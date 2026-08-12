Vuelta a Castilla – La Mancha: Juan Pablo Ortega se reporta tercero en la penúltima etapa y sigue en el top 10 de la general

En la cuarta y penúltima etapa de la Vuelta a Castilla-La Mancha 2026 el colombiano Juan Pablo Ortega estuvo muy cerca del triunfo. Al final, el joven escarabajo se reportó tercero en la línea de meta, en una jornada de 147 kilómetros con un perfil predominantemente llano, que se disputó entre la comarca de Calatrava y el municipio de Herencia, en la provincia de Ciudad Real.

La victoria le correspondió al español Joan Cadena, del Technosylva Rower Bembirre, quien terminó siendo el más rápido en la definición, derrotando al neerlandés Mika Vijfvinkel (Supermercados Froiz).



Joan Cadena ganó la tercera etapa de la Vuelta Ciclista Castilla – La Mancha 2026. (Foto © Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural)

El líder de la carrera, el suizo Víctor Benareau (High Level Gsport) sufrió una caída en la última curva que no le impidió mantener el maillot de líder de la carrera a falta de la jornada final. El podio parcial lo completan el néerlandés Mika Vijfvinkel (Supermercados Froiz) y el español José María Pina (Equipo Cortizo).

La carrera del calendario español finalizará este jueves con un recorrido de 140 kilómetros entre Tembleque (Toledo) y Manzanares (Ciudad Real), donde conoceremos al sucesor del español Adrián Benito, campeón el año pasado.