Ruta
Victoria de Olav Kooij en el tercer capítulo del Tour de Gran Bretaña; Samuel Flórez mejora en la general
En otro final a pura velocidad, esta vez la victoria quedó en manos del neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team), quien ganó la tercera etapa del Tour de Gran Bretaña 2026. El velocista neerlandés se impuso contundentemente en una jornada llana 181,1 kilómetros, disputada entre las ciudades de Hull y Beverley, en el noreste de Inglaterra.
Kooij, que alcanzó su quinta victoria de la temporada, se impuso al embalaje por delante del belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) y del finlandés Axel Källberg (Lucky Sport Cycling Team), quienes se reportaron segundo y tercero respectivamente.
En cuanto al único colombiano en competencia, el joven antioqueño Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) ingresó en el pelotón, ubicándose en la casilla 61° con el mismo tiempo del ganador.
Con relación a la clasificación general, todo siguió igual con el británico Lewis Askey (NSN Cycling Team) al comando, escoltado por el belga Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG) y el italiano Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team).
La ronda británica continuará este sábado con la cuarta y penúltima etapa, una jornada ondulada de 165,8 kilómetros entre las localidades de Helmsley y Leyburn, en el condado de Yorkshire del Norte, Inglaterra.
Lloyds Tour of Britain Men (2.Pro)
Resultados 3 Etapa | Hull – Beverley (181,1 km)
|1
|Olav Kooij
|Decathlon CMA CGM Team
|4:04:32
|2
|Tim Merlier
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|3
|Axel Källberg
|Lucky Sport Cycling Team
|m.t.
|4
|Timothy Dupont
|Tarteletto-Isorex
|m.t.
|5
|Matteo Moschetti
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|6
|Arne Santy
|Tarteletto-Isorex
|m.t.
|7
|Ethan Vernon
|NSN Cycling Team
|m.t.
|8
|Boas Lysgaard
|BHS-PL Beton Bornholm
|m.t.
|9
|Axel Bouquet
|St Michel-Preference Home-Auber 93
|m.t.
|10
|Brody McDonald
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
|61
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Lewis Askey
|NSN Cycling Team
|12:00:57
|2
|Tim Wellens
|UAE Team Emirates – XRG
|0:12
|3
|Matteo Trentin
|Tudor Pro Cycling Team
|0:19
|4
|Jasper Stuyven
|Soudal Quick-Step
|0:21
|5
|Daan Hoole
|Decathlon CMA CGM Team
|0:21
|6
|Florian Vermeersch
|UAE Team Emirates – XRG
|0:25
|7
|Elliot Rowe
|Great Britain
|0:33
|8
|Paul Wright
|Tudor Pro Cycling Team
|0:33
|9
|Rick Pluimers
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:40
|10
|Filippo Ganna
|Netcompany INEOS
|1:53
|49
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|5:20
Ruta
Camilo Ardila conquistó la Clásica de Marinilla 2026; Alejandro Osorio se quedó con la última etapa
El tolimense Camilo Ardila saboreó las mieles del triunfo y se consagró campeón general de la Clásica de Marinilla 2026. El talentoso corredor del NU Colombia, que alcanzó su primer título de la temporada, no pasó afugias en el circuito final.
El podio de la tradicional carrera del oriente antioqueño lo completaron dos hombres del Orgullo Paisa: el risaraldense Kevin Castillo y el paisa Bernardo Suaza, quienes ocuparon el 2° y 3°, puesto, respectivamente.
Con respecto a la jornada final, esta quedó en manos del antioqueño Alejandro Osorio del Orgullo Paisa, que llegó en solitario a la meta unos segundos por delante del grupo principal.
Ardila, que consiguió su primer título de la temporada, sucedió en el palmarés de la Clásica de Marinilla al carmelitano Alejandro Osorio, campeón del año pasado.
Ruta
Vuelta a España 2026: Wout van Aert corona la fuga en la decimotercera jornada con destaque de Santiago Buitrago
La decimotercera etapa de la Vuelta a España 2026 resultó ser presa de la fuga, donde Wout van Aert (Team Visma | Lease a Bike) fue el mejor de una numero escapada saliendo victorioso en una etapa de 192,8 kilómetros disputada entre Almuñécar y Loja, que incluyó tres puertos montañosos categorizados en el camino.
El todoterreno belga aprovechó su potencia para llevarse la victoria, por delante del francés Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step). Tercero entró el britanico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike), mientras que el top-5 lo completaron el belga Jarno Widar (Lotto-Intermarché) y el italiano Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost).
El bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), que hizo parte de la numerosa fuga del día, fue el mejor colombiano en la casilla 27°, entrando a 50 segundos del ganador. Entre los favoritos, el maillot rojo Enric Mas (Movistar Team) no tuvo problemas y entró en el pelotón a 3 minutos del ganador, manteniéndose su ventaja con sus principales rivales.
En lo referente a la clasificación general individual, Enric Mas (Movistar Team) sigue al comando con una buena ventaja sobre el esloveno Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) y el austriaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team).
La ronda ibérica continuará este sábado con la etapa catorce, otra jornada montañosa de 154,5 kilómetros entre Jaén y Sierra de la Pandera, con un final en alto de primera categoría.
La Vuelta Ciclista a España (2.UWT)
Resultados 13 | Almuñécar – Loja (192,8 km)
|1
|Wout van Aert
|Team Visma | Lease a Bike
|4:34:00
|2
|Valentin Paret-Peintre
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|3
|Matthew Brennan
|Team Visma | Lease a Bike
|0:24
|4
|Jarno Widar
|Lotto-Intermarché
|0:24
|5
|Vincenzo Albanese
|EF Education-EasyPost
|0:24
|6
|Finn Fisher-Black
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:24
|7
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates-XRG
|0:24
|8
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|0:28
|9
|Simon Dalby
|Uno-X Mobility
|0:32
|10
|Filippo Zana
|Soudal Quick-Step
|0:45
|27
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:50
|46
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|3:00
|48
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|3:00
|123
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|15:22
Clasificación General Individual
|1
|Enric Mas
|Movistar Team
|45:08:51
|2
|Primoz Roglic
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|1:45
|3
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|2:06
|4
|Richard Carapaz
|EF Education-EasyPost
|3:53
|5
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS Cycling Team
|4:29
|6
|Jakob Omrzel
|Bahrain Victorious
|4:59
|7
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|5:32
|8
|Sepp Kuss
|Team Visma | Lease a Bike
|7:58
|9
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|8:33
|10
|Clément Berthet
|Groupama-FDJ United
|11:06
|16
|Juan Felipe Rodríguez
|EF Education – EasyPost
|25:56
|18
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|38:09
|114
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|2:31:10
Ruta
Gran actuación de Juan Diego Quintero en la segunda etapa del Giro della Regione Friuli 2026
En la segunda etapa del Giro della Regione Friuli 2026 el vallecaucano Juan Diego Quintero estuvo muy cerca del triunfo. Al final, el joven escarabajo se reportó segundo en la línea de meta, en una jornada de 151,7 kilómetros con un perfil ondulado, que se disputó entre las localidades de Martignacco y Ravascletto, en la provincia de Udine, Italia.
La victoria le correspondió al italiano Nicolò Garibbo (Team UKYO), quien terminó siendo el más fuerte en la definición, derrotando al colombiano del Netcompany INEOS Racing Academy, que llegó a más de un minuto del ganador. Tercero ingreso Simone Raccani (Team UKYO) a 1:59.
Otro de los escarabajos destacados fue el joven quindiano Diego Pescador (Movistar Team), que se reportó en la casilla 12° a más de tres minutos del vencedor del día.
La carrera italiana del calendario UCI continuará este sábado con un recorrido de 154,4 kilómetros entre las localidades italianas de Latisana y Tarcento, que incluye cuatro puertos categorizados.
Giro della Regione Friuli Venezia Giulia (2.2)
Resultados Etapa 2 | Martignacco – Ravascletto (151,7 km)
|1
|Nicolò Garibbo
|Team UKYO
|3:43:49
|2
|Juan Diego Quintero
|Netcompany INEOS Racing Academy
|1:04
|3
|Simone Raccani
|Team UKYO
|1:59
|4
|Nicola Zumsteg
|Biesse – Carrera – Premac
|2:08
|5
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|2:26
|6
|Michele Bicelli
|Biesse – Carrera – Premac
|2:47
|7
|Leonardo Consolidani
|Bahrain Victorious Development Team
|3:21
|8
|Milan Nijs
|DL Chemicals – Experza
|3:56
|9
|Luca Morlino
|Solme – Olmo – Arvedi
|3:56
|10
|Andrea Bruno
|Team Hopplà
|3:56
|11
|Davide Frigo
|Netcompany INEOS Racing Academy
|3:56
|12
|Diego Pescador
|Movistar Team Academy
|3:58
Clasificación General Individual
|1
|Nicolo Garibbo
|Team UKYO
|7:14:12
|2
|Juan Diego Quintero
|Netcompany INEOS Racing Academy
|1:04
|3
|Simone Raccani
|Team UKYO
|1:59
|4
|Nicola Zumsteg
|Biesse-Carrera Premac
|2:08
|5
|Tommaso Dati
|Team UKYO
|2:26
|6
|Michele Bicelli
|Biesse-Carrera Premac
|2:47
|7
|Leonardo Consolidani
|Bahrain Victorious Development Team
|3:21
|8
|Andrea Bruno
|Team Hopplà
|3:56
|9
|Davide Frigo
|Netcompany INEOS Racing Academy
|3:56
|10
|Luca Morlino
|Solme Olmo Arvedi
|3:56
|11
|Milan Nijs
|DL Chemicals – Experza Cycling Team
|3:56
|12
|Diego Pescador
|Movistar Team Academy
|3:58