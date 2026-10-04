¡Victoria suramericana! Eduardo Sepúlveda gana la clásica japonesa Oita Urban

El ciclismo sudamericano inscribió con letras de oro su nombre en territorio japonés gracias a una soberbia actuación del argentino Eduardo Sepúlveda, integrante de la escuadra continental china Li Ning Star, quien se coronó campeón de la prestigiosa Oita Urban Classic, una de las exigentes pruebas de un día inscritas en el calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La competencia contó con un recorrido de 150,8 kilómetros, donde el pelotón debió afrontar un circuito técnico que seleccionó de forma natural a los aspirantes a la victoria, dejando la carrera viva únicamente para los más fuertes. En la parte final, Sepúlveda sacó a relucir su experiencia para filtrarse en el grupo selecto y marcar la diferencia en los instantes de mayor presión.

La definición de la clásica japonesa se resolvió mediante un vibrante embalaje en un lote reducido. Sepúlveda cruzó la línea de meta en la primera posición, dejando sin opciones a sus rivales y reclamando el escalón más alto del podio. El cuadro de honor de la competencia nipona lo completaron los corredores australianos Noah Blannin (Ccache x Bodywrap) y Elliot Schultz (Victoire Hiroshima), que finalizó en la tercera posición tras una intensa disputa.

La carrera que se llevó a vabo en el continente asiático también entregó notas positivas para el venezolano Leonel Quintero, quien representó al conjunto local Victoire Hiroshima, firmando una sólida actuación al cruzar la meta en la posición número 13, manteniéndose en los puestos de vanguardia y completando una destacable presentación internacional.