Volta Alentejo: Artem Nych gana la crono y Rafael Reis le arrebata el liderato a Santiago Mesa

En una jornada al cronómetro emocionante, Artem Nych (Anicolor / Campicarn Cycling Team) salió victorioso en la tercera etapa de la edición 43 de la Volta Alentejo al ser el más rápido en la contrarreloj individual de 23,2 kilómetros, disputada por los alrededores de la villa portuguesa de Crato, en el distrito de Portalegre.

El pedalista ruso completó el recorrido en 27 minutos y 54 segundos, un guarismo que ninguno de sus 140 rivales fue capaz de mejorar. Sus compañeros Rafael Reis y Enzo Leijnse completaron el podio. El mejor colombiano fue Adrián Bustamente (GI Group Holding – Simoldes – UDO) en el puesto 56° a 2:17 del ganador.

Con los resultados del día, el sprinter antioqueño Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn Cycling Team) perdio el lideraro que pasó a manos de su compañero de equipo el portugués Rafael Reis.

La carrera portuguesa continuará este sábado con la disputa de la cuarta y penúltima etapa, una jornada montañosa de 153,3 kilómetros con salida en Vila Viçosa y final en Portalegre (Serra de São Mamede).

Volta ao Alentejo (2.2)

Resultados Etapa 3 (ITT) | Crato – Crato (23,2 km)

1 Artem Nych Anicolor / Campicarn Cycling Team 27:54 2 Rafael Reis Anicolor / Campicarn Cycling Team 0:04 3 Enzo Leijnse Anicolor / Campicarn Cycling Team 0:06 4 Tiago Antunes Efapel Cycling 0:07 5 Magnus Carstensen EF Education-Aevolo 0:19 6 Emanuel Duarte Credibom – LA Alumínios – Marcos Car 0:26 7 Daan Dijkman UAE Team Emirates Gen-Z 0:35 8 Aleksandr Grigorev Efapel Cycling 0:37 9 Miguel Salgueiro Team Tavira / Crédito Agrícola 0:38 10 Zac Marriage NSN Development Team 0:38