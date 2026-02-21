Ruta
Vuelta a Andalucía 2026: así se clasifica el trío de colombianos en la general a un día del final
La edición 72 de la Vuelta a Andalucía Ruta Ciclista Del Sol, que cuenta con la participación de 3 colombianos, tuvo la penúltima etapa, una jornada ondulada de 166 kilómetros entre Montoro y Pozoblanco, que terminó con victoria del belga Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise).
Luego de cuatro jornadas de la ronda andaluza, el joven pedalista vallecaucano Juan Diego Quintero, del Petrolike, se mantuvo como el mejor colombiano en el puesto 38° a 3:14 del líder, el español Iván Romeo (Movistar Team).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico, les presenta el top 5 de la clasificación general y las posiciones de todos los pedalistas nacionales en la carrera española, a falta de una jornada para el final.
Top 5 de la Clasificación General Individual
|1
|1
|–
|Iván Romeo
|Movistar Team
|15:03:06
|2
|2
|–
|Andreas Leknessund
|Uno-X Mobility
|0:07
|3
|20
|▲17
|Romain Grégoire
|Groupama – FDJ United
|0:49
|4
|3
|▼1
|Christophe Laporte
|Team Visma | Lease a Bike
|0:50
|5
|6
|▲1
|Jon Barrenetxea
|Movistar Team
|0:51
Posiciones de los Colombianos
|38
|38
|–
|Juan Diego Quintero
|Petrolike
|3:14
|51
|52
|▲1
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|10:53
|100
|102
|▲2
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|37:39
Ruta
Campeonato Panamericano de Ruta Montería 2026: definida la nómina de la Selección Colombia
La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó la nómina oficial de la Selección Colombia que representará al país en el Campeonato Panamericano de Ruta 2026, certamen que se disputará del 16 al 22 de marzo en Montería, Córdoba.
El evento continental reunirá a los mejores exponentes del ciclismo de América en las pruebas de contrarreloj individual (CRI) y ruta, en las categorías élite, Sub-23 y juvenil, tanto en damas como en varones.
Categoría Élite Masculina
Walter Vargas (Team Medellín) – CRI / Ruta
Rodrigo Contreras (NU Colombia) – CRI / Ruta
Álvaro José Hodeg (Team Medellín) – Ruta
Fernando Gaviria (Team Caja Rural) – Ruta
Nicolás David Gómez (GW Erco Sportfitness) – Ruta
Wilmar Paredes (Team Medellín) – Ruta
Categoría Sub-23 Masculina
Jerónimo Calderón (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta
Juan Diego Quintero (Petrolike) – CRI / Ruta
William Colorado (NU Colombia) – Ruta
Jaider Muñoz (Team Sistecrédito) – Ruta
Cristian Damián Vélez (Team Sistecrédito) – Ruta
Alejandro Peña (NU Colombia) – Ruta
Categoría Juvenil Masculina
José Manuel Posada (Antioquia) – CRI / Ruta
Emmanuel Restrepo (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta
Juan Esteban Sánchez (Orgullo Paisa) – Ruta
Andrés Shaffit Talero (Threshold Team Milosafers) – Ruta
Óscar Iván Restrepo (Team General Sistem) – Ruta
Simón Loaiza (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) – Ruta
Élite Femenina
Diana Carolina Peñuela Martínez (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta
Camila Andrea Valbuena Roa (Bogotá IDRD) – CRI / Ruta
Laura Daniela Rojas Capera (Team Sistecrédito) – Ruta
Juliana Londoño David (Team Picnic–PostNL) – Ruta
Jannie Milena Salcedo Zambrano (BMC Patobike) – Ruta
Luciana Osorio Betancur (Orgullo Paisa) – Ruta
Juvenil Femenina
Estefanía Castillo López (Team Sistecrédito) – CRI / Ruta
Lineth Valentina García Arias (Liga de Cundinamarca) – CRI / Ruta
Salomé Vargas Alzate (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) – Ruta
Ana María Cifuentes Gómez (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) – Ruta
Alix Nicolle Sanabria Moreno (Ciclismo Capital LMC) – Ruta
Emelith Rodríguez Flórez (Liga de Antioquia) – Ruta
Adicionalmente, la convocatoria contempla un grupo de suplentes por categoría que estarán disponibles ante cualquier eventualidad. En la rama élite masculina fueron designados Brayan Stiven Sánchez (Team Medellín) y Juan Diego Hoyos (Team Sistecrédito); en Sub-23 masculino, Andrés Sebastián Umbarila (SHC Cycling Team); en juvenil masculino, Juan Esteban Canchón (Ciclística Trivigliese); en élite femenina, Diana Corrales (Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral) y Samara Bedoya (Team Sistecrédito); y en juvenil femenina, Valeria Vargas (Team Sistecrédito), completando así la estructura deportiva prevista por la Federación Colombiana de Ciclismo para el Campeonato Panamericano de Ruta 2026 en Montería.
El equipo estará dirigido por el seleccionador nacional William David Vargas, con el respaldo de los mecánicos Óscar de Jesús Guiral, Juan Felipe Vallejo y Zimael Mejía Garcés, además del grupo de masajistas conformado por Daniel Rincón Mariño, José Danilo Suárez Cárdenas y María Camila Muñoz Neira.
Colombia afrontará este Campeonato Panamericano de Ruta con una nómina amplia y equilibrada, que combina experiencia internacional en la categoría élite con el talento emergente de las divisiones Sub-23 y juvenil, en un evento que además tendrá como sede territorio nacional, lo que representa un impulso adicional para el ciclismo colombiano ante su afición.
*Con Información de Fedeciclismo
Ruta
Jhonatan Guatibonza, la representación colombiana en el Tour de Ruanda 2026
La prestigiosa carrera africana, el Tour de Ruanda 2026, contará con la participación de un colombiano: el sprinter boyacense Jhonatan Guatibonza, quien será pieza clave del Movistar Team Academy, que se estrena oficialmente.
La edición 18 de la prueba 2.1 del calendario internacional UCI, se disputará entre el 22 de febrero y 1 de marzo con inicio en Rukomo y final en Kigali. El recorrido contará con 993,5 kilómetros repartidos entre ocho etapas.
Se mantienen los tradicionales recorridos de media montaña, además de los finales en el Monte Kigali y el circuito final en la capital de Ruanda. La principal novedad es que no habrá jornadas al cronómetro.
En la cita ciclística participarán 13 conjuntos continentales y tres selecciones nacionales. Los WorldTeams marcarán presencia con cinco equipos de desarrollo, Movistar, Lotto, NSN, Picnic PostNL y Soudal.
Ruta
Paul Magnier consigue su segundo triunfo en la Vuelta al Algarve; Santiago Mesa se reporta entre los diez mejores
En otro final a pura velocidad, el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) volvió a ser el mejor y consiguió su segunda victoria en la Vuelta al Algarve 2026, tras ganar la cuarta etapa en un recorrido de 183,5 kilómetros entre Vila Real de Santo António y Tavira.
El corredor galo derrotó en el embalaje al belga Jordi Meeus (Red Bull – BORA – hansgrohe) y al israelí Oded Kogut (NSN Cycling Team), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos la mayoría se reportó en el pelotón, siendo el sprinter antioqueño Santiago Mesa Pietralunga (Anicolor / Campicarn Cycling Team) el mejor de los nuestros en el 8° puesto.
En lo refrente a la clasificación general individual, no se presentaron cambios importantes. El español Juan Ayuso (Lidl – Trek) conservó el liderato y sigue escoltado por el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team). El podio parcial lo completa el luso João Almeida (UAE Team Emirates – XRG).
La carrera portuguesa finalizará este jueves con la quinta y última etapa, una jornada rompe-piernas montañosa de 148,4 kilómetros entre Faro y Malhão, donde conoceremos al sucesor del danés Jonas Vingegaard, campeón del año pasado.
Volta ao Algarve em Bicicleta (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Albufeira – Lagos (175,1 km)
|1
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|3:58:38
|2
|Jordi Meeus
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|3
|Oded Kogut
|NSN Cycling Team
|m.t.
|4
|Teutenberg Tim Torn
|Lidl – Trek
|m.t.
|5
|Hofstetter Hugo
|NSN Cycling Team
|m.t.
|6
|Mozzato Luca
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|7
|Hobbs Noah
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|8
|Mesa Santiago
|Anicolor / Campicarn
|m.t.
|9
|Moschetti Matteo
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|10
|Philipsen Jasper
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|36
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|m.t.
|43
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|54
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|95
|Juan Felipe Rodriguez
|EF Education – EasyPost
|m.t.
|155
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|4:08
Clasificación General Individual
|1
|Juan Ayuso
|Lidl – Trek
|8:32:43
|2
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|0:07
|3
|João Almeida
|UAE Team Emirates – XRG
|0:44
|4
|Kévin Vauquelin
|INEOS Grenadiers
|0:57
|5
|Thymen Arensman
|INEOS Grenadiers
|1:01
|6
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:12
|7
|Oscar Onley
|INEOS Grenadiers
|1:17
|8
|Florian Lipowitz
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:17
|9
|Matthew Riccitello
|Decathlon CMA CGM Team
|1:28
|10
|Yannis Voisard
|Tudor Pro Cycling Team
|1:36
|19
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|3:33
|22
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|3:42
|43
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|6:40
|134
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|23:15
|146
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|28:05