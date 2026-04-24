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Vuelta a Asturias: Nairo Quintana le rinde homenaje a su paisano Cristián Muñoz ganando la segunda etapa

Publicado

Hace 2 horas

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El boyacense Nairo Quintana ganó la segunda etapa de la Vuelta a Asturias 2026. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)
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“Tuve que tirar de experiencia y se dieron las cosas”: Nairo Quintana tras ganar en Pola de Lena

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Nairo Quintana, en el podio como ganador de la segunda etapa de la Vuelta a Asturias 2026. (Foto © Movistar Team)
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El italiano Giulio Pellizzari se consagró campéón del Tour de los Alpes 2026. (Foto © Tour of The Alps)
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