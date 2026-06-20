Volta a Catalunya femenina: Paula Blasi estuvo intratable en La Molina, gana y se pone líder

En un final picando hacia arriba, Paula Blasi (UAE Team ADQ) ganó de forma contundente la segunda etapa de la Volta a Catalunya femenina, en un recorrido montañoso de 130 kilómetros entre Sant Vicenç de Castellet y La Molina. Con su victoria la joven pedalista española se apoderó del liderato.

A Blasi la escoltaron la francesa Célia Gery (FDJ United – SUEZ) a 1:20 y la canadiense Sidney Swierenga (Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team) a 1:36, quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

La nueva general quedó comanda por la española Paula Blasi (UAE Team ADQ) , quien le sacó una ventaja cómoda a sus dos más inmediatas rivales. La diferencia con las otras dos del podio supera el minuto.

La prueba catalana para mujeres vivirá este domingo su tercera y última etapa, una jornada ondulada de 111,4 kilómetros entre Mataró y Barcelona, donde conoceremos a la sucesora de la neerlandesa Demi Vollering, campeona el año pasado.

Volta Ciclista a Catalunya Femenina (2.1)

Resultados Etapa 2 | Sant Vicenç de Castellet – La Molina (130 km)

1 Paula Blasi UAE Team ADQ 4:03:19 2 Célia Gery FDJ United-SUEZ 1:20 3 Sidney Swierenga Liv AlUla Jayco Women’s Continental Team 1:36 4 Evita Muzic FDJ United-SUEZ 2:26 5 Mireia Benito AG Insurance-Soudal Team 2:26 6 Quinty Schoens VolkerWessels Cycling Team 2:26 7 Maud Oudeman Team Visma | Lease a Bike 2:29 8 Karolina Perekitko Mayenne-Monbana-Mypie 2:29 9 Emma Siegers AG Insurance-Soudal Team 2:34 10 Olha Kulynych Eneicat-BeCall 2:44



Paula Blasi,en el podio como líder de la Volta a Catalunya femenina. (Foto © Volta a Catalunya)

Clasificación General Individual