Ruta
Victoria de Laura Daniela Rojas en la etapa reina del Tour Femenino Sistecrédito; Jessenia Meneses se aferra al liderato
La ciclista huilense Laura Daniela Rojas (Team Sistecrédito) se impuso en la etapa reina del Tour Femenino Sistecrédito 2026 tras recorrer 114,8 kilómetros entre los municipios de Roldanillo y Calima El Darién.
La líder, la antioqueña Jessenia Meneses (Orgullo Paisa) escoltó a la ganadora y mantuvo el dominio en la clasificación general de la competencia. El podio parcial lo completan Laura Daniela Rojas (Team Sistecrédito) y Camila Valbuena (Bogotá IDRD).
La carrera colombiana para mujeres continuará este sábado con la cuarta y penúltima etapa, una jornada de 102,7 kilómetros entre el municipio de Buga y el corregimiento de La Habana.
A la sucesora de la antioqueña Stefanía Sánchez, campeona de la última edición, la conoceremos el domingo en Palmira, luego de cinco días de intensa competencia.
Vuelta Juvenil Sistecredito 2026
Resultados Etapa 3 | Roldanillo – Calima El Darién (114,8 km)
|1
|Laura Daniela Rojas
|Team Sistecrédito
|3:06:16
|2
|Jessenia Meneses
|Orgullo Paisa
|m.t.
|3
|Valery Londoño
|Team Bacx
|m.t.
|4
|Camila Valbuena
|Bogotá IDRD
|m.t.
|5
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|m.t.
|6
|Lesly Aguirre
|Team Boyacá es para Vivirla
|m.t.
|7
|Andrea Rosas
|Team Boyacá es para Vivirla
|m.t.
|8
|Samara Bedoya
|Team Sistecrédito
|m.t.
|9
|Karen Viviescas
|Team Bacx
|m.t.
|10
|Luisa Morales
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Jessenia Meneses
|Orgullo Paisa
|6:28:53
|2
|Laura Daniela Rojas
|Team Sistecrédito
|0:02
|3
|Camila Valbuena
|Bogotá IDRD
|0:16
|4
|Natalia Garzón
|Team Sistecrédito
|0:19
|5
|Stefanía Sánchez
|Team Sistecrédito
|0:52
|6
|Samara Bedoya
|Team Sistecrédito
|0:58
|7
|Karen Viviescas
|Team Bacx
|1:43
|8
|Luis Morales
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|2:07
|9
|Elvia Cárdenas
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|2:12
|10
|Diana Peñuela
|Team Sistecrédito
|2:19
CLASIFICACIONES COMPLETAS
Ruta
Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026: Santiago Ruiz se queda con la etapa reina y toma el mando en la general
La nueva sangre del ciclismo antioqueño ratificó su gran momento en la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026 tras una vibrante tercera etapa, que contó con montaña. El pedalista Santiago Ruiz, perteneciente a la escuadra Orgullo Paisa, se alzó la victoria en una de las jornadas más exigentes de la competencia, la cual unió a los municipios de Roldanillo y Calima El Darién sobre un trazado de 114,8 kilómetros.
El triunfo de Ruiz no solo significó otro éxito para su escuadra, sino un revolcón absoluto en las aspiraciones al título. Con este resultado, el corredor paisa le arrebató la camiseta de líder general a su propio compañero de equipo, Thomas Mejía, manteniendo el dominio de la escuadra antioqueña.
La jornada estuvo marcada por una alta exigencia física y un emocionante final. Detrás de Ruiz, cruzó en la segunda posición Yeiner García (Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral), mientras que el podio del día lo completó Joel Alejandro Sandoval (Bogotá Team Capital), quienes batallaron hasta los últimos metros por tierras vallecaucanas.
La ronda colombiana para la categoría juvenil entrará en su etapa decisiva este sábado con la disputa de la cuarta y penúltima fracción. Los ciclistas se enfrentarán a un recorrido de 102,7 kilómetros que conectará al municipio de Buga con La Habana, una jornada que promete perfilar al gran campeón de la edición 2026.
Vuelta Juvenil Sistecredito 2026
Resultados Etapa 3 | Roldanillo – Calima El Darién (114,8 km)
|1
|Santiago Ruiz
|Orgullo Paisa
|3:02:57
|2
|Yeiner García
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|m.t.
|3
|Joel Alejandro Sandoval
|Bogotá Team Capital
|m.t.
|4
|José Luis García
|Team Boyacá es para Vivirla
|m.t.
|5
|José Manuel Posada
|Team Sistecrédito
|m.t.
|6
|Jhonatan Morales
|Liga de Ciclismo de Boyacá
|m.t.
|7
|Danilo Medina
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
|8
|Jhonatan Cruz
|Fungero Úmbita
|m.t.
|9
|Brandon Escobar
|Nariño Sistemas Palacios
|m.t.
|10
|Daniel Robayo
|GW Erco Sportfitness
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Santiago Ruiz
|Orgullo Paisa
|5:52:11
|2
|José Manuel Posada
|Team Sistecrédito
|m.t.
|3
|Omar Vásquez
|Fungero-Úmbita
|0:15
|4
|Thomas Mejía
|Orgullo Paisa
|0:16
|5
|Jhonatan Cruz
|Fungero-Úmbita
|0:16
|6
|Brandon Escobar
|Nariño Sistemas Palacios
|0:29
|7
|José Luis García
|Team Boyacá es Para Vivirla
|0:30
|8
|Joel Alejandro Sandoval
|Bogotá Team Capital
|0:44
|9
|Miguel Ángel Vanegas
|Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral
|0:55
|10
|Juan Gabriel Gómez
|Team Sistecrédito
|0:57
CLASIFICACIONES COMPLETAS
Ruta
Agua Marina Espínola ficha por el Aromitalia Vaiano y continuará su carrera en Europa
La ciclista paraguaya Agua Marina Espínola dará un giro clave a su carrera profesional en Europa al confirmarse su fichaje por el equipo italiano Aromitalia Vaiano para la próxima temporada. La máxima exponente en la historia del ciclismo de su país cerrará así una etapa competitiva en el territorio francés, donde defendió los colores del Team Abadie Magnan. Con este importante movimiento de mercado, la suramericana busca consolidar su presencia en las competencias más exigentes del calendario internacional.
El cambio de Espínola llega en un momento de plena madurez deportiva, impulsado por sus recientes e históricos éxitos en el continente americano. La paraguaya viene de firmar una actuación consagratoria al coronarse subcampeona de la Vuelta del Uruguay Femenina, un logro que ratifica su gran condición, lo que despertó el interés de la emblemática escuadra de la Toscana, que integraron en el pasado las colombianas Sérika Guluma y Jessica Parra.
Con su llegada al Aromitalia Vaiano, Espínola se integrará a una estructura de enorme tradición en el ciclismo femenino que le otorgará el protagonismo necesario para encarar las grandes citas del calendario europeo. El equipo italiano confía en la experiencia, la solvencia en la contrarreloj y la capacidad de liderazgo de la sudamericana para encabezar sus filas.
Este nuevo desafío en el Viejo Continente representa un paso estratégico fundamental en la planificación de la pedalista, quien mantiene la mirada fija en el ciclo olímpico. Al asegurar su continuidad en la élite europea dentro de una formación tan competitiva, Espínola no solo buscará sumar nuevas victorias a su palmarés personal, sino también cosechar los puntos necesarios para asegurar su presencia en los próximos Juegos Olímpicos.
Ruta
Tour Colombia Sistecrédito 2027: este sería el recorrido de las seis etapas por carreteras de Antioquia
El Tour Colombia Sistecrédito 2027 comienza a revelar algunos de los detalles de su esperado regreso al calendario internacional. La quinta edición de la carrera, programada del 26 al 31 de enero de 2027, se disputará íntegramente en Antioquia, con Medellín como epicentro y seis jornadas que combinarían circuitos rompepiernas y exigentes ascensos por las tradicionales carreteras del departamento.
Aunque la organización no oficializó el recorrido durante la ceremonia de presentación de la edición 2027 realizada este jueves 5 de noviembre en Medellín, Mundo Ciclístico conoció una de las propuestas de trazado que se contemplan para la competencia, en la que Medellín y el Oriente antioqueño tendrían especial protagonismo.
La carrera comenzaría el martes 26 de enero, con una etapa de salida y llegada en Medellín, sobre un recorrido que se extendería por el norte del Valle de Aburrá y varios sectores tradicionales del ciclismo antioqueño, como Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa. Para el miércoles 27 de enero, la segunda jornada tendría como punto de partida y llegada a Llanogrande, trasladando el protagonismo al Oriente antioqueño, con posibles pasos por Guarne, Marinilla, El Santuario, El Carmen de Viboral y San Antonio de Pereira, sectores habituales de entrenamiento de numerosas figuras del pelotón nacional e internacional.
El jueves 28 de enero, la tercera fracción se disputaría con salida y llegada en El Carmen de Viboral, municipio de gran tradición ciclística, con pasos por el Alto de La Virgen y el Alto del Nano. Mientras tanto, el viernes 29 de enero, los corredores afrontarían una nueva jornada con inicio y final en Llanogrande, sobre un circuito que podría convertirse en uno de los principales escenarios de la carrera.
La quinta etapa, prevista para el sábado 30 de enero, llevaría al pelotón desde Llanogrande hasta La Unión, en una jornada que podría resultar decisiva para los aspirantes al título, con un recorrido que contemplaría cuatro circuitos por el Alto del Nano, Don Diego y El Retiro.
El gran desenlace estaría reservado para el domingo 31 de enero, con una sexta y última etapa que llegaría al Alto de Las Palmas, en un recorrido similar al que definió la edición de 2019. De confirmarse esta propuesta, la competencia terminaría con una exigente jornada de montaña, en la que los favoritos podrían disputar hasta los últimos kilómetros la clasificación general del Tour Colombia 2027.
El posible recorrido conocido por Mundo Ciclístico refleja la intención de ofrecer una carrera atractiva, aprovechando la geografía montañosa, la infraestructura vial y la enorme tradición deportiva de Antioquia. Además de Medellín, varios municipios del Oriente antioqueño tendrían la oportunidad de recibir a los mejores corredores del país y a los equipos y figuras internacionales que tomarán parte en esta nueva edición.
El Tour Colombia, que ha tenido como campeones a Egan Bernal (2018), Miguel Ángel López (2019), Sergio Higuita (2020) y Rodrigo Contreras (2024), buscará recuperar el protagonismo internacional que alcanzó en sus primeras ediciones. Por ahora, las fechas y la realización íntegra por carreteras antioqueñas están confirmadas, mientras que las salidas, llegadas y características de las seis etapas permanecen sujetas a la presentación oficial del recorrido, en otro evento que se realizaría en las próximas semanas.