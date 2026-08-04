Vuelta a Burgos: Matthew Brennan gana en el Alto del Castillo

En un final lleno de emociones, Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) ganó de forma espectacular la primera etapa de la Vuelta a Burgos 2026, luego de recorrer 165 kilómetros entre la localidad Gumiel de Izán y el Alto del Castillo.

Al britanicó, lo escoltaron su compatriota Ben Tulett y el neozelandés Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente, ambos con el mimo tiempo del ganador.

Los cinco colombianos en competencia se clasificaron así: Diego Pescador (Movistar) 54°, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – Bora – hansgrohe) 58°, Nairo Quintana (Movistar) 62° Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) 72° y Brandon Rivera (Netcompany Ineos) 145°.



Los protagonistas de la fuga en la primera etapa de la Vuelta a Burgos 2026. (Foto Team Caja Rural © Sprint Cycling)

La fuga la animaron el neozelandés Josh Burnett (Burgos Burpellet BH), el francés Valentin Ferron (Cofidis) junto con los españoles Javier Ibáñez (Caja Rural – Seguros RGA) y Unai Aznar (Euskaltel – Euskadi), pero encarando la fase montañosa final todos fueron neutralizados por el grupo de favoritos.

El español Marc Brustenga (Kern Pharma) intentó soprender a los favoritos y lanzó un ataque desde las primeras rampas de la subida al Castillo, pero fue neutralizado a escasos 250 metros de la meta por los hombres del Visma | Lease a Bike que hicieron el 1-2.

La carrera burgalesa vivirá este miércoles su segundo capítulo, una jornada montañosa de 178 kilómetros entre las localidades de Arcos de la Llana y Pineda de la Sierra , que incluye tres puertos tercera categoría y un final picando ligeramente hacia arriba.

Vuelta a Burgos (2.Pro)

Resultados Etapa 1 | Gumiel de Izán – Burgos (Alto del Castillo) (165 km)

1 Matthew Brennan Team Visma | Lease a Bike 3:35:44 2 Ben Tulett Team Visma | Lease a Bike m.t. 3 Laurence Pithie Red Bull – BORA – hansgrohe m.t. 4 Jordan Labrosse Decathlon CMA CGM Team m.t. 5 Bjorn Koerdt Team Picnic PostNL m.t. 6 Dylan Teuns Cofidis m.t. 7 Léo Bisiaux Decathlon CMA CGM Team m.t. 8 Milan Vader Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team m.t. 9 Bastien Tronchon Groupama – FDJ United m.t. 10 Luca Van Boven Lotto Intermarché m.t.