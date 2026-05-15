Vuelta a Barinitas: Luis Pinto se impone en la tercer capítulo y Gregory Guevara sigue líder

La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó la participación de los siete equipos internacionales que harán parte del pelotón en la undécima edición de la Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026, que se disputará del 2 al 7 de junio por carreteras de Cundinamarca, Tolima, Quindío y Risaralda.

Para esta nueva edición de la carrera, tres equipos internacionales estarán haciendo su debut en la carrera más importante del calendario nacional femenino y una de las de mayor reputación en América: Project Chaos, de Estados Unidos; Toscana Orasi, de Ecuador, y Bravetta, de México, consolidan el carácter internacional de la competencia y fortalecen el intercambio deportivo entre procesos de formación, desarrollo y alto rendimiento del ciclismo femenino.

Junto a ellas estarán el Eneicat CM Team de España, que regresa a la carrera tras su última participación en 2024; además del Patobike BMC (México), Best PC (Ecuador) y Pío Rico (Bolivia), que estuvieron en la última edición y llegan con el objetivo de ser protagonistas en las distintas etapas y de disputar la clasificación general e individual, así como los premios especiales.

Con este anuncio, la Federación continúa avanzando en la consolidación de un evento que promueve el crecimiento del ciclismo femenino en la región y proyecta al país como sede de competencias de carácter internacional.

En los próximos días se darán a conocer más detalles sobre los equipos nacionales participantes.

Recorrido Oficial Vuelta a Colombia Femenina Sistecrédito 2026

ETAPA 1 – martes 2 de junio

Chía – Tocancipá – Gachancipá – Cruce Sesquilé – Alto del Sisga – Chocontá – Villapinzón – retorno a 2km – Villapinzón – Chocontá – Alto del Sisga – Gachancipá – Tocancipá / 121km.

ETAPA 2 – miércoles 3 de junio

Cota – Siberia – Alto del Vino – La Vega – Villeta – Alto del Trigo – Guaduas / 118 km.

ETAPA 3 – jueves 4 de junio

Honda – Cambao – Guataquí – Nariño – Girardot / 116 km.

ETAPA 4 – viernes 5 de junio

Girardot – Variante Ibagué – Cajamarca – Alto de La Línea / 116 km.

ETAPA 5 – sábado 6 de junio

Armenia – Alto del Roble – Pereira – Avenida Américas – Mercasa – Cerrito – La Virginia – Ingenio Risaralda – Santuario / 107 km.

ETAPA 6 – domingo 7 de junio

CRI – Ingenio Risaralda (cerca a La Virginia) – Apia / 30 km.

* Con Información de Fedeciclismo