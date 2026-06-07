Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026: Lilibeth Chacón alcanza su cuarto título

Finalizó la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026 con título para Lilibeth Chacón tras seis días de competencia. La venezolana se coronó este domingo como campeona de la ronda nacional tras defender el liderato en la contrarreloj final disputada en el departamento de Risaralda.

Chacón, que se apoderó de la camiseta amarilla desde la etapa reina que terminó en el Alto de la Línea, la defendió con gallardía hasta Apía. La pedalista del equipo español Eneicat – Be Call conquistó su cuarto título en la carrera femenina más importante de América.



Podio final de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

A la venezolana la acompañaron en el podio las colombianas Angie Mariana Londoño (OroExpress Just Cycling) y Laura Daniela Rojas (Team Sistecrédito), quienes ocuparon el segundo y tercer puesto, respectivamente.

La última etapa la ganó Laura Daniela Rojas (Team Sistecrédito), quien salió victoriosa en la contrarreloj individual que cerró la úndecima edición del giro femenino nacional.



Laura Rojas ganó la última etapa de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Vuelta a Colombia Femenina (2.2)

Resultados Etapa 6 (CRI) | Ingenio Risaralda – Apía (30 km)

1 Laura Daniela Rojas Team Sistecrédito 1:00:03 2 Lilibeth Chacón Eneicat – Be Call 0:36 3 Zara Sofía Lamprea Ciclismo Capital 1:22 4 Stefanía Sánchez Team Sistecrédito 1:31 5 Angie Mariana Londoño OroExpress – Just Cycling 2:11 6 Diana Peñuela Team Sistecrédito 3:05 7 Anet Barrera Bravetta 3:41 8 Gabriela Soto Pato Bike BMC Team 3:45 9 Lina Marcela Hernández Orgullo Paisa – Mujeres Antioquia 4:42 10 María Carolina Flórez Bravetta 5:42



María Paula Latriglia, Angie Mariana Londoño, Lilibeth Chacón y Laura Rojas. (Foto Anderson Bonilla © RMC)

Clasificación General Final