Viktória Chladonová cumple su sueño mundialista en Montreal; Juliana Londoño la colombiana más destacada

La ciclista eslovaca Viktória Chladoňová cumplió su mundialista al consagrarse campeona de ruta en la categoría Sub-23, tras imponerse en un dramático y emocionante final por las calles de Montreal. Chladoňová, de 19 años, supo resistir la enorme presión y los constantes ataques de sus rivales para colgarse la medalla de oro, mejorando la plata obtenida en la edición anterior y consolidándose como una de las máximas promesas del ciclismo femenino.

El desenlace de la exigente prueba de 134 kilómetros sobre el circuito del Mont Royal se definió en un vibrante mano a mano de infarto. Chladoňová «le aguó la fiesta» a la local, la canadiense Isabella Holmgren, quien intentó marcharse en solitario con un duro ataque a cuatro kilómetros de la meta y luego lanzó un potente esprint a falta de 100 metros. Sin embargo, la eslovaca reaccionó con una fuerza descomunal en los últimos metros para cruzar la línea de meta en primer lugar con un tiempo de 3 horas, 49 minutos y 10 segundos, dejando a Holmgren con la medalla de plata ante su propio público.



Isabella Holmgren, Viktória Chladoňová y Fleur Moors, en el podio de la ruta de las sub-23. (Foto UCI Cycling © SWpix)

Detrás de la dupla que peleó por el arcoíris, la belga Fleur Moors se adjudicó la medalla de bronce al cruzar la meta en la tercera posición a 33 segundos de la ganadora, luego de ceder terreno en la última vuelta ante el ritmo demoledor de las punteras. El selecto grupo de las cinco mejores corredoras del mundo en esta categoría lo completaron la suiza Mara Winter, quien ocupó el cuarto lugar, y la australiana Talia Appleton, quien cerró el top 5 de la clasificación.

Por el lado de la participación colombiana, Juliana Londoño firmó una decorosa actuación al terminar en la casilla 17°, arribando a la meta a 3:40 de la nueva campeona mundial. La joven antioqueña se mantuvo en el pelotón principal durante gran parte del trayecto y entregó un notable esfuerzo en el ascenso para terminar como la mejor representante del país ya que Natalia Garzón y Angie Mariana Londoño no terminaron la prueba.



Angie Mariana Londoño, Natalia Garzón y Juliana Londoño en compañía del presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo Rubén Darío Galeano. (Foto © RMC)

Resultados Mundial de Ruta 2026 – Categoría Sub-23 Femenina

*Prueba de de Fondo | Montreal – Montreal (134 km)

