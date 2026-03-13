Ruta
Victoria de Óscar Restrepo en el critérium de la Clásica de Rionegro en la categoría juvenil
La segunda etapa de la Clásica de Rionegro para los juveniles se disputó este viernes con un exigente critérium en el circuito Transversales, en una jornada marcada por la velocidad y la lucha por las bonificaciones, donde Óscar Restrepo (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) salió avante y se quedó con la victoria.
El joven caldense superó al embalaje a Andrés Talero (Threshold Team Milo – Safer) y a Juan Esteban Sánchez (Orgullo Paisa), que se quedaron con la segunda y tercera posición, respectivamente.
En cuanto a la general, se presentaron cambios importantes con lo sucedido. De esta manera, Juan Esteban Sánchez (Orgullo Paisa) se apoderó del liderato, que estaba en manos de Juan Esteban López (Team Sistecrédito).
La tradicional carrera del oriente antioqueño en la categoría juvenil finalizará este sábado con el tradicional Circuito del Tanque, donde conoceremos al sucesor de José Manuel Posada, campeón del año pasado.
RESULTADOS SEGUNDA ETAPA CLÁSICA DE RIONEGRO
Ruta
Harold Tejada da la sorpresa y gana de forma espectacular la sexta etapa de la París-Niza
En un final lleno de emociones, el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) ganó la sexta etapa de la París-Niza 2026. El escarabajo se quedó con el triunfo tras un ataque lejano, luego de recorrer de 179,3 kilómetros entre las localidades francesas de Barbentane y Apt.
“Gracias a todo mi equipo, estuvieron muy atentos durante todo el día, tuvimos mucho problemas mecánicos, pero al final pudimos celebrar. Esto es increíble, después de siete años consigo mi primera victoria en el World Tour, esto es ciclismo y hoy tuve mi revancha”, dijo Tejada.
El escarabajo de 28 años sorprendió a los sprinters para llevarse una gran victoria, por delante del francés Dorian Godon (INEOS Grenadiers) y del británico Lewis Askey (NSN Cycling Team), que llegaron encabezando el grupo de favoritos, en el 2° y 3° puesto, respectivamente.
En cuanto al resto de los escarabajos, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) ingresó en el puesto 15°, mientras que Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL), que sigue afectado por una gripa, finalizó en la casilla 86° a más de 6 minutos de su compatriota.
En cuanto a la clasificación general no se presentaron cambios en los primeros puestos y el danés Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) mantuvo su comoda ventaja sobre el colombiano Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe), que conservó el segundo puesto a 3:22 del líder.
La ‘Carrera del Sol’ continuará este viernes con la disputa de la séptima etapa, otra jornada montañosa de 138,7 kilómetros que conectará a Niza con Auron, en un final en alto.
Paris-Nice (2.UWT)
Resultados Etapa 6 | Barbentane – Apt (179,3 km)
|1
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|3:54:38
|2
|Dorian Godon
|INEOS Grenadiers
|0:06
|3
|Lewis Askey
|NSN Cycling Team
|0:06
|4
|Bryan Coquard
|Cofidis
|0:06
|5
|Matteo Trentin
|Tudor Pro Cycling Team
|0:06
|6
|Laurence Pithie
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:06
|7
|Kévin Vauquelin
|INEOS Grenadiers
|0:06
|8
|Valentin Paret-Peintre
|Soudal Quick-Step
|0:06
|9
|Aleksandr Vlasov
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:06
|10
|Alex Baudin
|EF Education – EasyPost
|0:06
|11
|Mathias Vacek
|Lidl – Trek
|0:06
|12
|Nicolas Prodhomme
|Decathlon CMA CGM Team
|0:06
|13
|Georg Steinhauser
|EF Education – EasyPost
|0:06
|15
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:06
|86
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|6:23
Clasificación General Individual
|1
|Jonas Vingegaard
|Team Visma | Lease a Bike
|21:16:50
|2
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|3:22
|3
|Georg Steinhauser
|EF Education-EasyPost
|5:50
|4
|Kévin Vauquelin
|INEOS Grenadiers
|6:09
|5
|Lenny Martínez
|Bahrain Victorious
|7:37
|6
|Marc Soler
|UAE Team Emirates-XRG
|8:15
|7
|Ion Izagirre
|Cofidis
|9:02
|8
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|10:06
|9
|Alex Baudin
|EF Education-EasyPost
|10:16
|10
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|11:27
|113
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|1:13:06
Ruta
Tirreno-Adriático: Michael Valgren celebra en la antesala de la etapa reina con Isaac del Toro 2° y Santiago Buitrago 10°
En la antesala de la etapa reina, el danés Michael Valgren (EF Education – EasyPost) dio la sorpresa y salió victorioso en la quinta etapa de la Tirreno-Adriático 2026. El escandinavo fue la gran figura del día tras hacer parte de la fuga y aguantar hasta el final.
Once segundos después, el gran favorito, el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) y el estadounidense Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) cruzaron la línea de meta en segundo y tercer lugar.
El bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) fue el mejor escarabajo de la jornada cerrando el top 10°, luego le siguió Nairo Quintana (Movistar Team) en la casilla 14° y Brandon Rivera (INEOS Grenadiers) en el puesto 72°, mientras que Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) se retiró.
La jornada para escaladores salió de Marotta para llegar a Mondolfo Mombaroccio. En el último tramo el pelotón encaró la subida al Santuario Beato Sante (4.2 km à 6.2%) para terminar en un pequeño repecho. Muchos atacantes lo probaron en la parte final entre ellos el danés Michael Valgren (EF Education – EasyPost), que terminó siendo el movimiento ganador.
La ‘Carrera de los dos Mares’ continuará este sábado con la disputa de la sexta etapa, una jornada montañosa de 188 kilómetros con final en alto, que conectará a las localidades italianas San Severino Marche con Camerino.
Tirreno-Adriático (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | Marotta-Mondolfo – Mombaroccio (184 km)
|1
|Michael Valgren
|EF Education-EasyPost
|4:43:33
|2
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|0:11
|3
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|0:11
|4
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|0:24
|5
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|0:28
|6
|Giulio Pellizzari
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:30
|7
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:30
|8
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|0:40
|9
|Michael Storer
|Tudor Pro Cycling Team
|0:41
|10
|Santiago Buitrago
|Bahrain Victorious
|0:41
|11
|Javier Romo
|Movistar Team
|0:52
|12
|Ben Healy
|EF Education-EasyPost
|0:52
|14
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:52
|72
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|14:48
Clasificación General Individual
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|20:10:40
|2
|Giulio Pellizzari
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:23
|3
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|0:34
|4
|Primož Roglič
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:44
|5
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|1:05
|6
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|1:08
|7
|Alessandro Pinarello
|NSN Cycling Team
|1:24
|8
|Ben Healy
|EF Education – EasyPost
|,,
|9
|Magnus Sheffield
|INEOS Grenadiers
|1:27
|10
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|1:28
|21
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|3:51
|73
|Brandon Rivera
|INEOS Grenadiers
|27:58
Ruta
Clásica de Rionegro: Wilmar Paredes sale victorioso en la segunda etapa y asume el liderato
Una jornada apasionante se vivió este viernes en la Clásica de Rionegro durante la segunda etapa que se definió en una llegada masiva, donde Wilmar Paredes levantó los brazos para sumar una victoria más en el año con un tiempo de 58 minutos y 7 segundos.
El circuito urbano al estilo Critérium, ideal para los sprinters fue controlado de principio a fin por el Team Medellín-EPM, acabando con todos los intentos de fuga y dejando bien posicionado a Paredes, quien aprovechó el trabajo de sus compañeros para llevarse la victoria por delante de Nicolás Gómez (GW Erco Sportfitness).
En cuanto a la general, gracias a las bonificaciones del día Wilmar Paredes (Team Medellín-EPM) asumió el liderato, superando por 11 segundos a Juan Diego Hoyos del Team Sistecrédito. El podio parcial lo completa Brayan Sánchez (Team Medellín-EPM).
La carrera del oriente antioqueño finalizará este sábado con el tradicional Circuito del Tanque con un recorrido de 105 kilómetros que serán suficientes para conocer al sucesor de Rodrigo Contreras, campeón del año pasado.
Clásica de Rionegro
Resultados Etapa 2 – Critérium (Tranversales -> Tranversales)
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín-EPM
|58:07
|2
|Nicolás Gómez
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|3
|Juan Diego Hoyos
|Team Sistecrédito
|m.t.
|4
|Jordan Parra
|Black Boys
|m.t.
|5
|Álvaro Hodeg
|Team Medellín-EPM
|m.t.
|6
|Juan Esteban Rojas
|Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|7
|Johan Colón
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|8
|Cristián Vélez
|Team Sistecrédito
|m.t.
|9
|Santiago Cadavid
|Avinal – Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|10
|Carlos Vargas
|Team Girardota
|m.t.
Clásificación General Individual
|1
|Wilmar Paredes
|Team Medellín-EPM
|1:10:27
|2
|Juan Diego Hoyos
|Team Sistecrédito
|0:11
|3
|Brayan Sánchéz
|Team Medellín-EPM
|0:11
|4
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|0:12
|5
|Róbingzon Oyola
|Team Medellín-EPM
|0:12
|6
|Sebastián Castaño
|Team Sistecrédito
|0:12
|7
|Óscar Sevilla
|Team Medellín-EPM
|0:12
|8
|Walter Vargas
|Team Medellín-EPM
|0:12
|9
|José Misael Urián
|Team Sistecrédito
|0:15
|10
|Jerónimo Calderón
|Team Sistecrédito
|0:15