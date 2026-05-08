Ruta
Victoria de Luke Burns en la segunda etapa del Tour de Kumano; Leonel Quintero mejora en la general
La segunda etapa del Tour de Kumano 2026 quedó en manos de Luke Burns (Victoire Hiroshima). El pedalista australiano logró la victoria en solitario, luego de recorrer 127,5 kilómetros por los alrededores de la población de Kozagawa.
El corredor oceánico, que alcanzó su segundo triunfo en la temporada, llegó 19 segundos por delante del japonés Kazushige Kuboki (Team UKYO) y del alemán Lucas Carstensen (Kinan Racing Team), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación al único suramericano en competencia, el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) ingresó en el puesto 34° con el mismo tiempo del vencedor.
En cuanto a la clasificación general, el neerlandés Sinschek Nils (Li Ning Star) mantuvo el liderato de la carrera, ahora escoltado por dos australianos: Luke Burns (Victoire Hiroshima) a 5 segundos y Cameron Scott (Li Ning Star) a 22 segundos.
La carrera japonesa, que no cuenta con participación colombiana, continuará este sábado con la tercera etapa, un circuito ondulado de 107,5 kilómetros en las inmediaciones de la en la península de Kii.
Tour de Kumano (2.2)
Resultados Etapa 2 | Kozagawa – Kozagawa (127,5 km)
|1
|Luke Burns
|Victoire Hiroshima
|2:54:23
|2
|Kazushige Kuboki
|Team UKYO
|0:19
|3
|Lucas Carstensen
|Kinan Racing Team
|0:19
|4
|Andrea D’Amato
|Team UKYO
|0:19
|5
|Cameron Scott
|Li Ning Star
|0:19
|6
|Elliot Schultz
|Victoire Hiroshima
|0:19
|7
|Gerard Ledesma
|VC Fukuoka
|0:19
|8
|Hijiri Oda
|Aisan Racing Team
|0:19
|9
|Atsushi Oka
|Astemo Utsunomiya Blitzen
|0:19
|10
|Takumi Yamada
|Shimano Racing Team
|+ 19
|34
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|0:19
Clasificación General Individual
|1
|Nils Sinschek
|Li Ning Star
|5:46:28
|2
|Luke Burns
|Victoire Hiroshima
|0:05
|3
|Cameron Scott
|Li Ning Star
|0:22
|4
|Luke Mudgway
|Li Ning Star
|0:24
|5
|Nicolo Garibbo
|Team UKYO
|0:25
|6
|Elliot Schultz
|Victoire Hiroshima
|0:25
|7
|Fergus Browning
|Terengganu Cycling Team
|0:25
|8
|Hijiri Oda
|Aisan Racing Team
|0:26
|9
|Atsushi Oka
|Astemo Utsunomiya Blitzen
|0:27
|10
|Jo Hashikawa
|KINAN Racing Team
|0:27
|37
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|0:28
Ruta
Ciclo-Retro: 17 escarabajos suman 34 victorias en la rica historia de Colombia en el Giro de Italia
La historia del ciclismo colombiano en el Giro de Italia se ha escrito con letras mayúsculas. Esta carrera, considerada como una de las grandes del ciclismo, que cuenta con más de 100 años de historia, ha tenido en las últimas temporadas grandes actuaciones de los escarabajos.
En total 17 pedalistas nacionales han conquistado un total de 34 victorias de etapa en la ‘Corsa Rosa’. Cochise Rodríguez fue el primer colombiano en participar y en obtener un triunfo en una fracción.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les trae a todos nuestros lectores los 34 triunfos de etapa que nos han brindado nuestros pedalistas nacionales en la prestigiosa ronda italiana.
*2023 – Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) » Etapa 19
*2023 – Einer Augusto Rubio (Movistar) » Etapa 13
*2022 – Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) » Etapa 17
*2021 – Egan Bernal (Ineos Grenadiers) Etapa » 9
*2021 – Egan Bernal (Ineos Grenadiers) Etapa » 16
*2019 – Fernando Gaviria (UAE Team Emirates) Etapa » 3
*2019 – Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) Etapa » 19
*2018 – Esteban Chaves (Mitchelton-Scott) Etapa » 6
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) Etapa » 3
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) Etapa » 5
*2017 – Nairo Quintana (Movistar) Etapa » 9
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) » Etapa 12
*2017 – Fernando Gaviria (Quick Step Floors) » Etapa 13
*2016 – Esteban Chaves (Orica GreenEdge) » Etapa 14
*2014 – Rigoberto Urán (Omega Pharma) » Etapa 12
*2014 – Nairo Quintana (Movistar) » Etapa 16
*2014 – Julián Arredondo (Trek Factory Racing) » Etapa 18
*2014 – Nairo Quintana (Movistar) » Etapa 19
*2013 – Rigoberto Urán (Sky) » Etapa 10
*2012 – Miguel Ángel Rubiano (Androni Giocattoli) » Etapa 6
*2007 – Luis Felipe Laverde (Cerámica Panaria) » Etapa 6
*2006 – Luis Felipe Laverde (Cerámica Panaria) » Etapa 13
*2005 – Iván Ramiro Parra (Selle Italia) » Etapa 14
*2005 – Iván Ramiro Parra (Selle Italia) » Etapa 13
*2001 – Carlos Contreras (Selle Italia) » Etapa 14
*2000 – Víctor Hugo Peña (Vitalicio Seguros-Grupo Generali) » Etapa 11
*1999 – José Jaime González (Kelme Costa Blanca) » Etapa 5
*1997 – José Jaime González (Kelme Costa Blanca) » Etapa 20
*1995 – Oliverio Rincón (ONCE) » Etapa 14
*1992 – Luis Alberto Herrera (Manzana Postobón) » Etapa 9
*1989 – Luis Alberto Herrera (Café de Colombia) » Etapa 18
*1989 – Luis Alberto Herrera (Café de Colombia) » Etapa 13
*1975 – Martín Emilio Cochise Rodríguez (Bianchi-Campagnolo) » Etapa 19
(Foto Archivo © RMC)
*1973 – Martín Emilio Cochise Rodríguez (Bianchi-Campagnolo) » Etapa 15
Ruta
Vuelta a São Paulo: Emerson Gordillo se mantiene como líder de los Sub-23 a un día del final
Los jóvenes ciclistas colombianos siguen dando de que hablar en el exterior. En este caso, Emerson Gordillo, del NU Colombia, se mantuvo como líder Sub-23 de la Vuelta a São Paulo, transcurridas cuatro etapas.
El escarabajo, que hizo su arribo en la séptima posicion en la penúltima jornada, retuvo la camiseta blanca que lo identifica como el mejor corredor sub-23 de la competencia.
Gracias a su resultado, Gordillo ocupa también la tercera posición de la clasificación general, a 18 segundos del líder el brasilero Gabriel Metzger (ACRS Cycling Team). El corredor del Nu Colombia, de 20 años y oriundo de Yopal (Casanare), confirmó así su buen momento en la carrera paulista.
El colombiano defenderá el liderato de los jóvenes en la quinta y última etapa, una jornada ondulada de 110 kilómetros entre Ribeirão Preto y Araraquara, que no incluye puertos categorizados.
Clasificación General de los sub-23
|1
|Emerson Gordillo
|Nu Colombia
|12:09:58
|2
|Vinicius Santos
|São José Ciclismo
|0:17
|3
|Kaua Domingos
|Seleção Paranaense
|2:59
|4
|Thalles José Fernandes
|Santos Cycling Team
|5:48
|5
|Luiz Fernando Bomfim
|Localiza Meoo / Swift Pro Cycling
|6:54
|6
|William Colorado
|Nu Colombia
|6:55
|7
|Tales Soares
|Soul Extreme Team
|6:55
|8
|Endril Lima
|Imuni Brasil UCI Iracemápolis
|6:55
|9
|William Brandi
|Imuni Brasil UCI Iracemápolis
|6:55
|10
|Raimundo Carvajal
|AllCyclin Team
|6:55
Ruta
¿Y…quién es él? Giulio Pellizzari, el ‘Mesías Prometido’ en Italia
Desde siempre, generalmente en el deporte esto de la búsqueda de los “reemplazos, sucesores, o herederos”, ha sido y es una “tarea” bien difícil de llevar a cabo o igualmente, un “oficio” al que muchos se han dedicado obteniendo resultados que muchas veces no son los esperados y en pocas oportunidades se han visto superando esa delgada línea que existe entre el “éxito” o el “ fracaso” de una gestión que depende de múltiples factores, ignorados por la premura, acelerados por la ambición y en otros hasta desperdiciados por desconocimiento de los “descubridores, cazadores de talentos, formadores, orientadores”, etc.
En el caso del ciclismo, la historia se encuentra llena de casos en los que la búsqueda del “Sucesor” ha llegado a convertirse casi en una obsesión como ha sucedido en Bélgica desde 1978 hasta hoy con Eddy Merckx, en Francia desde hace 40 años con Bernard Hinault, en España con Alberto Contador desde 2017 o en Italia con Vincenzo Nibali desde 2022 y en Colombia esa búsqueda duró 18 años, cuando Lucho Herrera se retiró en 1992 hasta la aparición de Nairo Quintana en 2010.
En varios países como el nuestro, la búsqueda terminó después de Quintana con Egan Bernal, pero en otros como Francia, Italia y España la “cacería” y hasta angustia o expectativa por encontrar al heredero de tantas y tantas glorias e historia de sus antecesores. Ya los “buscadores” han fracasado en muchos casos con joyas que finalmente no tenían tantos quilates como se anunciaron, pero esa búsqueda sigue y seguirá de manera continua día y noche hasta encontrar el tesoro anhelado.
El Heredero en Italia
Tal parece hoy que en Francia e Italia los buscadores han encontrado finalmente al “Mesias Prometido” personalizado en los jóvenes Paul Seixas y Giulio Pellizzari quienes han venido despuntado ya al mejor nivel en el lote de las estrellas del ciclismo actual y se preparan para llegar al trono que han dejado vacante sus antecesores y ocuparlo.
Mientras Seixas con 19 años anuncia su aparición en el próximo Tour de Francia, Pellizzari con la frescura de sus 22 años aparece por tercer año consecutivo en el Giro de Italia luciendo la camiseta del Red Bull – BORA – hansgrohe desde el año anterior y exhibiendo como palmarés una etapa y subcampeón de la general detrás de Isaac del Toro en el Tour del Avenir de 2023 y luego una victoria en la Vuelta a España el año pasado, mientras en esta temporada viene de ocupar un tercer puesto en la Tirreno-Adriático e imponerse magistralmente en el Tour de los Alpes sobre clientes de la talla de Egan Bernal, Ben O’Connor, Tom Pidcock, entre otros.
Su experiencia en el Giro de Italia en los dos años anteriores lo muestran ocupando los puestos 49° en 2024 y sexto en 2025, lo que ratifica el resultado de un proceso de crecimiento físico y mental que viene desde 2022 inicialmente con el equipo Bardiani y lo convierten en la gran esperanza italiana para disputar un puesto en el podio final en esta versión de la “carrera rosada” que se inicia mañana viernes.
Su condición como escalador puro, la presencia en un poderoso equipo como el Red Bull – BORA – hansgrohe y los logros de este año le garantizan de antemano un esperado gran protagonismo por parte de los medios de comunicación de Italia y una inmensa afición que está aprendiendo a admirarlo y lo esperan, ojalá como el verdadero sucesor y heredero de las glorias del “Tiburón” Vincenzo Nibali, el último de los héroes de un país donde el ciclismo es religión: Italia.