Vuelta a Dinamarca: Wout van Aert sigue líder tras el penúltimo capítulo ganado por Storm Ingebrigtsen

El todoterreno belga Wout van Aert sigue líder de la edición 36 de la Vuelta a Dinamarca, luego de defender el liderato en la cuarta y penúltima etapa, que se disputó entre las ciudades de Rudkøbing y Faaborg con un recorrido de 172,6 kilómetros.

El corredor del Team Visma | Lease a Bike supera por 20 segundos al eslovaco Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets). En el tercer cajón del podio se encuentra el danés Henrik Pedersen (Uno-X Mobility) y el top 5 lo completan el francés Christophe Laporte (Team Visma | Lease a Bike) y el local Søren Kragh Andersen (Lidl – Trek).

La penúltima jornada quedó en manos del noruego Storm Ingebrigtsen (Uno-X Mobility). Segundo se reportó el italiano Tommaso Bessega (Team Polti VisitMalta) y tercero ingresó en la meta el finlandés Axel Källberg (Lucky Sport Cycling Team). ambos a 15 segundos del vencedor.

La carrera danesa del calendario UCI, que no cuenta con participación colombiana, finalizará este domingo con la disputa del quinto y último capítulo, otra jornada llana que tendrá un recorrido de 126 kilómetros entre las localidades de Køge y Rødovre, donde conoceremos al sucesor del danés Mads Pedersen, campeón del año pasado.

PostNord Tour of Denmark (2.Pro)

Resultados Etapa 4 | Rudkøbing – Faaborg (172,6 km)

1 Storm Ingebrigtsen Uno-X Mobility 3:46:46 2 Tommaso Bessega Team Polti VisitMalta 0:15 3 Axel Källberg Lucky Sport Cycling Team 0:15 4 Sébastien Grignard Lotto-Intermarché 0:15 5 Christopher Juul-Jensen Denmark 0:18 6 Jensen Plowright Alpecin-Premier Tech 0:20 7 Toon Aerts Lotto-Intermarché 0:20 8 Tim Torn Teutenberg Lidl-Trek 0:20 9 Christophe Laporte Team Visma | Lease a Bike 0:20 10 Pier-André Côté NSN Cycling Team 0:20

Clasificación General Individual