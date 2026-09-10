Victoria de Michal Pomorski en la jornada inaugural del Tour de Armenia

La primera etapa del Tour de Armenia 2026 quedó en manos de Michal Pomorski (ATT Investments). El polaco fue el más rápido en un sprint a tres, luego de recorrer 135 entre la ciudad de Gavar y la localidad de Mets Masrik.

El corredor europeo, de 23 años, que alcanzó su primera victoria de la temporada, superó al australiano Fletcher Medway (Netcompany INEOS Racing Academy) y al suizo Alexandre Balmer (Solution Tech-NIPPO-Rali), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.

El pelotón se reportó a 17 segundos del trío puntero comandado por el polaco Piotr Maslak (Voster Team). El top 5 de la jornada inaugural lo completó el danés Patrick Frydkjær (Lidl-Trek Future Racing).

La carrera armenia del calendario UCI, que no cuenta con participación colombiana, tendrá su segunda etapa este viernes con un recorrido de 177 kilómetros, entre las localidades de Kirants y Stepanavan, que incluye tres puertos montañosos categorizados.

Tour d’Arménie (2.2)

Resultados Etapa 1 | Gavar – Mets Masrik (135 km)