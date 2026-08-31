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Vuelta a Colombia Master 2026: más de 400 corredores inician la fiesta del ciclismo recreativo en Yopal
Todo listo en las hermosas llanuras del Casanare para el inicio este miércoles de la edición 31 de la Vuelta a Colombia Master, que como en los años anteriores contará con una masiva presencia de corredores nacionales e internacionales, más de 400 hombres y mujeres de diez países, apasionados por la bicicleta.
Un multicolor espectáculo deportivo que invita a la afición casanareña a volcarse a en sus calles y carreteras, no solo para animar al numeroso contingente de la región, como a esas grandes leyendas del ciclismo que escribieron páginas de oro en la historia del ciclismo colombiano, destacando a Martín Ramírez, Pablo Wilches, Libardo Niño, Israel Ochoa, Gerardo Moncada, entre otros.
La fiesta de la XXXI Vuelta a Colombia Master se iniciará este martes desde las 9:00 am en el Hotel GHL de Yopal, sede oficial de la carrera, con la entrega de los Kits para los corredores inscritos. El congresillo técnico, liderado por el comisario internacional Héctor Fabio Arcila, está programado para las 3:00 pm en uno de los salones del hotel GHL.
La primera de las cinco etapas programadas por la organización de la carrera a cargo de la Asociación Colombiana de Ciclismo Senior Master y Krear Deportes, rodará el miércoles sobre un trazado de 73 kms. Entre Yopal y Pore, con altas posibilidades para especialistas del terreno llano y para velocistas en las eventuales llegadas masivas.
La Vuelta a Colombia Master ha contado con el enorme respaldo del señor gobernador del Casanare, Cesar Augusto Ortíz Zorro; el alcalde de Yopal, Marco Tulio Ruiz Riaño, el gerente de Indercas, Rubiel Vargas, quienes no han escatimado esfuerzos para traer a la región el evento, que no solo es recreación y esparcimiento sino que dinamiza la economía de los sectores hotelero, gastronómico y turístico de la región.
*Con Información Departamento de Comunicaciones Vuelta a Colombia Master 2026
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La Clásica de Marinilla reanuda el calendario ciclístico nacional
Tras la para obligada por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto, se reanuda el calendario ciclístico nacional con la Clásica de Marinilla – Ramón Emilio Arcila, que se correrá por las carreteras del Oriente Antioqueño entre el 1 y el 4 de septiembre por diferentes municipios de la región.
La edición número 35 de la tradicional carrera paisa, organizada por la Alcaldía de Marinilla, el Instituto de Deporte y Recreación de Marinilla (INDERMA) y la Liga de Ciclismo de Antioquia, cuenta con el aval de la Federación Colombiana de Ciclismo y reunirá durante cuatro jornadas a la rama femenina y masculina.
En la prueba que tiene como escenario el oriente antioqueño tomarán parte equipos y corredores de la categoría élite masculina, Sub 23 y juveniles, así como la categoría femenina élite. Los campeones de la carrera el año anterior fueron el antioqueño José Manuel Posada, entre los juveniles, el carmelitano Alejandro Osorio en la élite masculina y la chilena Aranza Villalón en la rama femenina.
El vigente campeón de la carrera, Alejandro ‘El Pony Osorio (Orgullo Paisa), encabeza el cartel de lujo que se dará cita en Marinilla con varios de los mejores equipos del circuito nacional como: NU Colombia, Team Sistecrédito, GW Erco Sportfitness y Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral, entre otros.
La jornada inaugural se correrá este martes 1 de septiembre, una contrarreloj individual de 18 kilómetros entre El Peñol y el Parque Principal de Marinilla. El segundo capítulo tendrá 67 kilómetros y se correrá el miércoles desde el parque de Alejandría, pasando por Concepción y San Vicente hasta llegar nuevamente al Parque Principal de Marinilla.
La jornada más larga se disputará el jueves 3 de septiembre. La caravana afrontará un recorrido de 155 kilómetros que partirá de Marinilla y atravesará El Santuario, Granada, San Carlos, San Rafael, Guatapé y El Peñol, antes de regresar al municipio anfitrión. La Clásica concluirá el viernes 4 de septiembre con un circuito urbano por las calles de Marinilla.
LISTA DE INSCRITOS
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Oficial: el Clásico RCN Sistecrédito 2026 cambia de fecha y el recorrido sigue igual
El ‘Duelo de Titanes’ se disputará del 17 al 25 de octubre, con las mismas nueve etapas y los 1.272 kilómetros inicialmente anunciados. En atención a la emergencia que vive Colombia tras el terremoto del pasado 10 de agosto, la organización del Clásico RCN Sistecrédito 2026 determinó modificar las fechas de la edición número 66 de la tradicional carrera del calendario nacional.
La competencia, inicialmente programada del 19 al 27 de septiembre, se realizará ahora en octubre, pero el recorrido no cambia. La versión de este año conservará las mismas nueve etapas, 1.272 kilómetros y ciudades de salida y llegada anunciadas inicialmente. El único ajuste corresponde al calendario de competencia.
La decisión busca atender el contexto que atraviesa el país y garantizar las condiciones necesarias para la realización de una de las carreras más importantes del calendario ciclístico colombiano.
Pero el Clásico RCN Sistecrédito 2026 también quiere asumir un compromiso que va más allá de lo deportivo. Llevar un mensaje de optimismo, recuperación anímica y reconstrucción material a las zonas afectadas por el terremoto hará parte de la labor de esta nueva edición, como un valioso aporte a la reactivación económica y social de las regiones afectadas.
La organización insiste en una convocatoria nacional para continuar apoyando a los compatriotas más afectados por la emergencia. El Clásico quiere ser también un escenario de solidaridad y acompañamiento, llevando a las regiones un mensaje de esperanza, fortaleza y apoyo, con el respaldo de todo el país.
Nueve etapas, 1.272 kilómetros y siete departamentos
El Clásico RCN Sistecrédito 2026 mantiene un recorrido diseñado para responder a las exigencias del ciclismo moderno y ofrecer una competencia de alto nivel al talento colombiano que posteriormente afrontará los principales retos del calendario internacional.
Durante nueve días, el pelotón recorrerá carreteras de Cundinamarca, Tolima, Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Caldas y Antioquia.
El trazado combina etapas llanas, media montaña, ascensos exigentes, largos descensos y una espectacular cronoescalada final, que llevará la definición hasta el Alto de Las Palmas.
La diversidad geográfica y climática volverá a poner a prueba a los mejores ruteros del país, en una carrera que mantiene intacta la esencia competitiva que durante décadas ha caracterizado al “Duelo de Titanes”.
Cambian las fechas, el desafío permanece
El Clásico RCN Sistecrédito 2026 afrontará una nueva edición en un nuevo momento del calendario, como consecuencia de la emergencia que vive Colombia, pero lo hará con el mismo recorrido, la misma distancia y el mismo espíritu competitivo.
“Queremos que este Clásico RCN Sistecrédito sea también un Clásico Social, un Clásico de esperanza, de fortaleza y de apoyo. Vamos a recorrer las regiones afectadas llevando un mensaje de optimismo y de recuperación, y queremos que esta carrera sea un aporte a la reactivación económica de esas zonas. Por eso hacemos una convocatoria a todo el país para que sigamos acompañando y apoyando a nuestros compatriotas que hoy más lo necesitan. El Clásico RCN quiere estar ahí, cerca de ellos, y demostrar una vez más que Colombia unida es capaz de salir adelante”, afirmó Héctor Palau Saldarriaga, director del Clásico RCN Sistecrédito.
Recorrido del Clásico RCN Sistecrédito 2026
Etapa 1 – sábado 17 de octubre
Mosquera – Zipaquirá | 182,9 km.
Mosquera – Madrid – Facatativá – El Rosal – Subachoque – Tabio – Cajicá – Ubaté – Zipaquirá.
Etapa 2 – domingo 18 de octubre
Funza – Honda | 131,3 km.
Funza – Mosquera – Madrid – Facatativá – Alto de La Tribuna – Sasaima – Villeta – Guaduas – Honda.
Etapa 3 – lunes 19 de octubre
Honda – Villa Restrepo | 153,1 km.
Honda – Mariquita – Armero Guayabal – Lérida – Venadillo – Alvarado – Ibagué – Villa Restrepo.
Etapa 4 – martes 20 de octubre
Ibagué – Sevilla | 133 km.
Ibagué – Cajamarca – Calarcá – Barcelona – Caicedonia – Sevilla.
Etapa 5 – miércoles 21 de octubre
Caicedonia – Cali | 171,7 km.
Caicedonia – Sevilla – La Uribe – Bugalagrande – Tuluá – Buga – Amaime – Palmira – Cali.
Etapa 6 – jueves 22 de octubre
Palmira – Anserma | 225,2 km.
Palmira – Amaime – Buga – Tuluá – Andalucía – La Uribe – Zarzal – La Victoria – Obando – Cartago – Cerritos – La Virginia – Viterbo – Anserma.
Etapa 7 – viernes 23 de octubre
Supía – La Estrella | 121,6 km.
Supía – La Pintada – Caldas – La Estrella.
Etapa 8 – sábado 24 de octubre
Bello – Santo Domingo | 136 km.
Bello – Copacabana – Girardota – Hatillo – Barbosa – Cisneros – Alto de La Quiebra – Barbosa – Santo Domingo.
Etapa 9 – domingo 25 de octubre
Medellín – Alto de Las Palmas | 17,2 km.
Contrarreloj individual con salida en el Edificio Inteligente de EPM y llegada en el Alto de Las Palmas.
*Con Información Prensa Clásico RCN
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Andrés Mancipe, nuevo refuerzo del Team Hino-One La Red Suzuki para lo que resta de la temporada
El equipo continental guatemalteco Hino-One La Red Suzuki continúa fortaleciendo su planilla de cara a los principales objetivos de la segunda parte de la temporada y anunció la incorporación del colombiano Andrés Mancipe, quien se suma a la escuadra guatemalteca para debutar en la Vuelta a Honduras.
“Bueno, llegó con las expectativas muy altas, la idea es ayudar a Mardoqueo y a Pira en las etapas montañosas, y si puedo estar diputando alguna sería súper bueno para mí. Vengo bien, de hacer un mes de competencias en España y llego con buenas piernas para lo que viene” dijo Mancipe.
A sus 24 años, Mancipe llega al Team Hino-One La Red Suzuki con una trayectoria que combina experiencia en el competitivo ciclismo colombiano y dos temporadas desarrolladas en España, donde ha adquirido un importante rodaje dentro del calendario europeo.
“Es un corredor bien completo, sube bien y se defiende también muy bien en el plano. El objetivo siempre es reforzar el equipo y tener siempre un bloque más competitivo. Él viene de España, es un ciclista muy fuerte. Estará terminando la temporada con nosotros y ahí se analizará si se le hará contrato para el próximo año”, indicó el técnico del equipo, Alfredo Ajpacajá.
El corredor colombiano ha formado parte de importantes escuadras de su país. En 2022 defendió los colores del Colombia Tierra de Atletas – GW Bicicletas, mientras que en 2023 integró el GW Shimano-Sidermec, sus últimas dos temporadas corrió en el calendario español con el club ODL Team – Lasal Cocinas.
Uno de los principales objetivos con su llegada será que Mancipe se convierta en un gregario de lujo para Mardoqueo Vásquez, especialmente de cara a la Vuelta a Guatemala, principal reto del Team Hino-One La Red Suzuki para este segundo semestre.
Mancipe afronta ahora una nueva etapa de su carrera deportiva en Guatemala, donde buscará aportar toda la experiencia adquirida durante sus años de formación y competencia tanto en Colombia como en España.
*Con Información Hino Cycling Team