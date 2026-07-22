Victoria de Luke Valenti en la segunda etapa de la Vuelta a Castilla y León; Andrés Mancipe y Nicolás Guzmán mejoran en la general

En un final lleno de emociones, Luke Valenti (Equipo Cortizo) se adjudicó la segunda etapa de la Vuelta a Castilla y León 2026. El corredor canadiense fue el más rápido en las calles de Cuéllar, villa española de la provincia de Segovia, tras recorrer 154 kilómetros.

El joven norteamericano se llevó el triunfo oor delante de los españoles Leo Ucher (MP Group – Doltcini) y Albert Roca (Caja Rural-Alea), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.

En cuanto a los dos colombiano en competencia, Nicolás Guzmán (ODL Team-Lasal Cocinas) se clasificó en el puesto 39° y Andrés Mancipe (ODL Team-Lasal Cocinas) se reportó en la casilla 41°, ambos a 28 segundos del ganador.

En relación a la general individual, el canadiense Luke David Valenti (Equipo Cortizo) se apoderó del liderato, que estaba en manos del puertorriqueño Cristopher Morales (Supermercados Froiz), mientras que los dos escarabajos se acomodaron mejor en la clasificación.

La carrera española continuará este jueves con la tercera etapa, una jornada odulada de 140 kilómetros, que partirá de Santa Marta de Tormes para llegar hasta Piedrahíta, un histórico municipio en la provincia de Ávila.

Cklasificación General Individual