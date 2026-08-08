Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026: Wilmar Paredes gana en Pitalito la jornada inaugural y es el primer líder

En un final a pura velocidad, Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) se llevó este sábado la victoria en la primera etapa de la Vuelta a Colombia 2026, que se disputó entre Neiva y Pitalito con un trayecto de 187 kilómetros.

El pedalista antioqueño le ganó con solvencia al risaraldense Kevin Castillo (Orgullo Paisa) y al bogotano Brandon Vega (GW Erco Sportfitness), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

La carrera más importante del calendario nacional arrancó con 150 pedalistas, quienes tomaron la salida en la capital del departamento del Huila. En los primeros compases el grupo permaneció compacto hasta que se presentaron los primeros ataques antes de llegar al municipio de Garzón.



Los protagonistas de la fuga en primera etapa de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

La primera fuga de la carrera la animaron Jimmy Montenegro (Best PC), Fredd Matute (4WD Rentacar), Jhon Fredy Ávila (Fuerzas Armadas), Emmanuel Perez (FTB Celucambio), David Vásquez (FTB Celucambio), Diego Benavides (Gobernación Putumayo), Bernardo Bermeo (Gobernación del Putumayo), Jhonatan Restrepo (Orgullo Paisa) y Edwin Patiño (EBSA), pero pasando entrando en la fase final todos fueron neutralizados.

La ronda colombiana vivirá su segunda jornada este domingo desde el Parque Arqueológico de San Agustín para disputar una etapa de 169.9 kilómetros con final en Garzón, recorriendo Pitalito, Timaná, Altamira y Gigante antes de regresar a la capital diocesana del Huila.

Vuelta a Colombia (2.2)

Resultados Etapa 1 | Neiva – Pitalito (187 km)

1 Wilmar Paredes Team Medellín – EPM 4:52:52 2 Kevin Castillo Orgullo Paisa m.t. 3 Brandon Vega GW Erco SportFitness m.t. 4 Juan Diego Hoyos Team Sistecrédito m.t. 5 Felipe Bravo GW Erco SportFitness m.t. 6 Sebastián Calderón 7C – Economy – Hyundai m.t. 7 Carlos Alberto Gutierrez Nu Colombia m.t. 8 Sebastián Castaño Team Sistecrédito m.t. 9 Juan Pablo Restrepo EBSA m.t. 10 Luis Monteros Best PC Ecuador m.t.



Wilmar Paredes, primer líder de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Individual