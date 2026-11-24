El experimentado pedalista panameño Christofer Jurado (Servicio Nacional Aeronaval) se impuso en la tercera etapa de la Vuelta a Chiriquí, una contrarreloj individual de 27,5 kilómetros que se disputó en Playa La Barqueta.

El corredor local fue el mejor en la jornada al cronómetro, superando por milésimas al hondureño Luis Fernando López (Manzaté La Seva Scott) y por 11 segundos a su compatriota Franklin Archibold (Senafront), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.



Luis Fernando López, Christofer Jurado y Franklin Archibold, en el podio de la tercera etapa de la Vuelta a Chiriquí 2026. (Foto © Federación Panameña de Ciclismo)

En cuanto a la clasificación general, el cubano Douglas Parrado (Rali Store) perdió el liderato con el hondureño Luis Fernando Enrique López (Manzaté La Seva Scott). El podio parcial lo completan los locales Christofer Jurado (Servicio Nacional Aeronaval) y Franklin Archibold (Senafront).

La tradicional prueba panameña, que se desarrolla sin participación de ciclistas colombianos, continuará este miércoles con la disputa de la cuarta etapa, una jornada montañosa de 128,9 kilómetros entre la ciudad de David y el Alto de Jaramillo.

CLASIFICACIONES COMPLETAS