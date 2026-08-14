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Vuelta a Colombia: les presentamos a las revelaciones de la edición 76
La edición 76 de la Vuelta a Colombia llegó a su fin anticipadamente tras cinco días de competencia y con ello, la Revista Mundo Ciclístico continúa analizando todo lo sucedido en la carrera más importante del calendario nacional.
En esta oportunidad les presentamos a las tres grandes revelaciones que nos dejó la competencia, perteneciente al calendario UCI América Tour, que concluyó de forma anticipada este jueves, dejándonos como gran campeón al boyacense Diego Camargo (Team Medellín-EPM).
Felipe Bravo – 19 años (GW Erco Sportfitness)
Juan Diego Estupiñán – 21 años (Team Boyacá es Para Vivirla)
Héctor Álvarez – 20 años (Best PC)
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Iván Ramiro Sosa, en la alineación del equipo Kern Pharma para la Vuelta a España
El equipo español Kern Pharma confirmó a los ocho corredores con los que afrontará desde el próximo sábado 22 de agosto su tercera participación en la Vuelta a España con un potente bloque de ocho corredores que aúna la experiencia, juventud y talento necesario para volver a brillar en la carrera. Entre los elegidos aparece el colombiano Iván Ramiro Sosa.
Tras ser operado de su lesión en la arteria ilíaca, el escalador colombiano se ha reencontrado con su mejor versión en los últimos meses. Alzó los brazos en el Tour de Turquía con una exhibición en Kiran, obtuvo la medalla de plata en los Campeonatos Nacionales y cosechó sendos puestos de prestigio en la Mercan’Tour Classic, terminó 2º, tras su compañero Ibon Ruiz y top 5 en la Clásica Terres de l’Ebre.
La nómina la completan Iñigo Elosegui, Marc Brustenga, Iván Cobo, Urko Berrade, Ibon Ruiz, Diego Uriarte y Mats Wenzel. Una alineación que garantiza presencia en todos los terrenos, con capacidad para disputar etapas de tú a tú desde la fuga, dar pelea en la media y alta montaña y buscar sus oportunidades en las llegadas al sprint.
“Prometemos nuestro máximo esfuerzo y compromiso al aficionado. Seguimos soñando en grande porque creemos en nosotros mismos y en lo que hacemos, y la Vuelta a España es una gran oportunidad de demostrárselo a todo el mundo”, dijo Juanjo Oroz, manager general del equipo Kern Pharma.
La nómina del Kern Pharma para la Vuelta a España 2026. (Foto © Equipo Kern Pharma)
*Con Información Prensa Equipo Kern Pharma
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Luto en el ciclismo mundial: fallece Finlay Tarling tras accidente en la Vuelta a Portugal
El ciclismo mundial vive momentos difíciles tras la noticia del fallecimiento este viernes de Finlay Tarling a consecuencia de las graves lesiones que sufrió durante la disputa de la octava etapa de la Vuelta a Portugal tras ser atropellado por un vehículo que no pertenecía a la caravana de la carrera.
El terrible accidente ocurrió a falta de unos 20 kilómetros para la llegada, en la localidad de Fafe. El ciclista británico de 19 años, del equipo de desarrollo del NSN, recibió atención médica inmediata en el lugar de los hechos, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.
“Con el corazón roto anunciamos el fallecimiento de Finlay Tarling hoy durante la Vuelta a Portugal. Fin era un miembro muy querido de nuestro equipo pero, sobre todo, era hijo, hermano y amigo de muchísimas personas. Le echaremos profundamente de menos”, escribió el NCN Cycling Team en su redes sociales.
Tras lo ocurrido la etapa fue cancelada de inmediato. “Ante este trágico suceso, la carrera se neutralizará hasta la llegada a Fafe y, en señal de respeto y duelo, la ceremonia de entrega de premios prevista para hoy no se celebrará”, dijo la organización.
El director y periodistas de la Revista Mundo Ciclístico presentan un saludo de condolencia y solidaridad a sus familiares y amigos de esta joven promesa británica. Paz en su tumba.
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Erlend Blikra sale victorioso en el segundo capítulo de la Artic Race con destaque de Thomas Silva
En un final a pura velocidad, Erlend Blikra (Uno-X Mobility) ganó la segunda etapa de la Artic Race de Noruega al imponerse en el embalaje, tras recorrer 180 kilómetros entre el municipio costero de Bø i Vesterålen y la población de Andenes, mientras que el italiano Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta) conservó la camiseta amarilla de líder.
El corredor escandinavo superó en el sprint grupal al británico Ethan Vernon (NSN Cycling Team) y al italiano Giovanni Lonardi (Team Polti VisitMalta), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al único al suramericano en competencia, el uruguayo Thomas Silva (XDS Astana Team), quien estuvo muy activo durante la jornada, se reportó en el puesto 27° con el mismo tiempo del ganador.
La carrera vikinga, que no cuenta con participación colombiana, continuará este sábado se disputará la tercera etapa entre Stokmarknes y Storheia Summit, con recorrido de 146,5 kilómetros en terreno ondulado, que incluye tres premios de montaña.
Arctic Race of Norway (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Bø i Vesterålen – Andenes (180 km)
|1
|Erlend Blikra
|Uno-X Mobility
|3:56:49
|2
|Ethan Vernon
|NSN Cycling Team
|m.t.
|3
|Giovanni Lonardi
|Team Polti VisitMalta
|m.t.
|4
|Riley Pickrell
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|5
|Anders Foldager
|Team Jayco-AlUla
|m.t.
|6
|Jason Tesson
|Team TotalEnergies
|m.t.
|7
|Lorrenzo Manzin
|Team TotalEnergies
|m.t.
|8
|Nikiforos Arvanitou
|XDS Astana Team
|m.t.
|9
|Ronan Augé
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
|10
|Brody McDonald
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|27
|Thomas Silva
|XDS Astana Team
|m.t.