheid
|Lidl – Trek
|m.t.
|10
|Dries Van Gestel
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|43
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|94
|Einer Rubio
|Movistar Team
|m.t.
|115
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|m.t.
Ruta
Tour de Grecia: Jelle Johannink se queda con el tercer capítulo con Edgar Cadena en el top 20
En en el tercer final para velocistas, esta vez el turno de ganar le correspondió a Jelle Johannink, quien se impuso al sprint en la tercera etapa del Tour de Grecia 2026, desarrollada entre Volos y Lamia con un recorrido de 207 kilómetros. El neerlandés, del Unibet Rose Rockets Team, logró su primera victoria de la temporada, en una jornada de 5 horas, 35 minutos y 14 segundos.
Johannink, cruzó la línea de meta en primer lugar, superando en el embalaje a los checos Štěpán Zahálka (Kasper crypto4me) y Tomáš Přidal (Team United Shipping), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
El único pedalista latinoamericano en competencia, el mexicano Edgar David Cadena (Team Storck – MRW Bau) se reportó en la casilla 18° a 12 segundos del ganador.
La carrera griega, que no cuenta con participación colombiana, continuará este sábado con la etapa reina de 180,9 kilómetros entre la ciudad de Atalanti y el macizo montañoso de Parnitha, que incluye un final picando hacia rriba.
ΔΕΗ Tour of Hellas (2.1)
Resultados Etapa 3 | Volos – Lamia (207 km)
|1
|Jelle Johannink
|Unibet Rose Rockets
|5:35:14
|2
|Štěpán Zahálka
|Kasper crypto4me
|m.t.
|3
|Tomáš Přidal
|Team United Shipping
|m.t.
|4
|Jesús Herrada
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|5
|Matteo Fabbro
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|6
|Colin Stüssi
|Team Vorarlberg
|m.t.
|7
|Piotr Pękala
|ATT Investments
|m.t.
|8
|Jonathan Lastra
|Euskaltel – Euskadi
|m.t.
|9
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|10
|Domenico Pozzovivo
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|18
|Edgar David Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Jelle Johannink
|Unibet Rose Rockets
|12:38:15
|2
|Stepan Zahalka
|Kasper crypto4me
|0:04
|3
|Jesús Herrada
|Burgos Burpellet BH
|0:04
|4
|Tomas Pridal
|Team United Shipping
|0:06
|5
|José Manuel Díaz
|Burgos Burpellet BH
|0:08
|6
|Domenico Pozzovivo
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|0:08
|7
|Colin Stüssi
|Team Vorarlberg
|0:10
|8
|Jonathan Lastra
|Euskaltel-Euskadi
|0:10
|9
|Piotr Pekala
|ATT Investments
|0:10
|10
|Luca Cretti
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:10
|18
|Edgar David Cadena
|Team Storck – MRW Bau
|0:22
Ruta
Ciclo-Retro: 17 escarabajos suman 34 victorias en la rica historia de Colombia en el Giro de Italia
La historia del ciclismo colombiano en el Giro de Italia se ha escrito con letras mayúsculas. Esta carrera, considerada como una de las grandes del ciclismo, que cuenta con más de 100 años de historia, ha tenido en las últimas temporadas grandes actuaciones de los escarabajos.
En total 17 pedalistas nacionales han conquistado un total de 34 victorias de etapa en la ‘Corsa Rosa’. Cochise Rodríguez fue el primer colombiano en participar y en obtener un triunfo en una fracción.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les trae a todos nuestros lectores los 34 triunfos de etapa que nos han brindado nuestros pedalistas nacionales en la prestigiosa ronda italiana.
*2023 – Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) » Etapa 19
*2023 – Einer Augusto Rubio (Movistar) » Etapa 13
*2022 – Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) » Etapa 17
*2021 – Egan Bernal (Ineos Grenadiers) Etapa » 9
*2021 – Egan Bernal (Ineos Grenadiers) Etapa » 16
*2019 – Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) Etapa » 3
*2019 – Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) Etapa » 19
*2018 – Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) Etapa » 6
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) Etapa » 3
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) Etapa » 5
*2017 – Nairo Quintana (Movistar) Etapa » 9
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) » Etapa 12
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) » Etapa 13
*2016 – Esteban Chaves (Orica GreenEdge) » Etapa 14
*2014 – Rigoberto Urán (Omega Pharma) » Etapa 12
*2014 – Nairo Quintana (Movistar) » Etapa 16
*2014 – Julián Arredondo (Trek Factory Racing) » Etapa 18
*2014 – Nairo Quintana (Movistar) » Etapa 19
*2013 – Rigoberto Urán (Sky) » Etapa 10
*2012 – Miguel Ángel Rubiano (Androni Giocattoli) » Etapa 6
*2007 – Luis Felipe Laverde (Cerámica Panaria) » Etapa 6
*2006 – Luis Felipe Laverde (Cerámica Panaria) » Etapa 13
*2005 – Iván Ramiro Parra (Selle Italia) » Etapa 14
*2005 – Iván Ramiro Parra (Selle Italia) » Etapa 13
*2001 – Carlos Contreras (Selle Italia) » Etapa 14
*2000 – Víctor Hugo Peña (Vitalicio Seguros-Grupo Generali) » Etapa 11
*1999 – José Jaime González (Kelme Costa Blanca) » Etapa 5
*1997 – José Jaime González (Kelme Costa Blanca) » Etapa 20
*1995 – Oliverio Rincón (ONCE) » Etapa 14
*1992 – Luis Alberto Herrera (Manzana Postobón) » Etapa 9
*1989 – Luis Alberto Herrera (Café de Colombia) » Etapa 18
*1989 – Luis Alberto Herrera (Café de Colombia) » Etapa 13
*1975 – Martín Emilio Cochise Rodríguez (Bianchi-Campagnolo) » Etapa 19
(Foto Archivo © RMC)
*1973 – Martín Emilio Cochise Rodríguez (Bianchi-Campagnolo) » Etapa 15