Victoria de Dominika Włodarczyk en la segunda etapa de la Itzulia Women; Paula Patiño mejora en la general

En un final emocionante, la polaca Dominika Wlodarczyk (UAE Team ADQ) salió victoriosa en la segunda etapa de la Itzulia Women, disputada entre Abadiño y Amorebieta-Etxano, que contó con 138 kilómetros de recorrido. La neerlandesa Mischa Bredewold (Team SD Worx – Protime) entró segunda, pero fortaleció el liderato a la espera de la resolución de este domingo en Donostia.

Tercera se reportó la corredora de Países Bajos, Loes Adegeest (Lidl-Trek), mientras que la colombiana Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) ingresó en la casilla 44° a más de tres minutos de la ganadora del día.

En la clasificación general no se presentaron muchos cambios y la neerlandesa Mischa Bredewold (Team SD Worx – Protime) mantuvo el liderato, con sus compatriotas Kastelijn Yara (Fenix-Premier Tech) a 16 segundos y Markus Riejanne (Lidl – Trek) a 17 segundos.

La quinta edición de la ronda vasca para mujeres finalizará este domingo con la tercera y última etapa, otra jornada rompe-piernas de 131,1 kilómetros por los alrededores de San Sebastián, donde conoceremos a la sucesora de la neerlandesa Demi Vollering, campeona de las últimas dos ediciones.

Itzulia Women (2.WWT)

Resultados Etapa 2 | Abadiño – Amorebieta-Etxano (138 km)

1 Dominika Włodarczyk UAE Team ADQ 3:46:47 2 Mischa Bredewold Team SD Worx – Protime m.t. 3 Shirin van Anrooij Lidl – Trek m.t. 4 Liane Lippert Movistar Team m.t. 5 Letizia Borghesi AG Insurance – Soudal Team m.t. 6 Usoa Ostolaza Laboral Kutxa – Fundación Euskadi m.t. 7 Caroline Andersson Liv AlUla Jayco m.t. 8 Yara Kastelijn Fenix-Premier Tech m.t. 9 Émilie Morier St Michel – Preference Home – Auber93 m.t. 10 Riejanne Markus Lidl – Trek m.t. 44 Paula Patiño Laboral Kutxa – Fundación Euskadi 3:18



Mischa Bredewold, líder de la Itzulia Women 2026. (Foto Team SD Worx – Protime © Getty Images)

Clasificación General Individual