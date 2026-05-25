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Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026: confirmada la lista de preinscritas
La Federación Colombiana de Ciclismo presenta el listado provisional de corredoras inscritas para disputar la undécima edición de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026, carrera que se celebrará del 2 al 7 de junio y que volverá a reunir a varias de las principales figuras del ciclismo femenino nacional e internacional.
El evento contará con la participación de 143 corredoras pertenecientes a 23 equipos, entre ellas 75 ciclistas de la categoría élite y 68 sub-23. Además, la prueba tendrá representación internacional de equipos de siete países y un total de 37 corredoras extranjeras.
Colombia encabezará el grupo de naciones participantes, acompañada por delegaciones y corredoras de México, Ecuador, Bolivia, Costa Rica, Venezuela, Guatemala, Panamá, Chile, España y Estados Unidos, reflejando el crecimiento internacional que ha alcanzado la ronda femenina colombiana.
Entre las escuadras más fuertes aparece el Team Sistecrédito, campeón por equipos en 2025 y referente del ciclismo nacional, que estará liderado por Diana Carolina Peñuela, actual bicampeona de la carrera (2022-2025) y una de las corredoras más experimentadas del pelotón colombiano, quien estará en competencia junto a Erika Botero, Laura Daniela Rojas y Stefanía Sánchez.
La nómina internacional tendrá figuras destacadas como la venezolana Lilibeth Chacón, tres veces campeona de la Vuelta (2021, 2023 y 2024) y referente del ciclismo suramericano, quien encabezará al equipo español Eneicat-Becall junto a la chilena Aranza Villalón (campeona en 2019) y la española Tamara Eijas.
Otra de las estructuras de gran nivel será el Patobike BMC, equipo que llega con un sólido bloque mexicano conformado por Andrea Fregoso, Yareli Acevedo y Jacqueline Tamez, además de la guatemalteca Jasmín Soto y la colombiana Milena Salcedo.
La presencia norteamericana también tendrá protagonismo con el Project Chaos Cycling, escuadra estadounidense integrada por Hayley Wickstrom, Stefanie Young, Olivia Bealtie, Cheyenne Noble y Megan Brinkmeyer.
Ecuador llegará con varias cartas importantes distribuidas en diferentes equipos. El conjunto Best PC tendrá como referentes a Michela Molina, Marcela Peñafiel y Ana María Torres, mientras que Team Toscara Orasi contará con Camila Salgado, Alison Fuertes y Samantha Simbaña. Cabe destacar que, Myriam Núñez, campeona en 2020, hará parte del Avinal Carmen de Viboral.
El lote nacional también contará con estructuras tradicionales y de gran protagonismo como Orgullo Paisa-Indeportes Antioquia, encabezado por corredoras como Jessenia Meneses, Estefanía Herrera, Andrea Alzate y Lina Marcela Hernández; así como del antes mencionado Avinal, con Elvia Cárdenas y Carolina Vargas como principales figuras.
Asimismo, equipos como Bogotá-IDRD-Licibog, Boyacá Es Para Vivirla, Team Bacx, San Mateo Pro Cycling, Team Polibikes Risaralda y Ciclismo Capital-Fun Gero aportarán talento joven y corredoras sub-23 que buscarán destacarse en la principal carrera por etapas del calendario femenino nacional y una de las carreras femeninas más importantes del calendario americano.
La edición 2026 de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito recorrerá carreteras de Cundinamarca, Tolima, Quindío y Risaralda, con un trazado exigente que incluirá jornadas de media montaña, etapas para velocistas y una contrarreloj individual decisiva en el cierre de la competencia.
Con un pelotón de alto nivel y una amplia representación internacional, la undécima edición de la carrera ratifica el crecimiento deportivo y organizativo del ciclismo femenino colombiano, consolidándose como uno de los eventos más importantes del calendario continental.
*Con Información de Fedeciclismo
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La montaña, protagonista de primer nivel en la semana final del Giro de Italia 2026
La edición 109 del Giro de Italia empezará a vivir este martes su desenlace, con la alta montaña como gran protagonista. Restan tres etapas montañosas con final en alto, que suman casi 50.000 metros de desnivel, reservados para una semana decisiva.
Aunque la carrera cuenta ya con un claro líder, el danés Jonas Vingegaard, lo que resta saber es si podrá igualar los seis triunfos de etapa que logró el esloveno Tadej Pogacar en su debut en 2024, además de las otras dos plazas del podio.
La última semana arranca con una etapa corta, pero explosiva de 113 kilómetros, lo más duro para el final, con rampas de hasta el 13 por ciento. El viernes llega la etapa 19, la catalogada reina y al día siguiente la penúltima jornada, con 200 kilómetros. La dureza estará concentrada en el doble ascenso a Piancavallo, una subida de 14,5 km al 7,8% de pendiente media, con rampas máximas del 14%.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los perfiles de las tres etapas decisivas que definirán la ronda italiana, la primera grande de la temporada.
MARTES 26 DE MAYO – ETAPA 16
VIERNES 29 DE MAYO – ETAPA 19
SÁBADO 30 DE MAYO – ETAPA 20
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Per Strand Hagenes gana la Antwerp Port Epic 2026; Pau Miquel y Dries De Bondt completan el podio
En un final a pura velocidad, Per Strand Hagenes (Team Visma | Lease a Bike) se alzó con el triunfo en la Antwerp Port Epic 2026, que no contó con participación colombiana. El noruego salió victorioso en un trayecto de 192,4 kilómetros por la ciudad portuaria que le pone nombre a la carrera belga y sucedió en el palmarés a su compañero Timo Kielich, ganador del año pasado.
El pedalista escandinavo de 22 años atacó a sus ocho compañeros de fuga a 300 metros de la meta y aguantó el sprint final de sus perseguidores para alcanzar su primera victoria de la temporada y su segundo podio del año tras el conseguido en la E3 Saxo Classic.
Los puestos de honor de la novena edición de la prueba belga 1.1 UCI los completaron el español Pau Miquel (Bahrain Victorious) y el belga Dries De Bondt (Team Jayco-AlUla), quienes se subieron al 2° y 3° cajón del podio.
Después de nueve ediciones de la carrera belga, los vikingos sumaron su segunda victoria tras la conseguida por Alexander Kristoff en 2024, mientras que los belgas dominan el palmarés con seis triunfos, el último el de Timo Kielich en la temporada pasada.
Resultados Antwerp Port Epic / Sels Trophy (1.1)
Antwerp – Antwerp (192.4km)
|1
|Per Strand Hagenes
|Team Visma | Lease a Bike
|4:26:53
|2
|Pau Miquel
|Bahrain Victorious
|m.t.
|3
|Dries De Bondt
|Team Jayco-AlUla
|m.t.
|4
|Sandy Dujardin
|Team TotalEnergies
|m.t.
|5
|Alexis Renard
|Cofidis
|m.t.
|6
|Victor Van de Putte
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|7
|Martin Svrcek
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|8
|Ward Vanhoof
|Team Flanders-Baloise
|0:02
|9
|Brent Van Moer
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|0:02
|10
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|0:34
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Océane Mahé conquista el Tour du Haut Limousin Femenino con Florencia Monsálvez en el top 10
Después de una gran batalla de 123,5 kilómetros, Océane Mahé ganó el Tour du Haut Limousin Femenino, carrera del calendario UCI, disputada por los alrededores de Saint-Bonnet-de-Bellac, en territorio francés.
La pedalista gala, que logró la victoria en solitario, consiguió el primer triunfo en la historia de su equipo, Ma Petite Entreprise, en una carrera UCI. Mahé sucedió en el palmarés a su compatriota Charlotte Allard, ganadora de las dos primeras ediciones.
El podio de la tercera versión de la carrera francesa lo completaron la italiana Giorgia Vettorello (Dévoluy-Région Sud Ladies Cycling Team) y la española Ainara Albert (Dévoluy-Région Sud Ladies Cycling Team), quienes ocuparon la 2° y 3° posición.
En cuanto a los suramericanas en competencia, la joven chilena Florencia Monsálvez tuvo una destacada actuación, reportándose en un meritorio 10° puesto, mientras que su coterránea Aranza Villalón se clasificó en el puesto 36° a 4:24 de la ganadora.
Tour du Haut Limousin Féminin by Massy Sotec – Trophée Baywa r.e. (1.2)
Saint-Bonnet-de-Bellac – Saint-Bonnet-de-Bellac (123 km)
|1
|Océane Mahé
|Ma Petite Entreprise
|3:25:15
|2
|Giorgia Vettorello
|Dévoluy-Région Sud Ladies Cycling Team
|3:29
|3
|Ainara Albert
|Dévoluy-Région Sud Ladies Cycling Team
|4:00
|4
|Noémie Abgrall
|Ma Petite Entreprise
|4:00
|5
|Mélanie Dupin
|UVCA Troyes
|4:00
|6
|Océane Goergen
|Vendée Feminine RVC
|4:00
|7
|Leyre Almena
|Cantabria Deporte – Rio Miera
|4:00
|8
|Alexandra Valade
|VCESQY Team Voussert
|4:00
|9
|Marta Beti
|Cantabria Deporte – Rio Miera
|4:00
|10
|Florencia Monsalvez
|WCC Team
|4:00
|36
|Aranza Villalón
|Eneicat – Be Call
|4:24