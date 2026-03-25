Volta a Catalunya: Dorian Godon sigue intratable, gana la tercera etapa y se afianza en el liderato

¡El que es caballero repite! Dorian Godon (Ineos Grenadiers) ganó al sprint el tercer capítulo de la Volta a Catalunya 2026, desarrollado sobre 159,4 kilómetros entre Mont-roig del Camp y Vila-Seca. El belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe) intentó ganar la etapa, pero una caída en último kilómetro se lo impidió.

El francés, que alcanzó su segunda victoria en la carrera, superó en el embalaje a los británicos Ethan Vernon (NSN Cycling Team) y Noah Hobbs (EF Education-EasyPost), mientras que el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) entró en la casilla 24°, siendo el mejor suramericano de la jornada.

En cuanto a los colombianos la mayoría ingreso en el pelotón, con Einer Rubio (Movistar Team en el puesto 48°, Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) 57°, Nairo Quintana (Movistar Team) 76°, Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) 101° e Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) 124°.

Con relación a la clasificación general no se presentaron grandes cambios y el francés Dorian Godon (Ineos Grenadiers) mantuvo el liderato. El segundo puesto lo ocupa el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) y el podio parcial lo completa el inglés Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team).

La edición 105 de la ronda catalana, continuará este jueves con la cuarta etapa, que sufrió cambios debido a una alerta climática por rachas de viento de hasta 90km/h en la cima de Vallter. La jornada, con salida desde Mataró, finalizará su recorrido en la localidad de Camprodon, recortando la subida final a la estación.

Volta Ciclista a Catalunya (2.UWT)

Resultados Etapa 3 | Mont-roig del Camp – Vila-seca (159,4 km)

1 Dorian Godon INEOS Grenadiers 3:43:33 2 Ethan Vernon NSN Cycling Team m.t. 3 Noah Hobbs EF Education-EasyPost m.t. 4 Toon Aerts Lotto-Intermarché m.t. 5 Anthon Charmig Uno-X Mobility m.t. 6 Tom Pidcock Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team m.t. 7 Noa Isidore Decathlon CMA CGM Team m.t. 8 Davide Piganzoli Team Visma | Lease a Bike m.t. 9 Michel Heßmann Movistar Team m.t. 10 Mark Stewart Modern Adventure Pro Cycling m.t.

48 Einer Rubio Movistar Team m.t. 57 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious m.t. 76 Nairo Quintana Movistar Team m.t. 101 Samuel Flórez Modern Adventure Pro Cycling 2:20 124 Iván Ramiro Sosa Equipo Kern Pharma 2:26

Clasificación General Individual

1 Dorian Godon INEOS Grenadiers 11:29:50 2 Remco Evenepoel Red Bull-BORA-hansgrohe 0:11 3 Tom Pidcock Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team 0:16 4 Jonas Vingegaard Team Visma | Lease a Bike 0:18 5 Brandon McNulty UAE Team Emirates-XRG 0:19 6 Anthon Charmig Uno-X Mobility 0:20 7 Rudy Molard Groupama-FDJ United 0:20 8 Oscar Onley INEOS Grenadiers 0:20 9 Antoine L’Hote Decathlon CMA CGM Team 0:20 10 Jai Hindley Red Bull-BORA-hansgrohe 0:20