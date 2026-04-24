Vuelta a Asturias: Nairo Quintana le rinde homenaje a su paisano Cristián Muñoz ganando la segunda etapa

El ciclismo colombiano está de luto tras conocerse este viernes el fallecimiento de Cristian Camilo Muñoz, corredor del equipo Nu Colombia, ocurrido en Europa como consecuencia de complicaciones médicas derivadas de un accidente sufrido el pasado sábado durante la disputa del Tour du Jura, en Francia.

De acuerdo a las primeras informaciones, Muñoz fue atendido inicialmente en un centro médico en suelo francés tras la caída y, luego del procedimiento correspondiente, recibió el alta médica para trasladarse con el equipo rumbo a España donde el equipo morado tenía planeado competir en la Vuelta a Asturias.

Sin embargo, ya en Oviedo, España, el escarabajo boyacense fue nuevamente valorado en una clínica, donde los especialistas detectaron una infección que requirió drenaje y tratamiento médico especializado. En las últimas horas, su estado de salud se agravó y Cristian fue ingresado en estado crítico para recibir manejo intensivo. Pese a los esfuerzos del equipo médico, el corredor colombiano falleció en la mañana de este viernes.



Muñoz, segundo de izquierda a derecha, tenía solo 30 años y una gran carrera deportiva con paso por el equipo WorldTour, UAE Team Emirates (Foto©NuColombia)

Ante esta dolorosa noticia, el equipo Nu Colombia tomó la decisión de retirarse de la Vuelta a Asturias, en señal de duelo y respeto por la memoria de su corredor. La escuadra, junto con su cuerpo técnico, compañeros, directivos y personal de apoyo, expresó sus condolencias a la familia, amigos y seres queridos de Cristian Camilo Muñoz en este momento de profundo dolor.

La partida de Cristian enluta no solo al equipo Nu Colombia, sino también al ciclismo nacional, que hoy despide a uno de sus corredores en medio de una noticia profundamente dolorosa y triste.

Paz en la tumba de Cristian Camilo Muñoz.

Comunicado oficial del equipo de ciclismo Nu Colombia

24 de abril de 2026

Para el equipo de ciclismo Nu Colombia es muy triste informar el fallecimiento de su corredor Cristian Camilo Muñoz, ocurrido en las últimas horas en Europa como consecuencia de complicaciones médicas derivadas del accidente sufrido el pasado sábado durante la disputa del Tour du Jura, en Francia.

Tras la caída, Cristian fue atendido inicialmente en un centro médico, donde recibió manejo de una herida en la rodilla izquierda. Una vez el equipo llegó a Oviedo, España, Cristian fue nuevamente valorado en una clínica, donde el personal de salud detectó una infección de difícil manejo que requirió nuevamente atención especializada.

En las últimas horas, su evolución clínica se complicó y pese a todos los esfuerzos del equipo médico, Cristian falleció en la mañana de este viernes.

Cristian tenía 30 años, oriundo de Ventaquemada, Boyacá, y desde 2024 formaba parte del equipo de ciclismo Nu Colombia en la categoría Continental, donde obtuvo victorias en etapas de diversas carreras como la Clásica de Anapoima y la Vuelta a Boyacá. Además, fue campeón de los premios de montaña en el Clásico RCN en temporadas pasadas. Quienes lo conocieron recuerdan en él a una persona cercana, siempre generoso con sus compañeros y con un espíritu deportivo que inspiraba a quienes lo rodeaban.

En señal de duelo y respeto por su memoria, el equipo de ciclismo Nu Colombia se retira de la Vuelta a Asturias.

El cuerpo técnico, los corredores, los directivos, todo el personal del equipo y Nu Colombia acompañan a la familia de Cristian en este momento de profundo dolor, y extienden sus condolencias a sus seres queridos, amigos y a toda la comunidad del ciclismo colombiano.