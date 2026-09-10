Vuelta a España 2026: Stefan Küng se lleva la crono y Primoz Roglic se le acerca a Enric Mas

Haciendo valer su rol de favorito, Stefan Küng (Tudor Pro Cycling Team) se impuso en la decimoctava etapa de la Vuelta a España 2026, una contrarreloj individual de 32,1 kilómetros, que se disputó entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera.

El suizo firmó el triunfo con un tiempo de 35 minutos y 22 segundos a una media de 54,43 Km/hora, superando por 3 segundos al británico Callum Thornley (Red Bull – BORA – hansgrohe) y por 8 segundos al portugués João Almeida (UAE Team Emirates – XRG), 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a los colombianos, el más destacado fue el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) en el puesto 16° a un minuto del ganador. El resto de nacionales se clasificaron así: Juan Guillermo Martínez 48°, Juan Felipe Rodríguez 83°, Santiago Buitrago 107° e Iván Ramiro Sosa 148°.

La prestigiosa carrera española continuará este viernes con la decimonovena etapa, una jornada súper montañosa de 210,8 kilómetros entre Vélez-Málaga y Peñas Blancas, que incluye varios repechos y tres premios de montaña categorizados.

La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)

Resultados Etapa 18 (CRI) | El Puerto de Santa María – Jerez de la Frontera (32,1 km)

1 Stefan Küng Tudor Pro Cycling Team 35:22 2 Callum Thornley Red Bull – BORA – hansgrohe 0:03 3 João Almeida UAE Team Emirates – XRG 0:08 4 Primož Roglič Red Bull – BORA – hansgrohe 0:18 5 Wout van Aert Team Visma | Lease a Bike 0:19 6 Finn Fisher-Black Red Bull – BORA – hansgrohe 0:20 7 Bruno Armirail Team Visma | Lease a Bike 0:25 8 Ivo Oliveira UAE Team Emirates – XRG 0:29 9 Ethan Hayter Soudal Quick-Step 0:31 10 Xabier Azparren Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team 0:32

16 Harold Tejada XDS Astana Team 1:00 48 Juan Guillermo Martínez Team Picnic PostNL 3:09 83 Juan Felipe Rodríguez EF Education – EasyPost 4:16 107 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious 4:50 148 Iván Ramiro Sosa Equipo Kern Pharma 7:49

Clasificación General Individual

1 Enric Mas Movistar Team 60:45:58 2 Primož Roglič Red Bull – BORA – hansgrohe 1:37 3 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 3:01 4 Richard Carapaz EF Education – EasyPost 5:17 5 Oscar Onley Netcompany INEOS 6:03 6 Jakob Omrzel Bahrain – Victorious 7:00 7 Clément Berthet Groupama – FDJ United 7:47 8 Mattias Skjelmose Lidl – Trek 7:51 9 Cristián Rodríguez XDS Astana Team 7:51 10 Harold Tejada XDS Astana Team 9:57