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Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026: Wilmar Paredes suma su segunda victoria y se afianza en el liderato

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El antioqueño Wilmar Paredes también ganó la segunda etapa de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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La neerlandesa Demi Vollering ganó su segunda etapa en línea en Niza para ser bicampeona del Tour de Francia Femenino. (Foto © A.S.O/Billy Ceusters)
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El alemán Marco Brenner se consagró campeón del Tour de Polonia 2026. (Foto © Tour de Pologne)
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