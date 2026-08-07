Vuelta a Burgos: Matthew Brennan consigue su segunda victoria y Felix Gall sigue líder a un día del final

En un final para los hombres rápidos, Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike) ganó al sprint la cuarta etapa de la Vuelta a Burgos 2026, luego de recorrer 178 kilómetros entre la localidad de Palazuelos de Muñó y el municipio de Briviesca. El austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) mantuvo el liderato sin complicaciones.

El velocista británico, que alcanzó su segunda victoria en la carrera, se quedó con el triunfo, derrotando holgadamente al neozelandés Laurence Pithie (Red Bull-BORA-hansgrohe) y al español David González (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a los cinco colombianos todos llegaros en el pelotón de la siguiente forma: Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) 58°, Brandon Rivera (Netcompany Ineos) 65°, Nairo Quintana (Movistar) 69°, Diego Pescador (Movistar) 76°, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – Bora – hansgrohe) 99°.

La ronda burgalesa finalizará este sábado con la quinta y última etapa, la catalogada reina de 137 kilómetros entre Caleruega y Lagunas de Neila, donde conoceremos al sucesor del mexicano Isaac del Toro, campeón del año pasado.

Vuelta a Burgos (2.Pro)

Resultados Etapa 4 | Palazuelos de Muñó – Briviesca (178 km)

1 Matthew Brennan Team Visma | Lease a Bike 4:01:12 2 Laurence Pithie Red Bull-BORA-hansgrohe m.t. 3 David González Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team m.t. 4 Iúri Leitão Caja Rural-Seguros RGA m.t. 5 Marius Mayrhofer Tudor Pro Cycling Team m.t. 6 Marc Brustenga Equipo Kern Pharma m.t. 7 Alexis Renard Cofidis m.t. 8 Victor Loulergue Groupama-FDJ United m.t. 9 Zak Erzen Bahrain Victorious m.t. 10 Hodei Munoz Euskaltel-Euskadi m.t.

58 Iván Ramiro Sosa Equipo Kern Pharma m.t. 65 Brandon Rivera Netcompany INEOS m.t. 69 Nairo Quintana Movistar Team m.t. 76 Diego Pescador Movistar Team m.t. 99 Daniel Felipe Martínez Red Bull – BORA – hansgrohe m.t.



Felix Gall, líder de la Vuelta a Burgos 2026. (Foto © Vuelta a Burgos)

Clasificación General Individual

1 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 16:19:30 2 Giulio Ciccone Lidl-Trek 0:06 3 Oscar Onley Netcompany INEOS Cycling Team 0:07 4 Enric Mas Movistar Team 0:27 5 Mathys Rondel Tudor Pro Cycling Team 0:29 6 Giulio Pellizzari Red Bull-BORA-hansgrohe 0:43 7 Ben Tulett Team Visma | Lease a Bike 0:49 8 Léo Bisiaux Decathlon CMA CGM Team 0:55 9 Jarno Widar Lotto-Intermarché 0:56 10 Clément Berthet Groupama-FDJ United 1:00