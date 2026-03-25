Ruta
Victoria de Roy Hoogendoorn en el primer capítulo de la centenaria carrera Olympia’s Tour
La primera etapa del Olympia’s Tour 2026 quedó en manos de Roy Hoogendoorn (Metec-SOLARWATT p/b Mantel). El neerlandés fue el más rápido al sprint y logró la victoria, luego de recorrer 155,7 kilómetros por los alrededores de la ciudad neerlandesa de Alkmaar.
Hoogendoorn, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, superó en el embalaje a su compatriota Ed Uptegrove (EEW-VDK Cyclingteam), quien entró 2°. Tercero se reportó el danés Morten Nørtoft (Team Coloquick), los dos con el mismo tiempo del ganador.
La carrera neerlandesa, que no cuenta con participación colombiana, continuará este jueves con la segunda etapa, de la cinco pactadas, una contrarreloj individual de 10,9 kilómetros en Beltrum, una pequeña localidad en la región de Achterhoek, Países Bajos.
En esta prueba neerlandesa con más de 100 años de existencia se citan algunos equipos de desarrollo de formaciones WorldTeam como INEOS Grenadiers Racing Academy, Lidl – Trek Future Racing y Alpecin-Premier Tech.
Metec Olympia’s Tour (2.2)
Resultados Etapa 1 | Alkmaar – Alkmaar (155,7 km)
|1
|Roy Hoogendoorn
|Metec-SOLARWATT p/b Mantel
|3:15:53
|2
|Ed Uptegrove
|EEW-VDK Cyclingteam
|m.t.
|3
|Morten Nørtoft
|Team Coloquick
|m.t.
|4
|David Dekker
|BEAT CC p/b Saxo
|m.t.
|5
|Max Kroonen
|BEAT CC p/b Saxo
|m.t.
|6
|Rick Ottema
|EEW-VDK Cyclingteam
|m.t.
|7
|Joshua Huppertz
|Team Lotto-Kern Haus Outlet Montabaur
|m.t.
|8
|Kristian Egholm
|Lidl-Trek Future Racing
|m.t.
|9
|Jackson Medway
|Tudor Pro Cycling Team U23
|m.t.
|10
|Joshua Gudnitz
|Team Coloquick
|m.t.
Ruta
Camila Valbuena gana la crono inicial de la Vuelta al Valle en la rama femenina
La pedalista bogotana Camila Valbuena salió victoriosa en la jornada inaugural de la Vuelta al Valle en la rama femenina. La corredora del IDRD – Liga de Ciclismo de Bogotá fue la mejor en la contrarreloj inicial, registrando un tiempo de 25:40″.
En el trayecto de 19,3 kilómetros entre el puente de Juanchito y el municipio de Candelaria la corredora capitalina firmó el triunfo a una velocidad media de 45,12 km / h, conquistando su primer triunfo en la presente temporada.
A Valbuena la escoltaron Elvia Cárdenas (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) y Diana Carolina Peñuela (Team Sistecrédito), ambas perdiendo 3 segundos con la ganadora.
La ronda vallecaucana continuará este jueves con la segunda etapa, un circuito de 116,8 kilómetros que llega al corregimiento de Villamaría.
Resultados Contrarreloj Individual (19,3 km)
|1
|Camila Valbuena
|IDRD – Liga de Ciclismo de Bogotá
|25:40
|2
|Elvia Cárdenas
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|0:03
|3
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|0:03
|4
|Estefanía Herrera
|Orgullo Paisa-Mujeres Antioquia
|0:14
|5
|Laura Rojas
|Team Sistecrédito
|0:15
|6
|Luciana Osorio
|Orgullo Paisa-Mujeres Antioquia
|0:15
|7
|Jessenia Meneses
|Orgullo Paisa-Mujeres Antioquia
|0:20
|8
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|0:23
|9
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|0:36
|10
|Samara Bedoya
|Team Sistecrédito
|+ 03:19
Ruta
Axel Laurance sale triunfador en el inicio de la Coppi e Bartali 2026
En una gran actuación, el francés Axel Laurance (INEOS Grenadiers) se quedó con la victoria en la jornada inaugural de la 41ª edición de la Semana Internacional Coppi e Bartali, que se disputó entre las localidades de Barbaresco y Barolo, en la región de Piamonte, con 161,1 kilómetros de recorrido.
El corredor galo, que alcanzó su segunda victoria de la temporada, fue el más rapido en la definición. En la segunda posición arribó el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) y tercero se clasificó el italiano Diego Ulissi (XDS Astana Team).
El primer día tuvo como protagonistas a ocho escapados: Patryk Goszczurny (Team Visma | Lease a Bike Development), Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber), Kevin Pezzo Rosola (General Store – Essegibi – F.Lli Curia), Gabriele Raccagni (Team Polti VisitMalta), Will Harding (Mg.K Vis Costruzioni e Ambiente), Ben Granger (Solution Tech NIPPO Rali), Emanuele Ansaloni (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone) y Mattia Ballerini (Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone), pero todos fueron neutralizados por el pelotón en la fase final.
La prestigiosa carrera italiana continuará este jueves con la disputa de la segunda etapa, una jornada en su mayoría llana de 158 kilómetros entre Lodi y Massalengo, que incluye tres puertos de tercera categoría.
Settimana Internazionale Coppi e Bartali (2.1)
Resultados Etapa 1 | Barbaresco – Barolo (161,1 km)
|1
|Axel Laurance
|INEOS Grenadiers
|3:44:52
|2
|Mauro Schmid
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|3
|Diego Ulissi
|XDS Astana Team
|m.t.
|4
|Adrien Boichis
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|5
|Nicolò Garibbo
|Team UKYO
|m.t.
|6
|Federico Iacomoni
|Team UKYO
|m.t.
|7
|Milan Vader
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|8
|Tommaso Bambagioni
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|m.t.
|9
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|m.t.
|10
|Filippo Turconi
|Bardiani CSF 7 Saber
|m.t.
Ruta
Tour de Tailandia: Pierre Barbier suma su segunda victoria y Eduardo Sepúlveda mejora en la general
¡Lo hizo de nuevo! El francés Pierre Barbier (Terengganu Cycling Team) repitió la dosis y también se impuso en la segunda etapa del Tour de Tailandia 2026, una jornada totalmente llana de 150,2 kilómetros disputada entre el distrito de Phon Phisai y la provincia de Nong Khai.
El corredor galo, que alcanzó su segunda victoria en la carrera asiática, superó en el embalaje al danés Alexander Salby (Li Ning Star) y al tailandés Athit Poulard (Roojai Insurance Winspace), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto único pedalista suramericano en competencia, el argentino Eduardo Sepúlveda (Li Ning Star) se reportó en el pelotón en la casilla 20° con el mismo tiempo del ganador y subió al puesto 35° de la clasificación general a 20 segundos del líder, el francés Pierre Barbier (Terengganu Cycling Team).
La carrera tailandesa, que no cuenta con participación colombiana, continuará este jueves con la tercera etapa, que llevará a los pedalistas desde la provincia de Nong Khai hasta el parque nacional de Phu Foi Lom a lo largo de 141,6 kilómetros, en un final picando hacia arriba.
The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand (2.1)
Resultados Etapa 2 | Phon Phisai – Nong Khai (150,2 km)
|1
|Barbier Pierre
|Terengganu Cycling Team
|3:19:58
|2
|Salby Alexander
|Li Ning Star
|m.t.
|3
|Poulard Athit
|Roojai Insurance Winspace
|m.t.
|4
|Halil Mohamad Izzat Hilmi
|Malaysia Pro Cycling
|m.t.
|5
|Rasch Jesper
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|6
|Hino Taisei
|Shimano Racing Team
|m.t.
|7
|Lago Marc Ryan
|Go for Gold Philippines
|+ 00
|8
|Scott Cameron
|Li Ning Star
|m.t.
|9
|Samansanti Nati
|Grant Thornton Cycling Team
|m.t.
|10
|Nisu Oskar
|China Anta – Mentech Cycling Team
|m.t.
|20
|Eduardo Sepúlveda *Argentina
|Li Ning Star
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Pierre Barbier
|Terengganu Cycling Team
|5:40:10
|2
|Alexander Salby
|Li Ning Star
|0:08
|3
|Euro Kim
|LX Cycling Team
|0:14
|4
|Athit Poulard
|Roojai Insurance Winspace
|0:16
|5
|Oskar Nisu
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:16
|6
|Luke Mudgway
|Li Ning Star
|0:17
|7
|Peerapol Chawchiangkwang
|Thailand Continental Cycling Team
|0:17
|8
|Alexander Konychev
|China Anta – Mentech Cycling Team
|0:18
|9
|Saharat Simons
|Grant Thornton Cycling Team
|0:18
|10
|Cameron Scott
|Li Ning Star
|0:19
|35
|Eduardo Sepúlveda *Argentina
|Li Ning Star
|0:20