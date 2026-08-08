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Ruta

Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026: Wilmar Paredes gana en Pitalito la jornada inaugural y es el primer líder

Publicado

Hace 20 mins

el

El antioqueño Wilmar Paredes ganó la primera etapa de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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Oficial: Juan Diego Quintero ya hace parte del equipo de desarrollo del Ineos y debutará en Italia

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8 agosto, 2026

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El joven vallecaucano Juan Diego Quintero se incorpora al equipo de desarrollo del Ineos. (Foto © Netcompany Ineos)
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Vuelta a Portugal: Leangel Linarez sale victorioso en la tercera etapa con Tomás Contte 3° y Santiago Mesa 7°

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Hace 2 horas

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8 agosto, 2026

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El venezolano Leangel Linarez ganó la tercera etapa en línea de la Vuelta a Portugal 2026. (Foto © Volta a Portugal)
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Tour de Polonia: Louis Barré se lleva la sexta etapa con Juan Guillermo Martínez en el top 15

Publicado

Hace 3 horas

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8 agosto, 2026

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El francés Louis Barré ganó la sexta etapa del Tour de Polonia 2026. (Foto © Tour de Pologne)
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