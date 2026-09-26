Victoria de Tobiasz Pawlak en la séptima etapa del Tour del Lago Poyang; Alexander Konychev sigue líder

La séptima etapa del Tour del Lago Poyang 2026 la ganó Tobiasz Pawlak (ATT Investments). El polaco culminó con éxito una gran escapada y logró llevarse la victoria, luego de recorrer 120,5 kilómetros por los alrededores del Lago de las Hadas (Fairy Lake), en la región centro-sureste de China.

Pawlak, de 30 años, que alcanzó su primera victoria de la temporada, le ganó el duelo en la definición al australiano Finn Walsh (Ccache x Bodywrap), mientras que el estonio Joonas Puuraid (Bike AID), ingresó en el tercer puesto a tres segundos del dúo puntero.

Con relación a los tres suramericanos en competencia, todos llegaron en el grupo principal a más de un minutos del ganador; el mejor ubicado fue el ecuatoriano Sebastián Pita (Prowheel Kung Shenzhen Cycling Team) en el puesto 26°, luego entró su hermano Cristian David Pita (Roojai Insurance Winspace) en la casilla 36° y por último el argentino Agustín Durán (Roojai Insurance Winspace) en la posición 68°.

En cuanto a la clasificación general, el italiano Alexander Konychev (China Anta – Mentech Cycling Team) mantuvo el liderato de la carrera asiática. El segundo puesto lo ocupa el polaco Michał Pomorski (ATT Investments) a solo 7 segundos del líder y el podio parcial lo completa el alemán Jonas Rapp (FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team).

La carrera china, que no cuenta con participación colombiana, continuará este domingo con la octava etapa, de las diez pactadas, que tendrá un recorrido en su mayoría llano de 111,6 kilómetros por los alrededores del condado de Tonggu, en la provincia de Jiangxi.

Tour of Poyang Lake (2.2)

Resultados Etapa 7 | Fairy Lake – Fairy Lake (120,5 km)

1 Tobiasz Pawlak ATT Investments 2:33:37 2 Finn Walsh Ccache x Bodywrap m.t. 3 Joonas Puuraid Bike AID 0:03 4 Stef Koning Azerion / Villa Valkenburg 0:03 5 Christoph Janssen FNIX – SCOM – Hengxiang Cycling Team 0:03 6 Asier Etxeberria Pingtan International Tourism Island Cycling Team 0:12 7 Lorenzo Cataldo China Meitan Cycling Team 1:13 8 Francesco Matteoli Gragnano Sporting Club 1:13 9 Alexander Konychev China Anta – Mentech Cycling Team 1:13 10 Marceli Bogusławski ATT Investments 1:13

Clasificación General Individual