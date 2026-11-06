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Victoria de Laura Daniela Rojas en la etapa reina del Tour Femenino Sistecrédito; Jessenia Meneses se aferra al liderato

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La huilense Laura Daniela Rojas ganó la tercera etapa del Tour Femenino Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026: Santiago Ruiz se queda con la etapa reina y toma el mando en la general

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El antioqueño Santiago Ruiz ganó la tercera etapa de la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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Agua Marina Espínola ficha por el Aromitalia Vaiano y continuará su carrera en Europa

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6 noviembre, 2026

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La actual subcampeona de la Vuelta al Uruguay, la paraguaya Agua Marina Espínola, integrará las filas del Aromitalia Vaiano. (Foto © SND)
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Tour Colombia Sistecrédito 2027: este sería el recorrido de las seis etapas por carreteras de Antioquia

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6 noviembre, 2026

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El Tour Colombia 2027 tendría de nuevo un recorrido por Antioquia de etapas llanas, de media montaña y un gran final en el Alto de Palmas, similar al del 2019.
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