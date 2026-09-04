Victoria de Olav Kooij en el tercer capítulo del Tour de Gran Bretaña; Samuel Flórez mejora en la general

En otro final a pura velocidad, esta vez la victoria quedó en manos del neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM Team), quien ganó la tercera etapa del Tour de Gran Bretaña 2026. El velocista neerlandés se impuso contundentemente en una jornada llana 181,1 kilómetros, disputada entre las ciudades de Hull y Beverley, en el noreste de Inglaterra.

Kooij, que alcanzó su quinta victoria de la temporada, se impuso al embalaje por delante del belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step) y del finlandés Axel Källberg (Lucky Sport Cycling Team), quienes se reportaron segundo y tercero respectivamente.

En cuanto al único colombiano en competencia, el joven antioqueño Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) ingresó en el pelotón, ubicándose en la casilla 61° con el mismo tiempo del ganador.

Con relación a la clasificación general, todo siguió igual con el británico Lewis Askey (NSN Cycling Team) al comando, escoltado por el belga Tim Wellens (UAE Team Emirates – XRG) y el italiano Matteo Trentin (Tudor Pro Cycling Team).

La ronda británica continuará este sábado con la cuarta y penúltima etapa, una jornada ondulada de 165,8 kilómetros entre las localidades de Helmsley y Leyburn, en el condado de Yorkshire del Norte, Inglaterra.

🇳🇱 OLAV KOOIJ WINS IN BEVERLEY AGAIN! pic.twitter.com/i4cCjCaq4d — Lloyds Tour of Britain (@TourofBritain) September 4, 2026

Lloyds Tour of Britain Men (2.Pro)

Resultados 3 Etapa | Hull – Beverley (181,1 km)

1 Olav Kooij Decathlon CMA CGM Team 4:04:32 2 Tim Merlier Soudal Quick-Step m.t. 3 Axel Källberg Lucky Sport Cycling Team m.t. 4 Timothy Dupont Tarteletto-Isorex m.t. 5 Matteo Moschetti Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team m.t. 6 Arne Santy Tarteletto-Isorex m.t. 7 Ethan Vernon NSN Cycling Team m.t. 8 Boas Lysgaard BHS-PL Beton Bornholm m.t. 9 Axel Bouquet St Michel-Preference Home-Auber 93 m.t. 10 Brody McDonald Modern Adventure Pro Cycling m.t.

61 Samuel Flórez Modern Adventure Pro Cycling m.t.

Clasificación General Individual