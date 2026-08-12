Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026: Diego Camargo le gana el duelo a Javier Jamaica en la quinta etapa para ponerse líder

El boyacense Diego Camargo (Team Medellín-EPM) dio un auténtico recital en Alto Rafael Niño (Alto El Sifón) y conquistó la quinta etapa del Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026, ganando solitario, una jornada de alta montaña de 164,7 kilómetros, luego de pasar por Alvarado, Venadillo, Lérida, Armero, Líbano y Murillo, en uno de los ascensos más exigentes de la septuagésima sexta edición.

El nacido en Tuta, Boyacá hace 28 años, que supo sufrir sobre la bicicleta, le sacó 34 segundos al bogotano Javier Jamaica (NU Colombia), quien terminó segundo, mientras que Edgar Andrés Pinzón (Team Sistecrédito) se reportó tercero a 57 segundos.

Con los resultados presentados en la montañosa jornada la clasificación general individual sufrió cambios importantes en los primeros puestos con Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) perdiendo el liderato a manos de su compañero de equipo, el tutense Diego Camargo.

A falta de 25 kilómetros, el bogotano Javier Jamaica, del NU Colombia decidió irse en solitario, pero en la parte final todo cambio cuando llegó la subida al Alto del Sifón donde Diego Camargo cambió de ritmo coronando primero la cima del coloso.

La ronda colombiana continuará este jueves con la sexta etapa, de las nueve pactadas, otra jornada ondulada de 150 kilómetros que saldrá de la vereda La Manuela, a las afueras de Manizales para llegar al Alto de Jericó. El sucesor del cundinamarqués Rodrigo Contreras, campeón de las últimas ediciones, lo conoceremos el próximo domingo en Medellín.



Diego Camargo, ganador de la quinta etapa de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Vuelta a Colombia (2.2)

Resultados Etapa 5 | Ibagué – Alto el Sifón (164,7 km)

1 Diego Camargo Team Medellín – EPM 5:04:09 2 Javier Jamaica Nu Colombia 0:34 3 Edgar Andrés Pinzón Team Sistecrédito 0:58 4 Santiago Garzón GW Erco SportFitness 1:55 5 Rodrigo Contreras Nu Colombia 5:27 6 José Misael Urián Team Sistecrédito 5:27 7 Daniel Hoyos Gobernación del Putumayo-Bicicletas Strongman 5:30 8 Mardoqueo Vásquez Hino One La Red Suzuki 6:17 9 Luis Daniel Oses 7C Economy -Hyundai 7:46 10 Juan Diego Alba Nu Colombia 8:01



Diego Camargo, nuevo líder de la Vuelta a Colombia Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Individual