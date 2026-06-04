Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026: Stefanía Sánchez triunfa en Girardot y Diana Peñuela sigue líder

El boyacense Alejandro Pamplona comenzó de manera inmejorable su participación en la Vuelta de la Juventud de Venezuela 2026 al conquistar la victoria en la primera etapa, asumir el liderato general y adueñarse además de las clasificaciones de la montaña y los puntos, tras una brillante actuación entre El Piñal y Michelena sobre 88,7 kilómetros de recorrido.

La jornada inaugural, que reunió a 110 corredores, estuvo marcada por una caída masiva en los primeros diez kilómetros de competencia durante la disputa del primer sprint intermedio en San Lorenzo. En el incidente se vieron involucrados varios corredores del GW Erco Sportfitness, entre ellos Emiliano Álvarez y Daniel Robayo. El primero se vio obligado a abandonar la carrera debido a los golpes sufridos, mientras que Robayo logró continuar en competencia pese al percance.

Superadas las dificultades del inicio, la carrera tomó rumbo hacia los puertos montañosos previstos en el recorrido. Allí comenzaron a destacarse las escuadras colombianas presentes en la competencia. Los dirigidos por Luis Alfoso Cely y Avinal El Carmen de Viboral fueron protagonistas de varios de los movimientos importantes de la jornada, manteniendo una constante presencia en la disputa por los puestos de honor.

Pamplona fue uno de los hombres más activos en los kilómetros decisivos. Tras perder algunos segundos en un error de recorrido al inicio del ascenso y posteriormente sufrir un inconveniente mecánico en el descenso, el corredor nacido en Paipa encontró la fortaleza necesaria para regresar a la punta de carrera, conectar con los fugados y lanzar el ataque definitivo que le permitió cruzar la línea de meta con un registro de 2 horas, 34 minutos y 11 segundos.

Su victoria le permitió convertirse en el gran protagonista del día al asumir el liderato general de la competencia, además de encabezar la clasificación de la montaña con 15 puntos y la clasificación por puntos con 26 unidades.

“Fue una etapa bastante dura. Al final, tuve un problema mecánico en la bicicleta, pero el profesor me hizo el cambio rápidamente. En el último kilómetro ya me dolía mucho todo, pero pensé en mis seres queridos y logré conseguir la victoria”, señaló el líder de la carrera.

La segunda jornada de la carrera venezolana para juveniles se disputará este viernes entre La Fría y La Grita, considerada la etapa reina de la competencia. Allí Pamplona defenderá el liderato general, la clasificación de la montaña y la camiseta por puntos en una jornada que promete comenzar a definir a los principales aspirantes al título.

RESULTADOS PRIMERA ETAPA

*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness