Victoria de Laura Daniela Rojas en la etapa reina del Tour Femenino Sistecrédito; Jessenia Meneses se aferra al liderato

El Tour Colombia Sistecrédito 2027 comienza a revelar algunos de los detalles de su esperado regreso al calendario internacional. La quinta edición de la carrera, programada del 26 al 31 de enero de 2027, se disputará íntegramente en Antioquia, con Medellín como epicentro y seis jornadas que combinarían circuitos rompepiernas y exigentes ascensos por las tradicionales carreteras del departamento.

Aunque la organización no oficializó el recorrido durante la ceremonia de presentación de la edición 2027 realizada este jueves 5 de noviembre en Medellín, Mundo Ciclístico conoció una de las propuestas de trazado que se contemplan para la competencia, en la que Medellín y el Oriente antioqueño tendrían especial protagonismo.

La carrera comenzaría el martes 26 de enero, con una etapa de salida y llegada en Medellín, sobre un recorrido que se extendería por el norte del Valle de Aburrá y varios sectores tradicionales del ciclismo antioqueño, como Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. Para el miércoles 27 de enero, la segunda jornada tendría como punto de partida y llegada a Llanogrande, trasladando el protagonismo al Oriente antioqueño, con posibles pasos por Guarne, Marinilla, El Santuario, El Carmen de Viboral y San Antonio de Pereira, sectores habituales de entrenamiento de numerosas figuras del pelotón nacional e internacional.



Miguel Ángel «Supermán» López fue el campeón de la edición 2019 que se disputó en Antioquia y culminó con una espectacular etapa con meta en el Alto de Palmas.

El jueves 28 de enero, la tercera fracción se disputaría con salida y llegada en El Carmen de Viboral, municipio de gran tradición ciclística, con pasos por el Alto de La Virgen y el Alto del Nano. Mientras tanto, el viernes 29 de enero, los corredores afrontarían una nueva jornada con inicio y final en Llanogrande, sobre un circuito que podría convertirse en uno de los principales escenarios de la carrera.

La quinta etapa, prevista para el sábado 30 de enero, llevaría al pelotón desde Llanogrande hasta La Unión, en una jornada que podría resultar decisiva para los aspirantes al título, con un recorrido que contemplaría cuatro circuitos por el Alto del Nano, Don Diego y El Retiro.

El gran desenlace estaría reservado para el domingo 31 de enero, con una sexta y última etapa que llegaría al Alto de Las Palmas, en un recorrido similar al que definió la edición de 2019. De confirmarse esta propuesta, la competencia terminaría con una exigente jornada de montaña, en la que los favoritos podrían disputar hasta los últimos kilómetros la clasificación general del Tour Colombia 2027.



El Tour Colombia 2027 se presentó este jueves en Medellín sin oficializar todavía su recorrido.

El posible recorrido conocido por Mundo Ciclístico refleja la intención de ofrecer una carrera atractiva, aprovechando la geografía montañosa, la infraestructura vial y la enorme tradición deportiva de Antioquia. Además de Medellín, varios municipios del Oriente antioqueño tendrían la oportunidad de recibir a los mejores corredores del país y a los equipos y figuras internacionales que tomarán parte en esta nueva edición.

El Tour Colombia, que ha tenido como campeones a Egan Bernal (2018), Miguel Ángel López (2019), Sergio Higuita (2020) y Rodrigo Contreras (2024), buscará recuperar el protagonismo internacional que alcanzó en sus primeras ediciones. Por ahora, las fechas y la realización íntegra por carreteras antioqueñas están confirmadas, mientras que las salidas, llegadas y características de las seis etapas permanecen sujetas a la presentación oficial del recorrido, en otro evento que se realizaría en las próximas semanas.