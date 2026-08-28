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Vuelta a España 2026: así quedaron los colombianos en la clasificación general tras la séptima etapa
La Vuelta a España 2026, en la que corren 5 escarabajos, vivió su séptima etapa, que contó con 149,8 kilómetros de recorrido entre Vall d’Alba y Aramón Valdelinares con el escandinavo Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) de ganador y con dos colombianos entre los cinco mejores del día: Juan Felipe Rodríguez (EF Education – EasyPost) 5° e Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) 6°.
Transcurridas siete jornadas de la ronda ibérica, el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) se mantuvo como el mejor colombiano, pero ahora en la novena casilla de la general, que es liderada ampliamente por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico, les presenta las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la carrera española, la tercera grande de la temporada, luego de siete días de competencia.
Los colombianos en la Clasificación General
|9
|10
|▲1
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|7:46
|21
|26
|▲5
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|17:12
|57
|36
|▼21
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|43:11
|92
|145
|▲53
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|58:36
|148
|155
|▲7
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|1:20:51
Ruta
La Vuelta: Lekenessund hace buena la fuga. Juan Felipe Rodríguez e Iván Sosa brillan en Valdelinares
El ciclismo colombiano volvió a tener una jornada para ilusionarse en La Vuelta a España 2026. En la séptima etapa, disputada este viernes sobre 149,8 kilómetros entre Vall d’Alba y Aramón Valdelinares, Juan Felipe Rodríguez e Iván Ramiro Sosa firmaron una actuación de enorme nivel al terminar quinto y sexto, respectivamente, en una llegada de montaña que premió a la fuga.
La victoria fue para el noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), quien completó la jornada en 3:49:47 después de una gran aventura camino a la estación de esquí turolense. Su compañero de escuadra y compatriota, Tobias Halland Johannessen, fue segundo a 34 segundos, mientras el belga Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) completó el podio del día a 47 segundos, en una etapa que dejó protagonismo absoluto para la escapada.
La fracción tenía todos los ingredientes para una batalla abierta: cinco premios de montaña, terreno quebrado desde la salida y un final en el alto de Aramón Valdelinares, de 9,8 kilómetros al 5,9%, después de superar puertos como El Remolcador, Zucaina, Fuente de Rubielos y San Rafael. El recorrido terminó favoreciendo a los corredores que supieron moverse temprano y guardar fuerzas para el ascenso final.
Allí apareció con fuerza Juan Felipe Rodríguez, debutante en una gran vuelta y apenas con 22 años, para confirmar por qué su ascenso al WorldTour con EF Education-EasyPost llegó en un momento clave de su carrera. El de Tenjo terminó quinto, a 1:13 de Leknessund, en una actuación de «veterano» en su primera experiencia de tres semanas.
Muy cerca entró Iván Ramiro Sosa, del Equipo Kern Pharma, quien también aprovechó la jornada para recuperar protagonismo. El cundinamarqués cruzó la meta en la sexta posición, a 1:16 del vencedor, apenas tres segundos detrás de Rodríguez, sellando una gran etapa para los escarabajos colombianos en una subida histórica de la ronda española.
Entre los favoritos, el líder Tadej Pogacar llegó en la casilla 19, a 4:23, junto al Top 10 de la general, en una jornada en la que el UAE Team Emirates-XRG permitió margen a la fuga y no forzó una nueva exhibición del fenómeno esloveno. La otra gran noticia para Colombia fue Harold Tejada, quien se mantiene como el mejor escarabajo de la clasificación general y se sostuvo en el Top 10, ascendiendo hasta la novena posición y confirmando una Vuelta de enorme regularidad.
La carrera continuará este sábado con la octava etapa, entre Puçol y Xeraco, sobre 171 kilómetros, una jornada llana que debería dar un respiro a los escaladores antes de que la montaña vuelva a marcar diferencias el domingo con «una de las etapas mas duras de la historia» según el propio director técnico de La Vuelta, Fernando Escartín, con final en el Alto de Aitana.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados Etapa 7 | Vall d’Alba – Aramón Valdelinares (149,8 km)
|1
|Andreas Leknessund
|Uno-X Mobility
|3:49:47
|2
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|0:34
|3
|Wout van Aert
|Team Visma | Lease a Bike
|0:47
|4
|Jakob Omrzel
|Bahrain Victorious
|0:58
|5
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education-EasyPost
|1:13
|6
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|1:16
|7
|Alexey Lutsenko
|NSN Cycling Team
|1:44
|8
|Edward Dunbar
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|1:51
|9
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|1:53
|10
|Raúl García
|Movistar Team
|2:14
|27
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|5:39
|91
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|19:49
|92
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|19:49
Clasificación General Individual
|1
|Tadej Pogacar
|UAE Team Emirates-XRG
|19:32:37
|2
|Enric Mas
|Movistar Team
|3:50
|3
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|4:50
|4
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|5:01
|5
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|6:05
|6
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS Cycling Team
|6:06
|7
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|6:12
|8
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|7:17
|9
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|7:46
|10
|Gregor Mühlberger
|Decathlon CMA CGM Team
|9:29
|21
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education-EasyPost
|9:54
|57
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|11:21
|92
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|12:01
|148
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|12:13
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Ciclo-Retro: los colombianos con más participaciones en la historia de la Vuelta a España
La primera edición de la ronda ibérica se remonta a 1935 y el primer ciclista colombiano en correrla fue Giovanni Jiménez Ocampo en 1974, mientras que la primera incursión de un equipo nacional fue en 1983, cuando el Colombia-Pilas Varta se enfrentó a las mejores escuadras internacionales de la época.
Por otro lado, el primer escarabajo que consiguió la primera victoria de etapa fue Antonio ‘Tomate’ Agudelo en 1985. Desde entonces, y hasta la última edición, 23 ciclistas han logrado un total de 38 victorias de etapa.
Los pedalistas nacionales que acumulan más participaciones en la Vuelta son Néstor Mora (Q.E.P.D) con 9, le siguen los antioqueños Carlos Mario Jaramillo y Rigoberto Urán con 8 incursiones cada uno.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico presenta los ocho ciclistas colombianos con mayor número de participaciones en la Vuelta a España, la tercera grande de la temporada, que este año cumple su edición número 81, y a lo largo de todo ese camino, Colombia tiene un capítulo especial, con actuaciones memorables.
*9 Participaciones – Néstor Mora (1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994)
*8 Participaciones – Carlos Mario Jaramillo (1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992)
*8 Participaciones – Rigoberto Urán (2010, 2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2022, 2024)
*7 Participaciones – Fabio Parra (1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992)
*7 Participaciones – Víctor Hugo Peña (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005)
*7 Participaciones – Sergio Luis Henao (2012, 2013, 2015, 2018, 2019, 2020, 2021)
*7 Participaciones – Nairo Quintana (2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2024)
*7 Participaciones – Esteban Chaves (2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020, 2022)
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Juan Sebastián Molano, confirmado como nuevo refuerzo del Lotto-Intermarché
El formidable sprinter boyacense Juan Sebastián Molano inicia una nueva etapa de su carrera deportiva. El pedalista paipano deja el UAE Team Emirates-XRG tras ocho temporadas y llega al equipo belga Lotto-Intermarché, donde correrá los próximos dos años.
La noticia fue la confirmó por la escuadra World Tour a través de sus redes sociales. “Nos complace dar la bienvenida al velocista colombiano, ganador de etapas en grandes vueltas, orgullo de Paipa, Colombia”, publicó su nuevo elenco.
El corredor de 31 años, que debutó como profesional en 2015 con el Team Colombia, cuenta con 28 victorias en su palmarés profesional, la última de ellasconseguida en febrero de este año en el Tour de Omán.
“Después de ocho años en el mismo entorno, creo que este cambio me vendrá muy bien. Creo que unirme a Lotto-Intermarché me dará aún más motivación. Aquí volveré a ser un velocista al 100 por ciento, y eso es algo que realmente estoy deseando”, dijo Molano en declaraciones recogidas por su nueva formación.
Por su parte, Jean-François Bourlart, director general de Lotto-Intermarché se refirió a la nueva contratación. “Sebastián es un corredor que encaja a la perfección con lo que buscamos incorporar a nuestro equipo. Posee una velocidad excepcional, pero también la experiencia necesaria para posicionarse en los momentos clave y rematar una carrera. Con nosotros, tendrá la libertad de volver a buscar sus propias oportunidades. Por ello, estamos encantados de darle la bienvenida a partir de la próxima temporada”.