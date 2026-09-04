Vuelta a España 2026: Wout van Aert corona la fuga en la decimotercera jornada con destaque de Santiago Buitrago

La decimotercera etapa de la Vuelta a España 2026 resultó ser presa de la fuga, donde Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) fue el mejor de una numero escapada saliendo victorioso en una etapa de 192,8 kilómetros disputada entre Almuñécar y Loja, que incluyó tres puertos montañosos categorizados en el camino.

El todoterreno belga aprovechó su potencia para llevarse la victoria, por delante del francés Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step). Tercero entró el britanico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike), mientras que el top-5 lo completaron el belga Jarno Widar (Lotto-Intermarché) y el italiano Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost).

El bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), que hizo parte de la numerosa fuga del día, fue el mejor colombiano en la casilla 27°, entrando a 50 segundos del ganador. Entre los favoritos, el maillot rojo Enric Mas (Movistar Team) no tuvo problemas y entró en el pelotón a 3 minutos del ganador, manteniéndose su ventaja con sus principales rivales.

En lo referente a la clasificación general individual, Enric Mas (Movistar Team) sigue al comando con una buena ventaja sobre el esloveno Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) y el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).

La ronda ibérica continuará este sábado con la etapa catorce, otra jornada montañosa de 154,5 kilómetros entre Jaén y Sierra de la Pandera, con un final en alto de primera categoría.

La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)

Resultados 13 | Almuñécar – Loja (192,8 km)

1 Wout van Aert Team Visma | Lease a Bike 4:34:00 2 Valentin Paret-Peintre Soudal Quick-Step m.t. 3 Matthew Brennan Team Visma | Lease a Bike 0:24 4 Jarno Widar Lotto-Intermarché 0:24 5 Vincenzo Albanese EF Education-EasyPost 0:24 6 Finn Fisher-Black Red Bull-BORA-hansgrohe 0:24 7 Kevin Vermaerke UAE Team Emirates-XRG 0:24 8 Léo Bisiaux Decathlon CMA CGM Team 0:28 9 Simon Dalby Uno-X Mobility 0:32 10 Filippo Zana Soudal Quick-Step 0:45

27 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious 0:50 46 Harold Tejada XDS Astana Team 3:00 48 Juan Felipe Rodríguez EF Education – EasyPost 3:00 123 Iván Ramiro Sosa Equipo Kern Pharma 15:22



Enric Mas, líder de la Vuelta a España 2026. (Foto © La Vuelta)

Clasificación General Individual

1 Enric Mas Movistar Team 45:08:51 2 Primoz Roglic Red Bull-BORA-hansgrohe 1:45 3 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 2:06 4 Richard Carapaz EF Education-EasyPost 3:53 5 Oscar Onley Netcompany INEOS Cycling Team 4:29 6 Jakob Omrzel Bahrain Victorious 4:59 7 Mattias Skjelmose Lidl-Trek 5:32 8 Sepp Kuss Team Visma | Lease a Bike 7:58 9 Harold Tejada XDS Astana Team 8:33 10 Clément Berthet Groupama-FDJ United 11:06