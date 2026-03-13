Victoria de Óscar Restrepo en el critérium de la Clásica de Rionegro en la categoría juvenil

La segunda etapa de la Clásica de Rionegro para los juveniles se disputó este viernes con un exigente critérium en el circuito Transversales, en una jornada marcada por la velocidad y la lucha por las bonificaciones, donde Óscar Restrepo (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral) salió avante y se quedó con la victoria.

El joven caldense superó al embalaje a Andrés Talero (Threshold Team Milo – Safer) y a Juan Esteban Sánchez (Orgullo Paisa), que se quedaron con la segunda y tercera posición, respectivamente.

En cuanto a la general, se presentaron cambios importantes con lo sucedido. De esta manera, Juan Esteban Sánchez (Orgullo Paisa) se apoderó del liderato, que estaba en manos de Juan Esteban López (Team Sistecrédito).

La tradicional carrera del oriente antioqueño en la categoría juvenil finalizará este sábado con el tradicional Circuito del Tanque, donde conoceremos al sucesor de José Manuel Posada, campeón del año pasado.

Así fue el embalaje final de la etapa 2 de la Clásica de Rionegro, con Andrés Shaffit Talero en el segundo lugar. pic.twitter.com/5rnPEVD0GB — Threshold Team Milo – Safer (@THRD_Milo_Safer) March 13, 2026

RESULTADOS SEGUNDA ETAPA CLÁSICA DE RIONEGRO