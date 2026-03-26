Volta a Catalunya: Ethan Vernon se lleva la cuarta etapa y Dorian Godon sigue líder

En el primer acercamiento tenue con la montaña, Ethan Vernon (NSN Cycling Team) ganó la cuarta etapa de la Volta a Catalunya 2026, disputada sobre un trayecto de 151 kilómetros, entre las localidades Mataró y Camprodón.

El pedalista británico le ganó en el embalaje el duelo al líder, el francés Dorian Godon (INEOS Grenadiers). Tercero entró el inglés Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) con el mismo tiempo del ganador.

En cuanto a los colombianos, se reportaron en meta así: Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) en el puesto 31°, Nairo Quintana (Movistar Team) 84°, Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) 85°, Einer Rubio (Movistar Team) 125° y Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) 149°.

Con relación a la clasificación general no se presentaron cambios y Dorian Godon (INEOS Grenadiers) mantuvo el liderato aventajando por 13 segundos a Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team). El podio parcial lo completa Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) a 14 segundos.

La edición 105 de la ronda catalana, continuará este viernes con la quinta etapa, una jornada ideal para los escaladores de 155,3 kilómetros entre La Seu d’Urgell y La Molina/Coll de Pal, que incluye cinco puertos de montaña y un final en alto de categoría especial.

Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT)

Resultados Etapa 4 | Mataró – Camprodón (151 km)

1 Ethan Vernon NSN Cycling Team 04:01:03 2 Dorian Godon INEOS Grenadiers m.t. 3 Tom Pidcock Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team m.t. 4 Brandon McNulty UAE Team Emirates-XRG m.t. 5 Magnus Cort Uno-X Mobility m.t. 6 David González Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team m.t. 7 Mathieu Kockelmann Lotto-Intermarché m.t. 8 Alberto Dainese Soudal Quick-Step + 00 9 Noah Hobbs EF Education-EasyPost m.t. 10 Mark Stewart Modern Adventure Pro Cycling m.t.